Cách trị tưa lưỡi ở trẻ sơ sinh an toàn và nhanh chóng

Khi trẻ bị tưa lưỡi , mẹ hãy tiến hành chăm sóc vệ sinh vùng miệng và sử dụng một số cách trị tưa lưỡi ở trẻ sơ sinh sau đây để giúp bệnh được đẩy lùi nhanh chóng.

Tưa lưỡi hay còn gọi là nấm lưỡi thường gặp ở trẻ sơ sinh. Đây là tình trạng niêm mạc miệng, lưỡi, họng và thậm chí cả thực quản bị nhiễm nấm candida, xuất hiện những màng giả mạc màu trắng bám chắc trên bề mặt lưỡi họng. Khi lau rửa gây đau rát, khó bong ra, chảy máu khi cọ xát. Những trẻ có hệ thống miễn dịch bị suy yếu, có thể là bẩm sinh hoặc do mắc các bệnh lý về hệ miễn dịch như HIV, ung thư… hay đang sử dụng kháng sinh hay corticoid để điều trị bệnh… sẽ có nguy cơ mắc bệnh tưa miệng rất cao.

Tưa lưỡi thường xảy ra ở giai đoạn từ sơ sinh đến khi trẻ 9-10 tuổi, cũng có thể ở trẻ 15 tuổi. Chính vì vậy, các mẹ không nên chủ quan, hãy chủ động tìm hiểu thông tin về bệnh lý này, để có cách phòng ngừa và điều trị hiệu quả.

Tưa lưỡi ở trẻ sơ sinh là những màng giả mạc màu trắng, xuất hiện ở niêm mạc miệng. Đặc biệt là xuất hiện rất nhiều ở bề mặt trên của lưỡi do nấm candida albicans gây ra. Ban đầu, tưa lưỡi chỉ là những chấm trắng sau đó phát triển nhanh và ăn sâu vào lớp niêm mạc lưỡi, vòm họng, tiếp theo hình thành nên các mảng giả mạc rộng gây đau khó chịu, khó bóc, bóc dễ chảy máu.

Dấu hiệu tưa lưỡi ở trẻ sơ sinh

Trẻ sơ sinh dễ bị tưa lưỡi do ít tiết nước bọt, niêm mạc miệng ở môi trường acid có chỉ số pH thấp, tạo điều kiện thuận lợi cho nấm sinh sôi phát triển hình thành các tưa lưỡi. Chính vì vậy, khi vệ sinh miệng cho trẻ không đúng cách hoặc không vệ sinh thường xuyên sau khi bú hay sau khi ăn bột xong rất dễ bị tưa lưỡi. Dấu hiệu thường gặp, dễ nhận biết trẻ bị tưa lưỡi chính trên đầu lưỡi của trẻ xuất hiện những chấm trắng nhỏ, giống hình một sợi dây. Những chấm trắng này có thể lan rộng thành mảng trên bề mặt lưỡi. Nếu mẹ chủ quan, để lâu thì các chấm trắng sẽ lan toàn bộ lưỡi gây mất vị giác, trẻ bỏ bú, biếng ăn, có thể đau đớn, quấy khóc, dễ kích động khi bú.

Các bác sĩ chuyên khoa cảnh báo, tưa lưỡi nếu không được điều trị kịp thời có thể phát triển dày lên lan vào đường thở gây ho, viêm phổi, viêm phế quản, nấm phổi. Thậm chí có thể lan xuống dạ dày, gây tiêu chảy rất nguy hiểm cho sức khỏe của trẻ.

Trẻ sơ sinh xuất hiện những chấm trắng trên lưỡi

Tuy nhiên, tưa lưỡi ở trẻ sơ sinh thường hay bị nhầm lẫn với cặn sữa, vì vậy phần lớn khi trẻ nhập viện đều ở giai đoạn nặng, công tác chữa trị gặp khá nhiều khó khăn. Chính vì vậy, ngay từ khi mang bầu, các mẹ cần tìm hiểu kỹ về các biểu hiện tưa lưỡi ở trẻ sơ sinh để có thể phân biệt với cặn sữa, tránh xảy ra các biến chứng nguy hiểm.

Theo đó, tưa lưỡi hoàn toàn khác với cặn sữa. Nếu là cặn sữa thường chỉ xuất hiện sau mỗi lần trẻ bú mẹ hay uống sữa. Cặn sữa xuất hiện dưới dạng các chấm nhỏ màu trắng dễ bong và trôi khi nuốt nước bọt hay uống nước. Hơn nữa, các cặn sữa cũng không gây đau đớn, chảy máu, không làm trẻ khó chịu quấy khóc. Còn tưa lưỡi là những chấm trắng bám chắc, khi cố gắng vệ sinh sạch sẽ để lại những vết đỏ, trẻ sẽ cảm thấy đau rát, khó chịu.

Dù là cặn sữa hay tưa lưỡi về lâu dài cũng sẽ làm ảnh hưởng đến vị giác của trẻ, vì vậy các mẹ cần chú ý hơn trong khâu vệ sinh răng miệng cho con.

Cách trị tưa lưỡi ở trẻ sơ sinh

Để trị tưa lưỡi ở trẻ sơ sinh, mẹ hãy áp dụng một số cách sau, sẽ vô cùng hiệu quả đấy:

Rau ngót

Mẹ hãy lấy một nắm rau ngót, rửa sạch, sau đó luộc sơ qua nước sôi, rồi dùng cối giã nhỏ, vắt lấy nước. Sau đó, mẹ dùng khăn thấm và lau lưỡi cho bé. Phương pháp này vô cùng hiệu quả để trị tưa lưỡi ở thời gian đầu cho trẻ sơ sinh tại nhà.

