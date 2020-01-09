Trẻ sơ sinh bị đi ngoài mẹ nên ăn gì để trẻ nhanh khỏi?

Nuôi dạy con 09/01/2020 09:26

Những em bé đang bú mẹ thì nguồn dinh dưỡng chủ yếu của bé vẫn là sữa mẹ. Do đó, mẹ cần có chế độ ăn uống phù hợp để sữa mẹ chất lượng. Nhiều mẹ không biết trẻ sơ sinh bị đi ngoài mẹ nên ăn gì để trẻ nhanh khỏi. Cùng tìm hiểu ngay!

Trẻ sơ sinh có hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện, còn yếu ớt và dễ bị các bệnh về đường tiêu hóa, trong đó có tiêu chảy hay còn gọi là đi ngoài. Đây là một bệnh khá phổ biến nhưng nếu để kéo dài có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của trẻ. Vậy trẻ sơ sinh bị đi ngoài mẹ nên ăn gì để trẻ nhanh khỏi? Cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

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Trẻ sơ sinh bị đi ngoài mẹ nên ăn gì để trẻ nhanh khỏi? - Ảnh minh họa: Internet

Chế độ ăn cho mẹ khi bé bị tiêu chảy

Chế độ ăn của mẹ sẽ quyết định đến nguồn dinh dưỡng cung cấp cho trẻ thông qua sữa mẹ. Dưới đây là chế độ ăn bạn nên tham khảo.

  • Chế độ ăn BRAT: Để trả lời cho câu hỏi trẻ sơ sinh bị đi ngoài mẹ nên ăn gì thì chế độ BRAT là phù hợp nhất. Chế độ BRAT bao gồm các đồ ăn: Chuối (Banana), Gạo (Rice), Táo (Apple) và Bánh mì (Toast). Đây là những món ăn lành mạnh và an toàn nhất, ít đạm và chất béo, dễ hấp thụ giúp trẻ nhanh chóng khỏi bệnh. Hơn thế nữa, chuối chứa nhiều kali giúp tăng cường hoạt động của các tế bào và bù đắp chất điện giải cho trẻ.
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Khi trẻ sơ sinh bị đi ngoài, mẹ nên ăn theo chế độ BRAT - Ảnh minh họa: Internet
  • Sữa chua: Khi trẻ bị đi ngoài hay tiêu chảy, mẹ không nên uống sữa tươi hay các chế phẩm từ sữa. Tuy nhiên, sữa chua lại là thực phẩm mà mẹ nên ăn do nó có chứa các lợi khuẩn giúp hệ vi sinh trong đường ruột của bé được cân bằng, từ đó hệ tiêu hóa của trẻ sẽ khỏe mạnh hơn.
  • Các loại rau, củ, quả: Khi bé bị tiêu chảy, bé cần được bổ sung thêm các vitamin và khoáng chất để giúp bé tăng sức đề kháng, chống lại các vi khuẩn gây bệnh. Mẹ có thể nâng cao chất lượng nguồn sữa mẹ bằng cách ăn nhiều rau, củ quả vì chúng chứa rất nhiều vitamin có lợi, đặc biệt là chất xơ.
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Mẹ nên tăng cường ăn rau củ quả nếu trẻ bị đi ngoài - Ảnh minh họa: Internet
  • Uống nhiều nước: Khi trẻ sơ sinh bị tiêu chảy, mẹ cần cho bé bú nhiều hơn bình thường để bổ sung nước cho cơ thể trẻ. Đồng thời, mẹ cũng cần uống thêm nước để đảm bảo đủ sữa cho bé.

Trẻ bị tiêu chảy mẹ nên kiêng ăn gì?

Trong thời gian trẻ bị đi ngoài, mẹ không nên ăn những loại thực phẩm sau nếu không bệnh của trẻ sẽ ngày càng nặng hơn. Mất nước nhiều khiến trẻ kiệt sức và ảnh hưởng đến tính mạng của trẻ.

- Thức ăn không hợp vệ sinh: Mẹ không nên các đồ ăn còn sống, chưa được nấu chín, hay đồ ăn chưa rửa sạch vì chúng chứa rất nhiều vi khuẩn và ký sinh trùng gây bệnh. 

