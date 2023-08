Bí quyết khắc phục trẻ sơ sinh bị khản tiếng nhanh khỏi, mẹ cần biết

Trẻ sơ sinh bị khản tiếng xảy ra do rất nhiều nguyên nhân khác nhau như trẻ khóc nhiều, trẻ ho bị khản tiếng, la hét đùa nghịch,…Thanh quản làm việc quá sức nên bị căng lên và dẫn đến viêm thanh quản. Bên cạnh đó, nguyên nhân còn do bệnh lý như bị viêm dây thanh quản, gây phù nề thanh quản và làm dây thanh quản bị bít kín, khiến trẻ không thở được.

Chắc chỉ với những ai đã làm cha mẹ mới thấu được nỗi vất vả khi chăm trẻ, đặc biệt là trong những ngày trẻ bị khản tiếng, quấy khóc. Những biểu hiện của trẻ sơ sinh bị khản tiếng gồm có bập bẹ những âm thanh khan khan, âm lượng nhỏ hơn nhiều so với ngày thường. Có thể bé đang gặp phải vấn đề nào đó ở vùng mũi – họng.

+ Trẻ ho khan, ho lâu ngày và ho có đờm.

+ Trẻ sơ sinh bị khò khè khản tiếng.

+ Cổ họng của trẻ bị khô, rát và nói chuyện khó khăn.

Tình trạng khản tiếng của trẻ sẽ đáng lo ngại khi kèm theo những biểu hiện xấu

+ Trẻ thở khó khăn, tiếng thở rít.

+ Giọng khàn khàn, âm phát ra thô.

+ Mất giọng, khó có thể bật ra tiếng.

3. Cách chữa trẻ sơ sinh bị khản tiếng hiệu quả nhất

+ Điều trị dứt điểm bệnh

Khi trẻ khóc, khản tiếng do cảm sốt, bố mẹ cần kịp thời trị dứt điểm bệnh để tình trạng khản giọng nhanh chóng tự biến mất theo.

Bố mẹ cần kịp thời trị dứt điểm bệnh để tình trạng khản giọng tự biến mất theo

Nếu trẻ bị khản tiếng do bệnh viêm mũi họng, mẹ cần tránh để lâu vì sẽ dần qua viêm thanh quản. Lưu ý, cần để bé tránh cho bé tiếp xúc với môi trường ô nhiễm, nhiều hóa chất và mùi thuốc lá.

Mặc dù vậy, nếu tình trạng trẻ bị khan giọng vẫn không khỏi sau khi trẻ hết bệnh, mẹ cần cần kịp thời đưa trẻ đi khám và điều trị.

+ Hạn chế tối đa việc bé khóc

Tuyệt đối không để trẻ gào khóc vì như vậy sẽ chỉ càng khiến cho dây thanh quản tổn thương nặng nề hơn. Nếu trẻ mè nheo, mẹ hãy bế trẻ vào lòng để dỗ dành, cho trẻ chơi đồ chơi, hát, kể chuyện nhằm đánh lạc hướng, không để trẻ tiếp tục khóc.

Không để trẻ gào khóc vì như vậy sẽ chỉ càng khiến cho dây thanh quản tổn thương nặng nề

+ Thông đờm cho trẻ

Dùng nước muối sinh lý hoặc thuốc xịt mũi để thông đờm cho trẻ. Nên dùng nước muối sinh lý để vệ sinh họng sạch sẽ và giảm hiện tượng khan tiếng.

Thông đờm cho trẻ bằng nước muối sinh lý

+ Không cho trẻ ăn quá no

Hệ tiêu hóa của trẻ sơ sinh vẫn còn hoạt động rất chậm. Ăn quá no sẽ khiến trẻ khó tiêu thức ăn. Việc bắt ép trẻ phải ăn quá nhiều chỉ dẫn đến trào ngược dạ dày và ảnh hưởng đến hoạt động của hệ hô hấp.

Đồng thời, trào ngược dạ dày sẽ dẫn đến việc trẻ bị sặc, gây ho và tác động đến dây thanh quản. Tốt nhất, mẹ nên chia nhỏ bữa ăn của trẻ để đảm bảo bổ sung đầy đủ dưỡng chất và giảm tải hoạt động của hệ tiêu hóa đi.

+ Điều chỉnh chế độ dinh dưỡng

Với chế độ dinh dưỡng đầy đủ dưỡng chất và bổ sung thêm vitamin, cung cấp nhiều rau xanh, hoa quả, cho trẻ uống nhiều nước sẽ giúp trẻ phát triển tốt hơn. Đồng thời, giúp tăng sức đề kháng và chống lại mầm bệnh từ vi khuẩn tiềm ẩn xung quanh.