Rau ngót có tác dụng trị tưa lưỡi hiệu quả

Nước trà xanh

Trà xanh chứa hàm lượng lớn chất catechin có tác dụng giảm nguy cơ gây ung thư, giảm kích thước khối u, giảm lượng đường trong máu, giảm cholesterol, diệt khuẩn, diệt virut cúm, chống hôi miệng. Chính vì vậy, dùng nước lá trà xanh để trị tưa lưỡi cho trẻ vô cùng hiệu quả. Do đó, các mẹ hãy rửa sạch lá trà xanh, sau đó đun sôi cho thêm vài hạt muối. Cuối cùng dùng khăn thấm vào nước trà xanh sau khi đã để nguội và lau lưỡi cho bé. Phương pháp này rất phù hợp với trẻ ngoài 6 tháng tuổi.

Nước muối loãng

Pha nước muối loãng bằng nước sôi để nguội hoặc dùng nước muối sinh lý 0.1%, sau đó dùng miếng gạc nhỏ quấn vào ngón tay út, thấm vào nước muối và lau miệng cho bé nhẹ nhàng, từ trong ra ngoài khoang miệng. Cách này rất hiệu quả, giúp diệt khuẩn tốt, tốt cho sức khỏe răng miệng của bé yêu.

Do tưa lưỡi dễ tái phát nên sau khi hết triệu chứng, mẹ vẫn phải tiếp tục đánh tưa lưỡi cho trẻ với nước muối sinh lý loại 0,1% hai ngày/lần. Mẹ cũng cần lưu ý là sau khi đánh tưa lưỡi cho trẻ xong thì không nên cho trẻ bú ngay, mà chờ ít nhất 20 phút mới cho bú hoặc cho trẻ ăn.

Tinh dầu hạt bưởi

Sử dụng tinh dầu hạt bưởi để vệ sinh răng miệng cho bé cũng là một cách rất hiệu quả để trị tưa lưỡi cho trẻ sơ sinh. Mẹ hãy pha loãng 7-8 giọt tinh dầu hạt bưởi trong khoảng 30 ml nước, sau đó lau miệng cho bé sau mỗi lần bú.

Tinh dầu hạt bưởi cũng có tác dụng trị tưa lưỡi cho trẻ sơ sinh tốt

Trên đây là những cách trị tưa lưỡi ở trẻ sơ sinh hiệu quả, tuy nhiên chỉ phù hợp khi bệnh đang ở giai đoạn đầu và còn nhẹ. Nếu trẻ bị tưa nặng thì các mẹ nên đưa con đến khám để được tư vấn cách dùng thuốc đặc trị nấm là tốt nhất.

Trị tưa lưỡi cho trẻ sơ sinh bằng mật ong có nên không?

Mật ong chứa nhiều dưỡng kháng khuẩn vì vậy đã trở thành phương thuốc phổ biến giúp điều trị hàng loạt các chứng bệnh khác nhau. Do đó, mật ong được xem là phương thuốc tự nhiên có hữu tốt trong việc giảm ho, chữa đau họng.

Hơn nữa, có rất nhiều công trình nghiên cứu khoa học cũng đã chứng minh được mật ong giúp ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn Helicobacter pylori – thủ phạm gây nhiều trường hợp loét dạ dày. Đặc biệt, mật ong cũng làm giảm chứng viêm dạ dày do uống quá nhiều rượu, giảm khả năng gây ung thư của một số tác nhân độc hại. Chính vì điều này mà nhiều bà mẹ lầm tưởng có thể sử dụng mật ong trị tưa lưỡi cho trẻ.

Trên thực tế, mặc dù mật ong có rất nhiều lợi ích nhưng không thích hợp để dùng cho trẻ nhỏ, nhất là trong việc điều trị tưa lưỡi. Theo đó, mật ong vẫn chứa tỷ lệ bào tử vi khuẩn clostridium botulinum là 5%. Với người lớn, dù có nuốt phải bào tử clostridium botulinum thì cũng không bao giờ bị bệnh bởi hệ tiêu hoá đã trưởng thành, đủ khả năng vô hiệu hoá chúng.

Không nên dùng mật ong đánh tưa lưỡi cho trẻ

Tuy nhiên, trẻ em, đặc biệt là trẻ nhũ nhi, hệ hoá còn non yếu, chưa đủ các vi khuẩn hữu ích, chưa thể tiêu diệt bào tử, ngăn ngừa sự phát triển và sản sinh độc tố của chúng. Vì vậy, nếu dùng mật ong để tưa lưỡi cho trẻ thì có thể tạo điều kiện thuận lợi cho bào tử phát triển giải phóng vi khuẩn và sản sinh độc tố, tác động lên các dây thần kinh cơ, gây tê liệt, bị nặng có thể dẫn tới tử vong.

Chính vì vậy, mẹ không nên đánh tưa lưỡi cho trẻ bằng mật ong. Hơn nữa, hiện nay mật ong bán trên thị trường pha trộn rất nhiều thứ, chứa nhiều hóa chất độc hại nên sẽ vô cùng nguy hiểm đối với sức khỏe của bé yêu.

Qua đây có thể thấy được, có khá nhiều cách trị tưa lưỡi ở trẻ sơ sinh, tuy nhiên không phải cách nào cũng tốt. Vì vậy, mẹ cần phải cẩn thận, kỹ lưỡng trong việc lựa chọn phương pháp điều trị cho con.