- Chất kích thích: Các loại đồ ăn thức uống chứa nhiều chất kích thích như thuốc lá, cà phê, rượu,... sẽ khiến chất lượng sữa mẹ bị ảnh hưởng.

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Tránh các thức ăn, đồ uống chứa chất kích thích - Ảnh minh họa: Internet

- Đồ ăn cay, nóng: Các đồ ăn cay nóng, quá mặn hay chứa nhiều chất bảo quản sẽ khiến chất lượng sữa mẹ bị ảnh hưởng, đồng thời không tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ. Để bé nhanh khỏi bệnh, các mẹ nên hạn chế sử dụng những loại thức ăn này.

Con bị đi tướt mẹ nên ăn gì?

Trước khi tìm hiểu con bị đi tướt nên ăn gì thì các mẹ cần hiểu rõ nguyên nhân, dấu hiệu con bị đi tướt và con bị đi tướt có nguy hiểm không.

Con bị đi tướt có nguy hiểm không?

Trong thời kỳ mới sinh, bé rất dễ bị đi tướt khi bú. Dấu hiệu cụ thể đó là bé đi ngoài có phân lỏng, màu vàng nhạt, nặng hơn là đi ngoài sủi bọt.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ đi ngoài có bọt như:

  • Hệ tiêu hóa của bé còn yếu
  • Bé bị dị ứng với sữa, không hấp thu được
  • Chế độ ăn uống của mẹ khiến chất lượng sữa không tốt
  • Nhiễm khuẩn đường ruột

Các mẹ nên theo dõi tình trạng của bé. Nếu bé bị đi tướt nhiều lần, có bọt liên tục, quấy khóc, bỏ bú thì có thể trẻ đã bị nhiễm khuẩn đường ruột hoặc rối loạn tiêu hóa. Các mẹ nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế để thăm khám và có phương pháp điều trị kịp thời.

Bé đi đi tướt nên ăn gì và kiêng ăn gì?

Khi trẻ bị đi tướt các mẹ nên ăn những loại thực phẩm khiến cho phân cô đặc hơn như chuối, gạo trắng, bánh mì, khoai lang, khoai tây, sữa chua, cà rốt,... Tất nhiên, không nên ăn quá nhiều kẻo mất cân bằng dinh dưỡng khiến sữa mẹ không tốt và gây phản tác dụng.

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Sữa chua là một thực phẩm tốt cho mẹ đang cho con bú - Ảnh minh họa: Internet

Một số loại thực phẩm mà mẹ nên kiêng khi trẻ bị đi tướt bao gồm các loại trái cây như đào, mận, lê, mơ,... các loại thực phẩm thanh như cá, ốc, tôm, cua,... đặc biệt sữa và các chế phẩm từ sữa.

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Ăn búp ổi trị đi ngoài cho trẻ sơ sinh có đúng không?

Nhiều người phân vân trẻ sơ sinh bị đi ngoài mẹ ăn búp ổi thì bé có khỏi không. Câu trả lời sẽ có dưới đây.

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Mẹ ăn búp ổi không những không giúp bé hết đi tướt mà bệnh còn nặng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Trong búp ổi xanh chứa nhiều chất tanin có khả năng làm săn niêm mạc ruột, khiến quá trình đi ngoài phân lỏng bị ngừng lại ngay lập tức. Tuy nhiên, đây chỉ là tạm thời bởi nguyên nhân thực sự khiến trẻ bị đi ngoài đó là do virus, vi khuẩn và ký sinh trùng gây bệnh khiến đường ruột bị viêm nhiễm. Khi sử dụng búp ổi, các tác nhân gây bệnh cùng với chất thải không ra ngoài được mà vẫn còn tích tụ trong ruột khiến bệnh bé càng nặng thêm.

Hy vọng những kiến thức chia sẻ ở trên có thể giúp các mẹ biết thêm nhiều thông tin bổ ích để chăm sóc con, nhất là khi trẻ sơ sinh bị đi ngoài mẹ nên ăn gì và kiêng gì. Chúc các bé yêu của mẹ luôn khỏe mạnh và ngoan ngoãn!

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