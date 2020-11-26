Mẹ bị viêm gan B có nên cho con bú hay không?

Nuôi dạy con 26/11/2020 11:38

Mẹ bị viêm gan B có nên cho con bú hay không là thắc mắc của phần lớn các mẹ bị mắc căn bệnh này. Bài viết dưới đây sẽ giúp các mẹ giải đáp vấn đề này.

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Việc nuôi con bằng sữa mẹ là điều mà bà mẹ nào cũng khao khát muốn thực hiện. Sữa mẹ cũng là nguồn dưỡng chất tốt nhất đối với trẻ trong những năm tháng đầu đời. Tuy nhiên, với các mẹ bị viêm gan B thì việc cho con bú vẫn còn nhiều nghi ngại xoay quanh. Hãy cùng Phunuvagiadinh đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi “Mẹ bị viêm gan B có nên cho con bú hay không?” trong bài viết sau.

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Mẹ bị viêm gan B có nên cho con bú hay không? - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ bị viêm gan B có nên cho con bú hay không?

Theo khuyến cáo của WHO, tất cả trẻ sơ sinh cần được tiêm phòng vắc-xin viêm gan B càng sớm càng tốt, nhất là 24 giờ sau khi chào đời. Viêm gan B là bệnh lý lây qua đường nước bọt, máu, chất nhầy và các chất dịch cơ thể khác. Viêm gan B có thể gây nên nhiều biến chứng nguy hiểm, trong đó có xơ gan, tử vong.

Không giống với viêm gan E, viêm gan A, viêm gan B có thể lây từ mẹ sang con trong quá trình vượt cạn, tỷ lệ là từ 85-90%. Đặc biệt, tỷ lệ này thường cao tại các nước đang phát triển, cơ sở vật chất chăm sóc sức khỏe chưa hiện đại.

Mẹ bị viêm gan B có được cho con bú hay không? Mẹ bị viêm gan B có nên cho trẻ bú không? Virus viêm gan B được tìm thấy trong sữa mẹ. Tuy nhiên, hầu hết trẻ sơ sinh đều được tiêm phòng vắc-xin viêm gan B, vì vậy lúc này sữa mẹ là hoàn toàn an toàn với trẻ sơ sinh.

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Sữa mẹ là hoàn toàn an toàn với trẻ sơ sinh đã được tiêm vắc-xin viêm gan B - Ảnh minh họa: Internet

Trường hợp trong quá khứ mẹ bị bệnh viêm gan B cấp tính và đã được điều trị. Các kháng thể có thể đi qua nhau thai, bảo vệ thai nhi khỏi virus viêm gan B trong 6 tháng đầu đời. Như vậy có nghĩa là mẹ có thể cho bé bú bình thường mà không sợ bé bị lây nhiễm virus viêm gan B.

Tuy nhiên, nếu mẹ bị viêm gan B và đầu vú có hiện tượng nứt hoặc chảy máu, mẹ nên trao đổi với bác sĩ về vấn đề cho con bú bởi điều này có thể làm tăng nguy cơ con bị nhiễm bệnh.

Mẹ bị viêm gan B nên lưu ý gì trong việc cho con bú?

Nếu mẹ bị dương tính với virus viêm gan B, mẹ nên trao đổi với bác sĩ về việc tiêm phòng vắc-xin viêm gan B cho bé ngay khi vừa mới chào đời. Việc tiêm phòng vắc-xin viêm gan B cần đảm bảo đủ 3 liều:

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Tiêm vắc-xin viêm gan B cho bé ngay giai đoạn đầu đời - Ảnh minh họa: Internet
  • Liều đầu tiên: trong vòng 12-24 giờ sau khi sinh.
  • Liều thứ 2: khi bé tròn 6 tháng tuổi.
  • Liều thứ 3: khi bé được 9-18 tháng tuổi.

Khi nào mẹ không nên cho bé bú?

Trong một vài trường hợp nhất định, mẹ không nên cho bé bú, tránh ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ, cụ thể gồm:

  • Trẻ được chẩn đoán mắc hội chứng hiếm gặp: rối loạn Galactosemia hiếm gặp (được phát hiện trong quá trình sàng lọc sơ sinh).
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Một số trường hợp mẹ bị viêm gan B không nên cho bé bú - Ảnh minh họa: Internet
  • Người mẹ đang dùng thuốc kháng virus.
  • Người mẹ không sử dụng biện pháp điều trị viêm gan B phù hợp.
  • Người mẹ có đầu vú bị chảy máu, nứt nẻ, lở loét,…

Biện pháp phòng ngừa bệnh viêm gan B lây từ mẹ sang con

Viêm gan B có thể truyền từ mẹ sang con trong quá trình mang thai, chuyển dạ và nuôi con bằng sữa mẹ. Dù tỷ lệ lây nhiễm trong thời gian cho con bú rất thấp nhưng các mẹ cũng cần chú ý một số vấn đề dưới đây để hạn chế nguy cơ:

Tiêm phòng vắc-xin cho trẻ

Việc tiêm phòng vắc-xin viêm gan B cho trẻ đúng liệu trình, đặc biệt là mũi tiêm đầu tiên nên được thực hiện trong vòng 24 giờ sau sinh. Hiệu quả phòng ngừa sẽ giảm dần theo thời gian tiêm. Vắc-xin có thể không còn hiệu quả cao nếu tiêm sau 7 ngày kể từ lúc chào đời.

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Mũi tiêm đầu tiên nên được thực hiện trong vòng 24 giờ sau sinh - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, để tăng cường hiệu quả phòng ngừa bệnh viêm gan B với trẻ có mẹ dương tính với virus viêm gan B, bác sĩ có thể yêu cầu tiêm thêm mũi Globulin miễn dịch viêm gan B. Hai mũi cần tiêm cách nhau từ 12-24 giờ sau sinh.

Cho trẻ bú ngay sau khi chào đời

Theo khuyến cáo của tổ chức WHO, việc trẻ bú mẹ sau khi vừa mới chào đời có thể giúp hệ thống miễn dịch của bé khỏe mạnh hơn, từ đó bảo vệ trẻ khỏi các tác nhân gây bệnh.

Tuy nhiên, với các mẹ bị dương tính với virus viêm gan B thì nên thận trọng hơn khi cho bé bú. Cần kiểm tra đầu ti và các vết thương, vết trầy xước trên cơ thể, tránh vô tình nhiễm bệnh cho bé. Ngoài ra, nếu núm vú không bị trầy xước, mẹ có thể hút sữa mẹ và cho trẻ bú bình.

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Cho trẻ bú ngay khi chào đời giúp tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Theo dõi, thông báo các dấu hiệu bệnh tới bác sĩ

Dù trẻ đã được tiêm phòng vắc-xin viêm gan B ít có nguy cơ mắc bệnh sau khi sinh, nhưng các mẹ cũng nên quan sát các biểu hiện của bé để thông báo với bác sĩ kịp thời. Ngoài ra, mẹ nên đưa trẻ đến bệnh viện để xét nghiệm viêm gan B định kỳ. Với những trẻ dương tính với HbsAg hoặc nghi nhiễm viêm gan B thì nên được theo dõi, xử lý kịp thời.

Như vậy, qua bài viết, chắc hẳn các mẹ đã biết được mẹ bị viêm gan B có nên cho con bú không. Hãy luôn trao đổi với các bác sĩ chuyên môn để được tư vấn, hướng dẫn các biện pháp xử lý phù hợp.

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