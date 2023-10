Tìm hiểu tại sao trẻ sơ sinh hay bị nôn trớ?

Tại sao trẻ sơ sinh hay bị nôn trớ , nguyên nhân và cách xử lý ra sao là câu hỏi được nhiều bà mẹ trẻ đặt ra khi chẳng may con mình rơi vào tình trạng nói trên. Nôn trớ không gây nguy hiểm nhưng vấn đề kéo dài sẽ gây ra nhiều áp lực lên hệ thống tiêu hóa, khiến trẻ bú ít, thậm chí bỏ bú và sụt cân.

Bạn cần phân biệt giữa nôn và trớ, vì đây là hai khái niệm khác nhau. Nôn dùng để chỉ sự gắng sức tống xuất toàn bộ hay một phần các chất đang có mặt trong dạ dày ra ngoài. Do đó, hành động nôn cần có sự co bóp của dạ dày kết hợp với sự co thắt của các cơ vùng bụng. Và đây được xem là một phản xạ bảo vệ tự nhiên cho cơ thể. Nôn có thể là triệu chứng của các bệnh lý đi kèm như sốt, viêm họng hoặc tiêu chảy.

Nôn trớ là tình trạng khá phổ biến ở các bé sơ sinh do nhiều nguyên nhân khác nhau

Trong khi đó trớ là sự di chuyển của chất có trong dạ dày trào ngược ra ngoài qua hầu họng lên miệng với số lượng ít hơn nôn. Và trớ xuất hiện do sự co bóp đơn thuần của dạ dày và hay đi kèm với triệu chứng ợ hơi. Hiện tượng trẻ sơ sinh hay bị trớ thường xuất hiện là sau khi bé bú mẹ hoặc bú bình.