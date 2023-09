Bật mí cách chữa sôi bụng ở trẻ sơ sinh tại nhà đơn giản

Triệu chứng sôi bụng ở trẻ sơ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Tốt nhất mẹ không nên cho trẻ sơ sinh uống sữa bò để tránh các hiện tượng đầy hơi, sôi bụng hay rối loạn tiêu hóa.

Nguyên nhân sôi bụng ở trẻ sơ sinh

Nguyên nhân phổ biến khiến bé bị sôi bụng là do chế độ ăn uống. Đặc biệt, trẻ sau sinh thường có hệ tiêu hóa non yếu và chưa hoàn thiện, do đó nếu mẹ cho bé dùng sữa công thức quá sớm, khiến bé chưa thích nghi kịp, gây ra hiện tượng sôi bụng, khó tiêu. Ngoài ra còn một vài nguyên nhân khác gây nên hiện tượng sôi bụng ở trẻ sơ sinh như:

Bình sữa không vệ sinh sạch sẽ hoặc do quá trình pha chế không hợp vệ sinh.

Bé bú bình nuốt phải nhiều không khí khi bú.

Trẻ không thể hấp thụ được các loại đường phức lactose có nhiều trong sữa công thức. Nguyên nhân là do bẩm sinh hoặc do các triệu chứng rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy từ khi còn bé.

Nguyên nhân sôi bụng ở trẻ sơ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Vấn đề dinh dưỡng của mẹ ảnh hưởng đến hoạt động đường tiêu hóa của trẻ. Nếu mẹ ăn quá nhiều thực phẩm chiên, rán, dầu mỡ, cay nóng sẽ khiến trẻ bị sôi bụng.

Cách chữa sôi bụng ở trẻ sơ sinh đơn giản tại nhà

Dưới đây là những mẹo dân gian chữa sôi bụng ở trẻ sơ sinh vô cùng đơn giản và hiệu quả.

Thay đổi tư thế bú bình cho trẻ

Việc bế trẻ sai cách khi cho trẻ bú bình hoặc cho bé bú bình quá sớm sẽ gây sôi bụng ở trẻ sơ sinh. Lý do là vì trẻ có thể nuốt nhiều không khí vào bụng lúc bú. Mẹo chữa sôi bụng cho trẻ sơ sinh ở đây vô cùng đơn giản, chỉ cần thay đổi tư thế bú bình một cách khoa học là được.

Khi cho trẻ bú bình, mẹ hãy đặt đầu bé cao hơn chút xíu. Nếu thấy bé nôn trớ, hãy đặt bé nằm nghiêng sang một bên, giúp sữa ọc hết ra ngoài, tránh tình trạng sặc sữa hoặc trào ngược.

Thay đổi tư thế bú bình cho trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Vỗ nhẹ lưng cho bé

Nhiều mẹ thắc mắc làm thế nào để loại bỏ khí thừa bên trong dạ dày của bé. Câu trả lời là bế bé lên vai mẹ, sau đó vỗ nhẹ lưng bé, giúp bé tự ợ nóng, đẩy không khí ra ngoài. Ngoài ra, mẹ có thể cho bé nằm ngửa ra giường, sau đó nắm cổ chân bé rồi gập đầu gối của bé một cách liên tục.

Massage bụng cho bé

Khi trẻ bị sôi bụng, đường ruột của con chắc chắn đang có vấn đề. Vì vậy, mẹ hãy mát xa bụng nhằm cải thiện hoạt động hệ tiêu hóa cho bé. Cách làm đơn giản, bạn chỉ việc dùng ngón trỏ và ngón cái mát xa nhẹ nhàng từ rốn ra ngoài theo chiều kim đồng hồ.

Mát xa bụng cho trẻ giúp chữa sôi bụng cho trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Thực hiện động tác một cách nhẹ nhàng, sau khi cho trẻ bú xong khoảng 30 phút, kết hợp co duỗi 2 chân bé nhằm kích thích tiêu hóa, tống khí thừa trong bụng trẻ ra bên ngoài, từ đó trẻ dễ xì hơi và thấy dễ chịu hơn.

Đảm bảo chất lượng nguồn sữa mẹ

Để hạn chế hiện tượng trẻ sơ sinh bị sôi bụng, đầy hơi hay mắc phải các vấn đề về đường tiêu hóa, mẹ đang cho con bú nên chú ý đảm bảo chất lượng sữa đúng cách. Cụ thể:

Thiết lập chế độ ăn uống hợp lý, khoa học.

Ăn uống đa dạng, dùng các loại thực phẩm tươi, sạch, giàu dưỡng chất, không kiêng khem quá mức.

Tuyệt đối tránh thực phẩm nhiều gia vị, quá mặn, quá cay, dầu mỡ, đồ uống có cồn, có gas,...

Mẹ cho con bú nên đảm bảo chất lượng nguồn sữa mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Nên cắt giảm một số thực phẩm khó tiêu có thể làm trẻ bị sôi bụng như cam, quýt, cà chua, súp lơ, cải bắp, sản phẩm từ đậu nành. Thay vào đó là rau xanh, trái cây, chất đạm, chất béo cân bằng.

Uống đủ 2 lít nước mỗi ngày.

Trên đây là những cách chữa sôi bụng ở trẻ sơ sinh đơn giản và hiệu quả tại nhà. Mong rằng bài viết giúp ích cho các mẹ trong quá trình chăm con. Chúc các bé yêu luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn!