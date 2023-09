Trẻ 1 tháng tuổi ngủ bao nhiêu là đủ và không ảnh hưởng sức khỏe?

Trung bình, với trẻ khoảng một tháng tuổi thì thời gian ngủ từ 14 - 18 tiếng trong một ngày ở 1,2 tuần đầu tiên sau chào đời, 12 đến 16 tiếng trong các tuần còn lại. Do mỗi đứa trẻ là một cá nhân khác biệt, vì thế một số trẻ sẽ có dấu hiệu ngủ ít hơn so với mức trung bình, số còn lại thì có thể lại ngủ nhiều hơn.

Trong tuần đầu tiên sau khi chào đời, giấc ngủ của trẻ sẽ không đều đặn - Ảnh minh họa: Internet

Theo bác sĩ Scott Cohen – chuyên nhi khoa, cũng là tác giả cuốn sách mang tên Eat Sleep Poop: A Common Sense Guide to Your Baby’s First Year. Theo tác giả, trẻ sơ sinh sẽ ngủ khoảng 20 tiếng/ ngày là một chuyện bình thường. Nếu trẻ của bạn cũng có tình trạng giấc ngủ như vậy thì cũng đừng quá lo lắng vì khoảng thời gian “ngủ ngày” này sẽ trôi qua nhanh chóng khi trẻ lớn dần.