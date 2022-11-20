Nhóc tỳ sao Việt chào đời được Hoa hậu Kỳ Duyên bế trên tay, khen đẹp nức nở giờ đã 3 tuổi, nhan sắc cực phẩm "mê hoặc" cư dân mạng

Mặc dù cuộc chia tay giữa Diệp Lâm Anh và chồng thiếu gia Minh Đức đem đến nhiều điều tiếc nuối cho người hâm mộ trong thời gian vừa qua nhưng không ai có thể phủ nhận cuộc hôn nhân diễn ra chỉ vỏn vẹn 4 năm nhưng từng hạnh phúc bởi cả hai đã có với những nhau những đứa con rất xinh xắn.

2 nhóc tỳ con Diệp Lâm Anh và Minh Đức là Boorin và B.Boy lúc nào cũng là tâm điểm của sự chú ý mỗi lần xuất hiện bởi sự xinh xắn, đáng yêu và thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả bố mẹ.

Trong đó, nhóc tỳ B.Boy đã luôn cực phẩm kể từ khi chào đời. Được biết, thời điểm B.Boy mới ra đời tháng 11/2019, cậu nhóc sơ sinh còn được Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên nâng niu trên tay và không ngừng khen ngợi nét đẹp của bé "đẹp trai nét nào ra nét đấy, còn có má lúm sâu ơi là sâu nữa". Và hiện tại con trai Diệp Lâm Anh đã 3 tuổi vẫn điển trai và được nhận xét rất giống bố.

Cô nhóc Boorin càng lớn càng xinh như công chúa, thừa hưởng nhiều nét đẹp, duyên dáng của mẹ. Bé được mẹ Diệp Lâm Anh chăm chút, làm điệu từ nhỏ. Nữ diễn viên cho biết Boorin ngoan ngoãn, tình cảm nhưng sớm thể hiện chính kiến, cá tính riêng.

Nữ diễn viên kể hồi nhỏ Boorin hay bắt nạt em B.Boy nhưng càng lớn, cô bé càng ra dáng chị hai, biết bảo vệ em, giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa.

Được biết cả Boorin và B.Boy hiện đều đang sinh sống cùng mẹ tại một căn chung cư Diệp Lâm Anh thuê ở quận Bình Thạnh. Tuy nhiên các bé đang vướng trong chuyện tranh chấp quyền nuôi của hai bố mẹ. "Anh Đức muốn nuôi con gái lớn, còn tôi muốn được nuôi hai con. Các bé còn quá nhỏ, việc chia cắt con sau khi bố mẹ ly hôn là hành động không mang tính nhân đạo. Tôi không yêu cầu người cha phải cấp dưỡng, nhưng sẵn sàng tiếp nhận hỗ trợ từ anh với mục đích góp phần nuôi hai con được tốt hơn.

Về tài sản chung, chúng tôi có thương hiệu trà sữa và một số bất động sản nên cứ để pháp luật phân xử. Sau ba lần hòa giải không thành, tòa gửi giấy triệu tập, yêu cầu chúng tôi tới giải quyết vào chiều 28/9. Tuy nhiên vì sức khỏe không tốt nên tôi vừa xin tòa hoãn xét xử sơ thẩm. Tôi muốn chuẩn bị tâm lý tốt nhất để có thể đấu tranh, giúp hai con không bị chia cắt" - Diệp Lâm Anh cho biết hồi cuối tháng 9.

Mặc dù sống cùng mẹ nhưng hai con Diệp Lâm Anh thường xuyên được đưa về nhà bố, ông bà nội và họ hàng để chơi để các bé cảm nhận được sự yêu thương, gần gũi từ người thân. 'Việc đưa con về thăm bên nội không phải thỏa thuận mà tôi tự chủ động vì ông bà rất thương cháu. Tôi không muốn chia cắt tình cảm này. Gia đình hai bên nội ngoại đều cố gắng yêu thương, chăm bẵm hai bé để đù bắp việc chúng không còn được ở bên cả bố và mẹ như trước', cô nói.

Bên cạnh đó, các nhóc tỳ cũng được mẹ chăm chút, dành thời gian đưa đi chơi mỗi dịp cuối tuần. Bà mẹ đơn thân cảm thấy buồn vì không thể cho các con một tổ ấm đủ đầy nhưng cô luôn cố gắng trở thành người mẹ tốt, yêu thương vô điều kiện và làm chỗ dựa tin cậy cho hai con.

Hiện tại các nhóc tỳ vẫn chưa biết về sự chia ly của bố mẹ. Trong tương lai, Diệp Lâm Anh cũng tin rằng các con đủ lớn để có hiểu biết và suy nghĩ không hỏi khó, làm khó mẹ về quá khứ gia đình tan vỡ. "Trẻ con bây giờ rất thông minh để hiểu mọi chuyện. Như tôi, ngày xưa tôi cũng không hỏi mẹ câu hỏi đấy vì đã tự hiểu. Khi các con lớn hơn, tôi sẽ chia sẻ với hai bé theo một cách khác" - bà mẹ nói.