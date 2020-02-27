Những món ăn cho mẹ sau sinh nhanh chóng hồi phục sức khỏe

Nuôi dạy con 27/02/2020 16:38

Những món ăn cho mẹ sau sinh là chủ đề mà các mẹ đều quan tâm. Mẹ có thể tham khảo chế độ dinh dưỡng và các món ăn dưới đây để lên thực đơn khoa học nhất.

Những món ăn cho mẹ sau sinh là chủ đề mà các mẹ đều quan tâm. Sau khi sinh, sức khỏe của mẹ cần phải hồi phục nhiều, cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng để vừa đảm bảo sức khỏe, vừa lợi sữa để giúp bé tăng cân đều đặn. Mẹ có thể tham khảo chế độ dinh dưỡng và các món ăn dưới đây để lên thực đơn khoa học nhất.

Nhung mon an cho me sau sinh
Những món ăn cho mẹ sau sinh giúp hồi phục sức khỏe và lợi sữa - Ảnh minh họa: Internet.

Sau khi sinh, mẹ cần bổ sung những chất gì?

Sau khi sinh, mẹ cần bổ sung những dưỡng chất sau để phục hồi sức khỏe và lợi sữa cho bé:

  • Protein: Là thành phần cần thiết để mẹ làm lành các vết thương, tổn thương sau khi sinh vì protein giúp tái tạo tế bào rất nhanh. Protein có nhiều trong các loại thịt nạc, đậu đỗ.
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Protein giúp mẹ hồi phục nhanh chóng sau sinh con - Ảnh minh họa: Internet.
  • Vitamin: Vitamin vừa góp phần tăng chất đạm cho cơ thể, vừa giúp cơ thể tăng sức đề kháng để chống lại các vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể. Vitamin không thể tự tổng hợp được mà cần được bổ sung từ các nguồn bên  ngoài. Cụ thể, vitamin có nhiều trong rau xanh, hoa quả.
  • Kẽm: Mọi tế bào của cơ thể muốn hoạt động bình thường và khỏe mạnh đều cần có kẽm. Kẽm còn đặc biệt hữu hiệu trong việc hỗ trợ làm lành tổn thương. Kẽm có nhiều trong các loại đậu, lòng đỏ trứng, thịt gà, thịt bò,...
  • Sắt: Là thành phần vô cùng cần thiết để sản sinh hồng cầu. Mẹ sau sinh thường bị mất nhiều máu, vì vậy không thể thiếu sắt để bổ sung thêm máu.
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Sắt là thành phần không thể thiếu giúp sản sinh hồng cầu, bổ máu - Ảnh minh họa: Internet.
  • Axit béo Omega-3: là nguồn cung cấp các chất béo có lợi cho cơ thể, giúp giảm đau và phòng chống viêm nhiễm hiệu quả. Omega-3 có nhiều trong các loại cá như cá hồi, cá chép, các loại dầu hạt cải và dầu dừa.

Những món ăn cho mẹ sau sinh để nhanh hồi phục sức khỏe, lợi sữa

Dưới đây là những món bà đẻ nên ăn để nhanh chóng lại sức và giúp lợi sữa cho con bú:

Canh rau ngót nấu thịt bò

Rau ngót chứa rất nhiều sắt, thịt bò cung cấp lượng protein dồi dào. Vì vậy, đây là món ăn cho bà đẻ sau sinh đơn giản và tốt cho cả mẹ và bé.

Cách làm: 

  • Thịt bò rửa sạch và băm nhỏ hoặc cho vào máy xay nhuyễn, trộn với chút muối, mắm cho ngấm, ướp khoảng 10 phút.
  • Rau ngót tuốt lấy lá và rửa sạch, vò sơ cho lá rau bớt cứng. Bạn cho rau ngót vào xào sơ qua và thêm một chút gia vị để rau ngấm. Sau khi thấy rau chín sơ sơ, bạn đổ nước vào và đun to lửa.
  • Nước canh sôi, bạn đổ thịt bò đã xào vào, đun sôi tiếp và nêm lại gia vị cho vừa ăn.
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Canh rau ngót thịt bò bổ máu cho mẹ sau sinh - Ảnh minh họa: Internet.

Móng giò hầm đu đủ xanh

Nếu bạn từng tìm hiểu các thực phẩm lợi sữa, chắc chắn có nghe qua móng giò là thực phẩm mà bà mẹ sau sinh nào cũng nên ăn. Móng giò hầm đu đủ xanh là món ăn cho bà đẻ nhiều sữa được khuyên dùng từ xưa đến nay

Cách làm: 

  • Đu đủ xanh gọt vỏ, ngâm với nước muối pha loãng cho bớt nhựa sau đó để ráo.
  • Móng giò làm sạch, chặt miếng to sau đó trụng qua nước sôi và cho vào nồi áp suất hầm cho đến khi móng giò chín nhừ.
  • Cho đu đủ vào nồi móng giò hầm chung đến khi đu đủ vừa chín thì nêm gia vị vừa ăn và dùng với cơm nóng.
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Móng giò hầm đu đủ xanh lợi sữa cho mẹ sau sinh - Ảnh minh họa: Internet.

Cá kho tộ

Cá hồi hoặc cá chép rất giàu omega-3. Đây là những món ăn cho mẹ sau sinh cung cấp nhiều thành phần bổ dưỡng cho mẹ. Cá còn giúp bé thông minh hơn nếu mẹ thường xuyên đưa vào mâm cơm ở cữ cho mẹ sinh thường.

Cách làm: 

  • Cá hồi rửa sạch, để ráo nước, có thể cắt thành khúc cho dễ kho.
  • Phi thơm hành tím và rắc vào cá hồi, thêm chút nước mắm và tiêu cho ngấm gia vị.
  • Sau khoảng 20 phút, bạn thắng nước đường rồi cho vào nồi cá. Tiếp tục kho cá cho đến khi thấy nước sệt lại. Bạn đun đến khi thấy cá có màu vàng cánh gián tức là cá đã chín.
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Cá kho tộ cung cấp rất nhiều omega-3 cho mẹ và bé - Ảnh minh họa: Internet.

Canh rau đay nấu cua đồng

Đây là món ăn cho mẹ sau sinh đơn giản nưng cung cấp rất nhiều canxi cho mẹ và thông qua sữa cho bé. Rau đay cung cấp nhiều chất xơ, nhớt của rau đay giúp hệ tiêu hóa của mẹ hoạt động tốt hơn, giảm tình trạng táo bón hoặc khó tiêu.

Cách làm: 

  • Cua chọn những con to, mình dày, tách phần gạch cua để riêng, phần còn lại mang giã hoặc xay nhuyễn, lọc lấy nước và bỏ bã.
  • Rau đay nhặt và rửa sạch, thái nhỏ.
  • Đun nước lọc từ cua đến khi sôi thì cho phần gạch cua vào, bạn tiếp tục cho rau vào. Lưu ý khi cho rau, bạn nên gạt nhẹ gạch cua sang một bên và cho rau vào bên còn lại để tránh bị vỡ gạch cua. Cuối cùng, bạn nêm gia vị vừa miệng và tắt bếp.
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Canh rau đay nấu cua cung cấp lượng lớn canxi cho mẹ và bé - Ảnh minh họa: Internet.

Trên đây là những món ăn cho mẹ sau sinh đơn giản nhưng rất bổ cho phụ nữ sau khi sinh con, giúp mẹ khỏe và lợi sữa cho bé. Mẹ nên đa dạng các loại món ăn để tránh bị nhàm chán và cung cấp nhiều dưỡng chất cho con hơn. 

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