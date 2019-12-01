Những điều các mẹ cần biết khi trẻ sơ sinh bị mọc mụn ở đầu

Nuôi dạy con 01/12/2019 14:04

Trẻ sơ sinh bị mọc mụn ở đầu là trường hợp khá phổ biến do sức đề kháng ở trẻ còn yếu. Các mẹ cần biết nguyên nhân và có cách điều trị kịp thời ngay khi vừa phát hiện, tránh những biến chứng nguy hiểm.

Giai đoạn sau sinh, các mẹ thường gặp nhiều khó khăn trong việc chăm sóc sức khỏe cho bé. Trường hợp phổ biến nhất mà các mẹ phải đối mặt đó là tình trạng trẻ sơ sinh bị mọc mụn ở đầu. Vậy đâu là nguyên nhân của hiện tượng này và cách điều trị là gì?

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Trẻ sơ sinh bị mọc mụn ở đầu là hiện tượng thường gặp - Ảnh minh họa: Internet

Hiện tượng nổi mụn trên đầu ở trẻ

Những nốt mụn nhỏ có mủ trắng hoặc nước trong suốt xuất hiện trên da đầu của trẻ. Lúc đầu li ti sau dày đặc lên và thậm chí còn sưng đỏ, lan rộng ra khắp đầu. Ban đầu các bé sẽ hơi khó chịu, khi có mủ và sưng thì cảm giác đau đớn tăng lên, thậm chí còn gây sốt và nguy hiểm tới sức khỏe của trẻ.

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Trẻ sơ sinh bị mọc mụn ở đầu thường do nhiều nguyên nhân khác nhau - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân trẻ sơ sinh bị mọc mụn ở đầu

Các nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng mọc mụn trên đầu ở trẻ bao gồm:

  • Bị bít lỗ chân lông, mồ hôi không thoát được khiến da đầu mọc mụn
  • Dị ứng ăn uống, thay đổi thời tiết hoặc do vết cắn côn trùng
  • Chức năng gan còn yếu, cơ thể chưa bài tiết tốt, chất độc trong cơ thể tích tụ khiến cho da đầu mọc mụn nhọt
  • Gan yếu, nóng trong người, dẫn đến việc trẻ mọc mụn nhọt trên đầu
  • Các mẹ chưa vệ sinh da đầu cho bé sạch sẽ, vi khuẩn tụ cầu vàng sinh sôi nảy nở và gây ra mụn nhọt.

Trẻ sơ sinh bị mọc mụn trên đầu có nguy hiểm không?

Câu trả lời là tùy trường hợp, nhưng bố mẹ không cần phải quá lo lắng. Mọc mụn trên đầu là hiện tượng khá phổ biến ở trẻ. Nó có thể tự biến mất sau vài ngày hoặc nguy hiểm hơn là mụn mủ và biến chứng thành sốt. Hãy bình tĩnh đảm bảo vệ sinh sạch sẽ cho bé và kiên trì điều trị cho bé theo lời khuyên của bác sĩ.

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Trẻ sơ sinh bị mọc mụn ở đầu có thể tự mất hoặc biến chứng nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Các loại mụn trên đầu thường gặp ở trẻ

Trẻ sơ sinh bị mọc mụn mủ ở đầu

Mụn mủ ở đầu là hiện tượng thường gặp đối với trẻ từ 4-6 tháng tuổi. Đây là giai đoạn da bé nhạy cảm nhất và dễ bị tác động bởi môi trường xung quanh, gây kích ứng da và mọc mụn mủ.

Mụn mủ là loại mụn khó lành nhất, không tự khỏi được như các loại mụn nước và mụn nhọt khác. 

Trẻ sơ sinh bị mọc mụn nước ở đầu

Mụn nước là loại mụn li ti trong suốt. Tuy cấp độ mụn nhẹ hơn nhưng lại dễ lây lan hơn mụn mủ nếu nước bị vỡ ra và tiếp xúc với các vùng da khác, có thể khiến trẻ bị đau rát, nặng hơn là nhiễm trùng. 

Trẻ sơ sinh bị mụn nhọt ở đầu

Mụn nhọt thực chất là một tên gọi khác của mụn mủ. Thường thì mụn nhọt xuất hiện, sưng to dần và xuất hiện mủ màu vàng trắng. Kích thước của mụn nhọt lớn hơn mụn mủ và mụn nước. Mụn nhọt thường xuất hiện trên các vùng da mặt, mông, cổ nhiều hơn là da đầu. Loại mụn này thường có ngòi, khi nào ngòi được lấy ra khỏi da bé thì mụn mới khỏi.

Cách trị mụn mủ ở trẻ sơ sinh

Khi trẻ bị mụn mủ ở đầu, các mẹ cần áp dụng những phương pháp kịp thời dưới đây: 

  • Đưa trẻ đến ngay cơ sở khám chữa bệnh để bác sĩ kiểm tra và tư vấn. Bố mẹ không nên cho rằng việc mọc mụn ở trẻ là bình thường vì có rất nhiều nguyên nhân, và nguyên nhân nguy hiểm nhất là do vi khuẩn gây ra. Việc khám và điều trị sớm sẽ khiến bệnh nhanh hết cũng như bảo vệ trẻ khỏi các biến chứng sau này.
  • Dùng nước ấm để tắm và vệ sinh da đầu cho bé.
  • Không đội mũ cho bé để đầu bé được thoáng, hoặc nếu có thì hãy chọn loại mũ có chất liệu cotton tốt cho da đầu của bé.
  • Không nặn mụn cho trẻ, tránh gây tổn thương da đầu và nhiễm trùng máu
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Vệ sinh sạch sẽ da đầu cho bé bằng nước ấm - Ảnh minh họa: Internet

Cách phòng chống mọc mụn trên đầu ở trẻ sơ sinh

  • Tăng cường chức năng gan và hệ miễn dịch của bé bằng chế độ ăn khoa học. Trẻ sơ sinh nên được ăn dặm cháo hoặc súp chứa nhiều rau xanh, thịt cá, nước trái cây có vitamin C chống viêm mủ.
  • Không cho trẻ ăn nhiều đường hoặc các loại hoa quả nóng như dứa, xoài, chôm chôm, khiến trẻ dễ bị nóng trong và sinh ra mụn nhọt.
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Chế độ ăn dặm khoa học với nhiều vitamin giúp bé phòng ngừa bệnh tật - Ảnh minh họa: Internet

Các trường hợp bắt buộc phải đưa trẻ tới bác sĩ ngay

Nếu thấy trẻ xuất hiện các dấu hiệu sau, bố mẹ hãy đưa trẻ tới bệnh viện sớm nhất để tránh nguy hiểm cho trẻ:

  • Mụn mủ mọc liên tục, lây lan, sưng đỏ.
  • Trẻ mọc mụn kèm theo sốt
  • Mụn mủ mọc ở đầu kèm môi và mũi. Các bố mẹ phải cực kỳ cẩn thận vì điều này khiến trẻ có nguy cơ nhiễm trùng máu cao, tuyệt đối không được nặn hay dùng tay sờ nhiều vào nốt mụn.
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Đưa bé tới bác sĩ để có những tư vấn chuẩn xác nhất về bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Da đầu của trẻ rất nhạy cảm và dễ nổi mụn, nhưng điều đó không đáng ngại nếu bạn nắm vững những kiến thức trên đây. Hy vọng với những chia sẻ về việc trẻ sơ sinh bị mọc mụn ở đầu sẽ giúp các bố mẹ có thể yên tâm và chăm sóc con mình tốt hơn mỗi ngày. Chúc các mẹ cùng các con yêu luôn khỏe mạnh!

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