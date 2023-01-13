Năm mới, xem khung giờ vàng cho những em bé thông minh vượt trội, lớn lên giỏi giang, thành đạt, cha mẹ được nhờ

Nuôi dạy con 13/01/2023 12:42

Những đứa trẻ sinh vào khung giờ này được dự đoán sẽ có một tương lai tươi sáng, thành đạt, gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. 

Trẻ sinh vào giờ Thìn (7:00- 9:00)

Giờ Thìn tức 7-9 giờ sáng là khung giờ mà mặt trời chiếu ánh sáng huy hoàng. Trẻ sinh vào giờ này thường có tính cách hoạt bát, vui vẻ. Bé được cho là có đầu óc thông minh, năng lực xuất chúng. Con cũng giỏi trong việc tạo dựng các mối quan hệ xã hội, biết đối nhân xử thế.

Ngay từ nhỏ, con đã có mục tiêu phấn đấu riêng. Tương lai, con được dự báo sẽ trở thành người có sự nghiệp vững chắc, đạt nhiều thành công trong công việc. Không những vậy, con còn mang dến nhiều may mắn, phúc khí cho gia đình. Cha mẹ có con sinh ra vào giờ Thìn được dự báo là sẽ có cuộc sống êm ấm, đủ đầy về sau này.

Năm mới, xem khung giờ vàng cho những em bé thông minh vượt trội, lớn lên giỏi giang, thành đạt, cha mẹ được nhờ - Ảnh 1
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Trẻ sinh vào giờ Thân (15:00 - 17:00)

Trẻ sinh vào giờ Thân oai vệ, khuôn mặt chữ điền, nước da trắng trẻo, có tấm lòng nhân hậu, thường gặp vận may, sự nghiệp vững vàng.

Trẻ có khiếu thẩm mỹ và khả năng sáng tạo lớn, có thể theo đuổi ngành thiết kế, thời trang, quảng cáo...

Những người này thường có khả năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt, nhanh nhẹn, đầu óc và cơ thể rất nhạy bén, có thể phán đoán vấn đề tốt.

Chính vì vậy mà họ được nhiều người yêu mến và kính trọng. Những người này có xu hướng thử thách bản thân bằng cách đặt chân đến những vùng đất mới hoặc làm việc trong những môi trường thú vị.

Năm mới, xem khung giờ vàng cho những em bé thông minh vượt trội, lớn lên giỏi giang, thành đạt, cha mẹ được nhờ - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Trẻ sinh vào giờ Dậu (17: 00-19:00)

o tử vi, những đứa trẻ sinh vào giờ Dậu trời sinh bá đạo, oai phong. Thoạt nhìn đã thấy họ là người may mắn, thành tài trong tương lai. Từ nhỏ, trẻ đã là đứa hay bắt nạt trong lớp vô cùng nghịch ngợm, khi lớn lên, chúng dần có mục tiêu riêng và chăm chỉ làm việc.

Chẳng bao lâu sau khi trưởng thành sẽ có thể làm quan phụ mẫu, hưởng cuộc sống sung túc, giàu sang, báo hiếu cha mẹ. Đứa trẻ sinh vào giờ này có chỉ số thông minh vượt trội, có cháu ở nhà thì cả nhà vinh hiển.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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