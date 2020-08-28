Mẹo dân gian chữa nôn trớ ở trẻ sơ sinh hiệu quả và những điều cần lưu ý

Nuôi dạy con 28/08/2020 06:45

Tình trạng nôn trớ rất hay xảy ra ở trẻ sơ sinh. Vì vậy các bậc cha mẹ có thể tham khảo một số mẹo dân gian chữa nôn trớ ở trẻ sơ sinh trong bài viết dưới đây.

Nội dung bài viết

Hiện tượng nôn trớ ở trẻ sơ sinh gây ra không ít lo lắng cho các bậc cha mẹ. Dù là hiện tượng bình thường hay lời cảnh báo của các bệnh lý liên quan thì chúng đều gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của trẻ. Vì vậy cha mẹ cần quan tâm và trang bị những kiến thức cơ bản để phòng tránh nôn trớ ở trẻ sơ sinh. Bên cạnh đó, việc tìm hiểu thêm các mẹo dân gian chữa nôn trớ ở trẻ sơ sinh cũng rất hữu ích.

Meo dan gian chua non tro o tre so sinh 1
Mẹo dân gian chữa nôn trớ ở trẻ sơ sinh hiệu quả và những điều cần lưu ý - Ảnh minh họa: Internet

Hiện tượng nôn trớ ở trẻ sơ sinh

Do hệ tiêu hóa còn yếu và các van trong dạ dày hoạt động chưa đồng bộ nên trẻ sơ sinh khi bú dễ nuốt hơi vào dạ dày. Chính lượng hơi “dư thừa” này đã làm cho trẻ hay nôn trớ sữa sau khi bú, ngoài ra còn làm trẻ dễ no hơn.

Meo dan gian chua non tro o tre so sinh 2
Hệ tiêu hóa còn yếu và các van trong dạ dày hoạt động chưa đồng bộ nên trẻ sơ sinh khi bú dễ nuốt hơi vào dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Mẹo dân gian chữa nôn trớ ở trẻ sơ sinh

Có nhiều mẹo dân gian chữa trớ cho trẻ sơ sinh có thể kể đến như:

Chữa nôn trớ bằng gừng tươi

Nguyên liệu và cách làm vô cùng đơn giản nhưng cần sự phối hợp nhịp nhàng của bố và mẹ. Bạn chỉ cần chuẩn bị những lát gừng tươi thái mỏng, sau đó bố và mẹ ngậm từng lát rồi bố hà hơi vào vùng cổ, ngực, bụng, rốn còn mẹ hà hơi vào lưng và gáy của bé. Làm như thế trong 3 ngày, mỗi lần 36 cái liên tục trong 3 ngày sẽ chữa được tình trạng ọc sữa ở trẻ.

Chữa nôn trớ bằng đọt tre

Gia đình có thể tìm những đọt tre để bỏ vào ấm nước, đun sôi, để nguội rồi cho bé uống thay cho nước lọc. Theo mẹo dân gian thì nên dùng 9 đọt cho bé gái và 7 đọt cho bé trai. Cách này có thể hiệu quả trong những ngày đầu bé bị nôn trớ.

Meo dan gian chua non tro o tre so sinh 3
Theo mẹo dân gian thì nên dùng 9 đọt cho bé gái và 7 đọt cho bé trai - Ảnh minh họa: Internet

Chữa nôn trớ bằng gạo lứt

Để thực hiện bạn tiến hành rang vàng gạo lứt, sau đó cho gạo đã rang vào nồi nhỏ. Theo dân gian thì nên cho 7 hạt nếu bé trai và 9 hạt cho bé gái. Tiếp đến cho khoảng một nửa ly nước ấm và nửa chén sữa vào. Cuối cùng là đun lửa nhỏ đến khi sắc còn nửa lượng nước thì ngưng. Có thể cho bé dùng 2 đến 3 lần trong ngày để cải thiện tình trạng nôn trớ.

Meo dan gian chua non tro o tre so sinh 4
Có thể cho bé dùng 2 đến 3 lần trong ngày để cải thiện tình trạng nôn trớ - Ảnh minh họa: Internet

Mẹo dân gian trị nôn trớ cho trẻ sơ sinh chỉ nên dùng nếu tình trạng nôn trớ của bé là bình thường, không phải bệnh lý. Đặc biệt để đảm bảo an toàn hãy tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi thực hiện.

Làm thế nào để biết nôn trớ bình thường hay bất thường ở trẻ sơ sinh?

