Mẹo chữa sôi bụng cho trẻ sơ sinh tại nhà

Đầy hơi sôi bụng không phải là một căn bệnh nguy hiểm nhưng tình trạng này kéo dài sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. Triệu chứng này làm mất khẩu vị của bé, khiến bé không muốn ăn, ngủ không ngon giấc và dẫn đến quấy khóc. Để trị dứt điểm triệu chứng này các mẹ nên tìm hiểu nguyên nhân để có phương pháp hiệu quả.

Trẻ sơ sinh bị sôi bụng là triệu chứng thường gặp, trong bài viết dưới đây hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân và mẹo chữa sôi bụng cho trẻ sơ sinh đơn giản ngay tại nhà.

Việc vệ sinh đồ của bé sạch sẽ cũng vô cùng quan trọng bởi bé sơ sinh nhạy cảm với mọi thứ. Bình sữa của bé hay pha chế sữa cho bé không đúng cách cũng dẫn đến đầy bụng do bé nuốt phải nhiều không khi khi bú.

Chế độ ăn uống ảnh hưởng trực tiếp đến hệ tiêu hóa của trẻ. Sau khi sinh hệ tiêu hóa của bé còn rất yếu nếu mẹ cho bé uống sữa bình quá sớm sẽ làm bé khó thích nghi với mùi sữa bên ngoài.

Chế độ ăn của mẹ

Nếu như bé đang bú mẹ thì nguyên nhân cũng có thể từ chế độ ăn uống của mẹ. Mẹ ăn nhiều thức ăn chứa dầu mỡ, thực phẩm cay nóng cũng sẽ làm cho trẻ sơ sinh bị sôi bụng.

Mẹ ăn thực phẩm cay nóng không tốt cho hệ tiêu hóa của bé - Ảnh minh họa: Internet

Bụng bé sơ sinh kêu ọt ọt là dấu hiệu gì?

Khi bụng bé sơ sinh phát ra âm thanh ọt ọt thì cũng là một dấu hiệu cho thấy bé bị sôi bụng. Nếu mẹ thấy bé nhà mình xuất hiện tình trạng này hãy thay đổi tư thế bế bé, vỗ nhẹ nhàng lên lưng bé để bé ợ ra hơi hoặc đặt bé nằm ngửa xuống giường và gập đầu gối bé liên tục.

Để đề phòng bé bị triệu chứng sôi bụng mẹ nên chọn dùng cho bé các sản phẩm từ sữa không chứa nhiều lactose. Đây là một thành phần khiến trẻ bị đi ngoài hay tiêu chảy khi cơ thể bé không thể tiêu hóa được. Việc cắt giảm lactose trong sữa của bé sẽ tránh được tình trạng sôi bụng hay đi ngoài.

Nếu bé nhà mình đang dùng sữa theo công thức thì mẹ nên pha sữa đúng cách để hạn chế thấp nhất việc khí lọt vào bình. Trước khi cho bé bú bình cần rửa sạch, tiệt trùng bình, dụng cụ pha và núm vú.

Trẻ sơ sinh bị sôi bụng mẹ nên ăn gì?

Để giảm hiện tượng trẻ sơ sinh bị sôi bụng thì trong thời gian bé còn bú sữa mẹ, các mẹ nên hạn chế việc sử dụng các loại thực phẩm có thể làm tăng lượng khí sinh ra trong bụng trẻ.

Những thực phẩm các mẹ nên hạn chế ăn

Cam, quýt, cà chua, súp lơ..

Những sản phẩm từ đậu nành

Những loại thực phẩm cay nóng

Những thực phẩm mẹ nên bổ sung

Rau xanh: rau đay, rau mồng tơi, rau khoai lang, rau chân vịt, rau dền, rau muống… Rau xanh không chỉ cung cấp chất xơ mà còn chứa rất nhiều vitamin hỗ trợ cho hệ tiêu hóa của trẻ. Nhờ vậy bé sẽ tiêu hóa tốt, chấm dứt tình trạng sôi bụng và còn có thể điều trị táo bón.

Rau xanh tốt cho hệ tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Hoa quả, trái cây tươi chứa nhiều khoáng chất, vitamin, nước và chất xơ, đây là những dưỡng chất có lợi cho hệ tiêu hóa của trẻ. Bên cạnh đó chúng cũng góp phần nâng cao sức đề kháng cho trẻ.

Những thực phẩm nhuận tràng như: khoai lang, củ dền, rau lang… khi đó bé bú sữa mẹ sẽ tiêu hóa tốt hơn.

Sữa chua là nguồn thực phẩm có chứa hàm lượng lớn lợi khuẩn có lợi cho đường ruột. Chính vì vậy mẹ nên ăn nhiều sữa chua và đều đặn để giúp bé nâng cao hệ miễn dịch đường ruột. Khi đường ruột của bé khỏe thì mẹ không còn lo lắng bé bị đầy hơi sôi bụng.

Uống một số đồ uống có tính mát và hỗ trợ tiêu hóa: bột sắn dây hay nước ấm

Một số loại hạt có lợi cho tiêu hóa như: hạt lanh, hạt chia… khi mẹ ăn sẽ nhuận tràng và kích thích tiêu hóa của trẻ.

Lựa chọn dầu thực vật thay vì dầu động vật bởi nó chứa nhiều chất xơ, dễ tiêu hóa và không gây nóng bên trong cơ thể như vậy khiến hệ tiêu hóa của cả mẹ và bé đều tốt hơn.

Dầu thực vật tốt cho đường ruột - Ảnh minh họa: Internet

Cách chế biến

Mẹ nên ưu tiên các phương pháp như luộc, hấp hay hầm để giữ lại hàm lượng dinh dưỡng tốt nhất ở thực phẩm đồng thời hạn chế được chất béo từ dầu mỡ khi chiên, rán hay xào. Khi mẹ ăn như vậy sữa bé bú vẫn đảm bảo chất dinh dưỡng mà không lo bị đầy hơi sôi bụng.

Các loại thịt hay cá mẹ vẫn cần bổ sung để cân đối dinh dưỡng cho bé nhưng cần đảm bảo nấu chín kỹ trước khi dùng.

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Ém bụng cho trẻ sơ sinh

Ém bụng cho bé bằng lá trầu không - Ảnh minh họa: Internet

Một mẹo trong dân gian mẹ có thể sử dụng để chữa đầy bụng cho bé là dùng lá trầu không ém bụng. Cách thực hiện rất đơn giản, mẹ lấy lá trầu không rửa sạch để ráo, sau đó hơ nóng vừa phải và vuốt bụng cho bé trong vòng 5 phút theo chiều từ trên xuống dưới.

Trên đây là tổng hợp những thực phẩm mẹ nên ăn cũng như mẹo chữa sôi bụng cho trẻ sơ sinh để các mẹ có thể thực hiện ngay tại nhà. Hãy lưu ý thật kỹ chế độ ăn cũng như cách chế biến để các bé luôn mạnh khỏe và ba mẹ yên tâm.