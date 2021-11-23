Mẹ cứ nhìn mặt là biết ngay con thông minh hay không, đây là 3 dấu hiệu có liên quan tới IQ cao ở trẻ

Nuôi dạy con 23/11/2021 19:17

Nghe thì khó tin nhưng đây là những thông tin có cơ sở khoa học cả đấy.

Nhờ các đặc điểm này mà nhiều người già chỉ nhìn sơ qua một đứa trẻ, họ đã biết chúng là người như thế nào.

1. Mắt to tròn

 

Khi điều tra tội phạm, các nhà tâm lý học sẽ biết được họ có đang nói dối hay không khi nhìn vào ánh mắt. Bởi vì, nếu một người đang nói dối, ánh mắt của họ sẽ không ổn định, lươn lẹo, ngó nghiêng ngó dọc không dám đối diện thẳng vào đối phương. Đây là biểu hiện cảm giác tội lỗi của một người, phản ánh tâm lý tội phạm, nhờ đó giúp ích rất nhiều cho việc phá án.

Bên cạnh đó, đôi mắt còn thể hiện mức độ thông minh của một người. Một đứa trẻ có đôi mắt sáng, long lanh thường rất sáng dạ. Một đôi mắt như vậy chứng tỏ não bộ đang hoạt động rất tốt.

Mẹ cứ nhìn mặt là biết ngay con thông minh hay không, đây là 3 dấu hiệu có liên quan tới IQ cao ở trẻ - Ảnh 1

2. Tai to

Những người tai to thường có thính giác tốt hơn những người khác. Họ cũng có xu hướng biết cách lắng nghe một cách đa chiều để biết được đâu là điều đúng đắn nhất. Do đó, tai và mắt có thể cho thấy chỉ số thông minh của trẻ. Đây không phải là mê tín mà có cơ sở khoa học đàng hoàng.

Mẹ cứ nhìn mặt là biết ngay con thông minh hay không, đây là 3 dấu hiệu có liên quan tới IQ cao ở trẻ - Ảnh 2

3. Trán cao

Nếu trẻ có trán cao và rộng, đó là người rất thông minh, học đâu hiểu đó. Trẻ cũng có khả năng phán đoán rất nhạy bén, đầu óc lanh lợi, tư duy logic. Thông thường, những người sở hữu vầng trán cao và rộng rất thuận lợi trong việc học hành và kinh doanh sau này.

Mẹ cứ nhìn mặt là biết ngay con thông minh hay không, đây là 3 dấu hiệu có liên quan tới IQ cao ở trẻ - Ảnh 3

Muốn con thông minh lanh lợi, phát triển trí não toàn diện thì cha mẹ hãy thường xuyên cho con ăn 5 loại thực phẩm này

Muốn con thông minh lanh lợi, phát triển trí não toàn diện thì cha mẹ hãy thường xuyên cho con ăn 5 loại thực phẩm này

5 loại thực phẩm sau đây đều rất phổ biến nhưng vô cùng giàu dinh dưỡng và rất cần thiết cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Muốn con thông minh, lanh lợi thì cha mẹ hãy thường xuyên cho con ăn nhé.

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