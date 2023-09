Tuần khủng hoảng trẻ sơ sinh và những điều các mẹ không nên bỏ qua

Tuần khủng hoảng trẻ sơ sinh hay còn gọi là Wonder Week là một thuật ngữ dùng để chỉ các giai đoạn một đứa trẻ sơ sinh hình thành những kỹ năng khi bước vào đời. Biểu hiện thường thấy của những tuần khủng hoảng của trẻ sơ sinh là các bé sẽ có biểu hiện “khó ở” như quấy khóc về đêm, chán ăn, bám mẹ nhiều hơn. Đây là vấn đề làm cho nhiều bà mẹ lần đầu có con cảm thấy lo lắng, stress vì không rõ lý do nào dẫn đến những thay đổi đột ngột của con mình.

1. Tuần khủng hoảng ở trẻ sơ sinh là gì?

Tuần khủng hoảng trẻ sơ sinh hay còn gọi là The Wonder Week được đưa ra bởi nhà khoa học Frans Plooij và Hetty van de Rijt, xuất hiện lần đầu tiên trong cuốn sách có tên “The Wonder Week”, kể từ đó đây là các ấn phẩm luôn được các bậc phụ huynh quan tâm và yêu thích.