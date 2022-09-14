Nhà tâm lý học tiết lộ quy tắc 3 phút điều chỉnh hành vi của trẻ mà có lẽ rất nhiều ba mẹ sẽ cần

Nuôi dạy con 14/09/2022 19:10

Bạn dành bao nhiêu thời gian cho con sau giờ làm việc? Về mặt kỹ thuật, chúng ta chỉ cần khoảng 30 phút để nấu bữa tối cho bé, khoảng 15 phút để đọc một cuốn sách, và chỉ cần một chút thời gian để hôn con chúc ngủ ngon. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, trong tất cả những khoảng thời gian này, có 3 phút có thể là quan trọng nhất trong ngày.

Nhà tâm lý học Nataliya Sirotich giải thích quy tắc 3 phút và theo bà, nếu tuân thủ quy tắc này, bạn sẽ có được sự tin tưởng của con mình ngay cả khi chúng ở độ tuổi thanh thiếu niên.

Đây sẽ là cách sử dụng 3 phút này một cách chính xác để đạt được mức độ hiểu biết đầy đủ và toàn diện với một đứa trẻ, và điều đó hóa ra khá dễ dàng!

Quy tắc 3 phút

Quy tắc này nói rằng bạn phải gặp con mỗi ngày như thể đã lâu không gặp.

Nhà tâm lý học tiết lộ quy tắc 3 phút điều chỉnh hành vi của trẻ mà có lẽ rất nhiều ba mẹ sẽ cần - Ảnh 1

Bên cạnh đó, điều rất quan trọng là bạn phải ngang tầm mắt của trẻ và dành 3 phút ôm trẻ và hỏi trẻ chuyện gì đã xảy ra khi bạn vắng nhà. Điều đặc biệt quan trọng là bạn phải tuân theo quy tắc này khi bạn đón con từ nhà trẻ, trường học hoặc khi bạn đi làm về.

Tại sao nó cần thiết

Theo nhà tâm lý học, trong những phút đầu tiên sau khi bạn gặp con, bé đã nói cho bạn biết tất cả những thông tin mà bé có thể nhớ được.

Nhà tâm lý học tiết lộ quy tắc 3 phút điều chỉnh hành vi của trẻ mà có lẽ rất nhiều ba mẹ sẽ cần - Ảnh 2

Hậu quả của việc bỏ qua quy tắc 3 phút có thể khác nhau, tùy thuộc vào tính cách của trẻ. Một người nào đó không có cơ hội để nói mọi chuyện với cha mẹ khi họ không thể nói về những điều rất quan trọng và theo thời gian, một số sự kiện dường như sẽ không đủ quan trọng để nói về chúng. Trong trường hợp này, cha mẹ có thể bỏ lỡ rất nhiều điều thực sự quan trọng.

Những đứa trẻ khác sẽ tiếp tục nói cả buổi tối, nhớ lại những sự kiện mới mỗi lần và cuối cùng, chúng sẽ có một câu chuyện hoàn chỉnh. Cha mẹ của những đứa trẻ như vậy cũng có nguy cơ không nghe được nhiều thứ, bởi vì, đối với họ, một đứa trẻ biết nói cuối cùng sẽ trở thành tiếng ồn xung quanh.

 

Khuyến nghị bổ sung

Nhà tâm lý học tiết lộ quy tắc 3 phút điều chỉnh hành vi của trẻ mà có lẽ rất nhiều ba mẹ sẽ cần - Ảnh 3

Điều quan trọng cần lưu ý là quy tắc 3 phút không có nghĩa là bạn chỉ nên dành 3 phút mỗi ngày cho con. Nó chỉ có nghĩa là bạn phải dành 3 phút với trẻ ngay sau khi bạn gặp chúng để đảm bảo rằng bạn nghe thấy mọi điều quan trọng mà trẻ nói với bạn.

Ngoài ra, để đạt được mức độ hiểu biết hoàn toàn với con mình, bạn có thể làm theo các khuyến nghị sau từ các nhà tâm lý học :

  • Hãy dành một chút thời gian mỗi ngày để cùng nhau làm điều gì đó mà bạn và trẻ cùng quan tâm.
  • Hãy để con bạn hiểu rằng bạn nghe thấy chúng. Ví dụ, bạn có thể lặp lại thông tin bạn đã nghe từ con mình để đảm bảo rằng bạn đã hiểu mọi thứ một cách chính xác.
  • Đừng thể hiện sự phấn khích giả tạo.
  • Quay lại cuộc trò chuyện sau đó một chút, cho con biết rằng bạn nhớ những gì bé nói với bạn.
  • Tránh những cuộc tranh cãi dài dòng và vô ích ngay cả khi chúng nói về điều gì đó hoàn toàn hiển nhiên đối với bạn. Chỉ cần nói với con bạn, "Được rồi, mẹ hiểu rằng con không đồng ý với mẹ."

Theo Brightside

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