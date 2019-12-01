Chê chị dâu dạy con, người mẹ trẻ bất ngờ với kết quả sau 3 tháng

Bài học làm mẹ 01/12/2019 06:00

Cứ tưởng chị dâu đang làm hư con nhưng không ngờ sau 3 tháng, kết quả lại ngoài sức tưởng tượng. Đây là mẹo dạy con đúng cách đơn giản cho các mẹ khác học theo.

Nhà sửa lại trong 3 tháng, tôi đành khăn gói quả mướp cùng chồng con sang nhà anh trai chị dâu ở tạm. Con trai của chị cũng tầm tuổi con trai tôi nhưng trong khi con trai tôi nghịch như quỷ, ương bướng, khó bảo thì con trai chị lại ngoan hiền và dễ thương. Hỏi chị bí quyết dạy con thì chị bật mí: "Dễ lắm, em cứ nhìn chị mà làm."

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Cách dạy con của chị dâu tôi đơn giản đến không ngờ - Ảnh minh họa: Internet

1. Dạy con đúng cách là nhẹ nhàng với con

Ngay tối đó, tôi được chứng kiến cách chị dâu dạy con. Sắp đến giờ đi ngủ nhưng 2 đứa con trai vẫn mải mê chơi game. Thay vì hò hét rồi quát mắng con như tôi thường làm, chị dâu chỉ nhẹ nhàng đưa ra cảnh báo:

- Đến giờ đi ngủ rồi, hôm nay có em sang nên mẹ đã cho con thêm 15 phút chơi với em nhưng nếu con vẫn tiếp tục không nghe lời, mẹ sẽ nổi giận và cho con biết hậu quả đấy. Con chỉ còn 5 phút để bỏ đồ chơi xuống và chuẩn bị đi ngủ!

Ban đầu tôi nghĩ rằng, lời nói gió bay như vậy chắc chắn hai ông "trời con" kia sẽ chẳng coi ra gì. Nào ngờ, thằng bé con chị đứng lên thu dọn đồ chơi thật. Thằng con tôi thấy chả có ai chơi cùng nữa, cũng đứng dậy đi đánh răng, rửa mặt theo anh. Hóa ra, dạy con đúng cách là nhẹ nhàng với con.

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Khi trẻ cảm thấy được tôn trọng thì tự khắc sẽ nghe lời bố mẹ - Ảnh minh họa: Internet

2. Tôn trọng con

Trước mọi vấn đề không hài lòng, chị đều nói với con, phân tích cho con hiểu đồng thời đưa ra lời đe dọa. Điều đáng ngạc nhiên là thằng bé con chị dâu tôi cũng được quyền phàn nàn về bố mẹ, ví dụ như "Hôm nay mẹ buôn chuyện nửa tiếng đồng hồ làm muộn giờ đi học thêm của con", "Hôm nay con đi học về rất mệt nhưng bố mẹ vẫn bắt con rửa bát"...

Ban đầu, tôi nghĩ rằng chị dâu đang làm hư con, thật chẳng có trên dưới gì cả. Tôi chỉ sợ con tôi mà học theo rồi suốt ngày lý sự với bố mẹ thì mệt đầu.

Ấy vậy mà không, sau 3 tháng, tôi nhận ra rằng, chị dâu đang xây dựng cho con trai chị nếp sống có quy tắc, có trật tự nhưng vẫn bình đẳng.

Khi chị không hài lòng, chị sẽ chia sẻ thẳng thắn với con trai, khi ấy con buộc phải lắng nghe và tiếp thu. Cũng như có những điểm con trai có quyền phàn nàn về bố mẹ. Khi ấy bố mẹ sẵn sàng dành thời gian để giải thích và nhận khuyết điểm trước con cái.

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Cách dạy con lý tưởng nhất vẫn là không cần dùng đến đòn roi - Ảnh minh họa: Internet

Khi con trai chị cảm thấy mình được tôn trọng thì tự khắc sẽ nghe lời bố mẹ mà chẳng cần đòn roi hay những tiếng quát mắng. Thật là một kiểu dạy con đúng cách!

Dạy con quả là một hành trình đầy nụ cười mà cũng không ít thử thách. Tuy nhiên chỉ cần kiên nhẫn, bạn sẽ thấu hiểu con của mình một cách dễ dàng nhất.

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