Để hiểu tình trạng nôn trớ ở trẻ nhà mình là tình trạng bình thường hay nguy hiểm thì các mẹ nên trang bị cho bản thân những kiến thức cơ bản sinh ra tình trạng nôn trớ ở trẻ. Cụ thể như sau:

Nôn trớ sinh lý

Đây là hiện tượng rất hay gặp ở trẻ, nôn trớ sinh lý là do dạ dày của bé nằm ngang, cơ thắt tâm vị yếu và hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện, nó sẽ tự hết khi bé được 12 đến 18 tháng tuổi. Ngoài ra, bé cũng có thể nôn trớ do rối loạn tiêu hóa, khóc quấy kéo dài hoặc ho. Tình trạng nôn trợ phần lớn cũng do cách chăm sóc của gia đình chưa đúng cách với trẻ.

Nôn trớ bệnh lý

Nôn trớ bệnh lý có thể xảy ra khi bé gặp các bất thường như xoắn ruột, teo ruột, tắc ruột, hẹp phì đại môn vị hoặc mắc các bệnh lý khác. Dấu hiệu dễ nhận thấy là tình trạng nôn trớ của bé sẽ kèm theo các triệu chứng như: bụng chướng, đau bụng quằn quại, co giật và nôn, xuất hiện máu khi nôn trớ hoặc bãi nôn có màu xanh - vàng, bụng trướng to, nôn trớ xong rơi vào trạng thái lơ mơ hoặc bị kích thích tinh thần, kéo dài trên 24h, có dấu hiệu mất nước (khô miệng, ít nước mắt, ít tiểu…)…

Meo dan gian chua non tro o tre so sinh 5
Cần chú ý các triệu chứng kèm theo để nhận diện nôn trớ bệnh lý ở trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi trẻ bị nôn trớ

Khi trẻ bị nôn trớ, điều đáng lưu tâm nhất của các bậc cha mẹ là không nên chủ quan. Hiện tượng nôn trớ vừa có nguyên nhân sinh lý vừa có nguyên nhân bệnh lý nên gia đình cần hết sức tỉnh táo để đảm bảo an toàn cho trẻ. Khi nôn trớ xảy ra đó có khả năng là lời cảnh báo cho các bệnh lý như: hẹp tá tràng, dị tật đường tiêu hóa, hẹp thực quản… Trường hợp bé bú bình cũng cần hết sức lưu ý, nếu bé có hiện tượng ói, ưỡn bụng, bụng phồng lên, khóc thét… có nguy cơ bé bị tắc ruột hoặc lồng ruột cần được đưa đến cơ sở y tế để can thiệp kịp thời.

Meo dan gian chua non tro o tre so sinh 6
Nếu bé có hiện tượng ói, ưỡn bụng, bụng phồng lên, khóc thét… có nguy cơ bé bị tắc ruột hoặc lồng ruột - Ảnh minh họa: Internet

Còn trong trường hợp nôn trớ bình thường ở trẻ nếu gia đình không có cách chăm sóc và điều chỉnh hợp lý cũng sẽ gây ra những hậu quả nhất định với trẻ. Việc nôn trớ sẽ gây nên cảm giác mệt mỏi với trẻ, làm trẻ quấy khóc, lười ăn và có thể dẫn đến biếng ăn. Từ đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển cả về thể chất lẫn trí não của trẻ.

Khi bé bị nôn trớ, gia đình cần cẩn trọng quan sát để phát hiện các bất thường kịp thời. Từ đó đảm bảo an toàn cho trẻ, giúp trẻ phát triển toàn diện trong giai đoạn vàng. Nôn trớ gây ảnh hưởng lớn đến trẻ dù có đến từ nguyên nhân thông thường hay nguyên nhân bệnh lý. Mong những chia sẻ về các mẹo dân gian chữa nôn trớ ở trẻ sơ sinh trong bài viết trên có thể giúp ích cho các bạn.

Điều kì diệu về khả năng sinh tồn của trẻ sơ sinh

Điều kì diệu về khả năng sinh tồn của trẻ sơ sinh

Trẻ sơ sinh có thể không cần cung cấp nhiều thức ăn trong 4 ngày đầu tiên và 1 em bé có thể giảm tới 10% trọng lượng sau khi sinh 4 ngày đầu tiên của cuộc đời.

Xem thêm
Từ khóa:   chữa nôn trớ bằng đọt tre mẹo dân gian chữa trớ cho trẻ sơ sinh mẹo dân gian trị nôn trớ cho trẻ sơ sinh

TIN MỚI NHẤT

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 39 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Tin y tế 52 phút trước
Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Xã hội 1 giờ 11 phút trước
Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?