Tránh bắt ép trẻ phải ăn quá nhiều vì có thể dẫn đến trào ngược dạ dày và ảnh hưởng đến hoạt động của hệ hô hấp

Đồng thời, mẹ cần lưu ý những điều cần nhớ sau đây khi chăm sóc trẻ bị khản tiếng sau đây:

- Giúp bé cưng luôn vui vẻ: Tránh việc để trẻ khóc và la to vì sẽ dẫn đến ảnh hưởng đến thanh quản.

- Không nên để trẻ khóc và la hét, nói to, nói nhiều sẽ ảnh hưởng đến thanh quản.

- Vệ sinh thân thể kỹ: Tắm rửa sạch sẽ, vệ sinh răng miệng.

- Giữ nhiệt độ cơ thể của trẻ ở mức ổn định: Tốt hơn hết, nên tránh để trẻ nằm ở nhiệt độ thấp. Không nên để quạt chĩa thẳng vào cơ thể của trẻ.

4. Những món trẻ bị khàn tiếng không nên ăn

Những món ăn, đồ uống giải khát mát lạnh sẽ rất gây hại vùng hầu họng. Do vậy, cha mẹ nên tránh để trẻ bị khàn tiếng ăn và uống những món ăn, đồ uống giải khát ở nhiệt độ quá lạnh. Có thể kể đến như: kem, nước ngọt có đá,…

Cha mẹ nên tránh để trẻ bị khàn tiếng ăn và uống những món ăn, đồ uống giải khát ở nhiệt độ quá lạnh

Đồng thời, cha mẹ cũng cần hạn chế cho trẻ dùng đồ uống có chứa các chất kích thích khi trẻ bị khản tiếng như: nước ngọt có chứa caffeine, cà phê, nước soda,…

Đặc biệt, khi trẻ bị khản tiếng, cần tránh ăn những đồ nướng, đồ ăn cay nóng. Lý do bởi đây là có thể là thủ phạm dẫn đến sự gia tăng kích ứng dây thanh âm của trẻ. Có thể là nguyên nhân dẫn đến khó điều trị bệnh, tình trạng trẻ bị khản tiếng sẽ mỗi ngày một nặng và kéo dài hơn. Thậm chí, dẫn tới mất tiếng.

5. Điều trị khản tiếng bằng bài thuốc dân gian

Có rất nhiều mẹo vặt hay giúp điều trị khản tiếng. Dưới đây là bài thuốc trị khản tiếng cho trẻ sơ sinh rất quen thuộc. Mẹ có thể áp dụng dù trẻ sơ sinh bị khản tiếng lâu ngày hoặc trẻ bị khản tiếng do bất kỳ lý do nào. Không những mang đến hiệu quả giúp trẻ nhanh hết chứng khản tiếng mà lại còn rất an toàn.

Bài thuốc 1:

Chuẩn bị: 2-3 quả quất xanh, đường phèn

Cách làm:

Cắt quất xanh thành từng lát mỏng, cho thêm đường phèn vào, chưng cách thủy.

Đến khi quất chín, dằm ra lấy nước, bỏ hạt. Chắt lấy nước cốt để nguội, đem cho trẻ uống nhiều lần trong ngày. Dằm cả vỏ và hạt. Hạt quất mang đến hiệu quả tiêu đờm, làm ấm thanh quản. Nên chia ra làm nhiều phần nhỏ để trẻ uống thành nhiều lần.

Quất xanh chưng đường phèn chữa bệnh khản tiếng ở trẻ

Bài thuốc 2:

Chuẩn bị: 4-5 quả quất xanh, một nắm lá húng chanh, đường phèn

Cách làm: Rửa sạch lá húng chanh, quất xanh. Cho tất cả vào máy xay sinh tố xay nhuyễn. Tiếp đó, đổ ra bát rồi thêm đường phèn vào. Chưng cách thủy 20 phút và đem ra chắt nước, để cho nguội. Mỗi ngày cho bé uống 2 lần.

Kết hợp húng chanh và quất chưng đường phèn

Lưu ý:

+ Trước khi chế biến, mẹ cần rửa sạch các nguyên liệu. Đồng thời, mẹ cần theo dõi kỹ những biểu hiện của con để kịp thời điều chỉnh.

+ Trong trường hợp, mặc dù mẹ đã thực hiện đủ mọi cách nhưng tình trạng bị khản tiếng ở trẻ sơ sinh vẫn không thuyên giảm, những cơn ho, hít thở nặng nề hơn thì mẹ cần kịp thời đưa trẻ đến bệnh viện để điều trị càng sớm càng tốt.

Với những thông tin vừa chia sẻ trên, chắc hẳn mẹ đã nắm rõ về tình trạng trẻ sơ sinh bị khản tiếng và có cách khắc phục tốt nhất. Hi vọng những chia sẻ kinh nghiệm xử trí trên đây sẽ là những thông tin bổ ích giúp mẹ chăm sóc trẻ tốt hơn, trẻ nhanh chóng khỏi bệnh và vui chơi bình thường trở lại.