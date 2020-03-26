Hiện tượng máu báo thai là gì và máu báo thai kéo dài mấy ngày chính là những thắc mắc của nhiều bà mẹ trẻ lần đầu mang thai. Với tâm lý lo sợ cũng như chưa có nhiều kiến thức và kinh nghiệm sẽ dễ khiến cho chị em hoang mang. Tuy nhiên, các bạn hãy yên tâm vì đây là một hiện tượng hoàn toàn bình thường. Bài viết dưới đây sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về hiện tượng máu báo thai ở phụ nữ.

Sau quá trình trứng và tinh trùng gặp nhau, thụ tinh và tạo thành phôi thai thì phôi thai này sẽ bám chặt và bắt đầu thực hiện việc làm tổ tại cổ tử cung. Trong giai đoạn này, lớp niêm mạc tử cung sẽ chịu sự tác động trực tiếp của phôi thai, bị tổn thương dẫn đến hiện tượng bị bong tróc và chảy máu. Sự tác động này rất nhẹ nhàng nên chỉ ra một vệt máu nhỏ, đặc biệt là không gây đau đớn hay ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của phụ nữ.

Máu báo thai là một hiện tượng chảy máu âm đạo trước kỳ kinh, báo hiệu mẹ đã có tin vui. Thường thì máu báo thai chỉ là một vệt hồng nhạt ở quần lót đồng thời còn có một chút dịch nhầy màu trắng, không mùi. Ngoài ra, một số trường hợp máu báo thai có màu đỏ tươi hoặc nâu đen gồm các đốm nhỏ. Hiện tượng này thường kéo dài trong vòng 1 đến 2 ngày. Khi ra máu báo thai, hầu tết tất cả các trường hợp đều không cảm thấy đau bụng, hoặc nếu có thì cũng chỉ đau lâm râm một chút là đỡ.

Máu báo thai sẽ không xuất hiện liền ngay sau khi trứng và tinh trùng gặp nhau. Chúng cần 6 đến 12 ngày để phôi thai di chuyển hẳn vào tử cung. Chính vì thế, nếu thấy một vệt máu nhỏ màu hồng phớt, đỏ tươi hoặc hơi nâu có thêm chút dịch nhầy màu trắng sau giao hợp 8 đến 12 ngày thì xin chúc mừng vì bạn đã có tin vui.

Nguyên nhân dẫn đến máu báo thai là do sự tác động của phôi thai đến niêm mạc tử cung - Ảnh minh họa: Internet

Phân biệt máu báo mang thai và máu báo kinh

Máu báo có thai và máu báo kinh nguyệt có những nét tương đồng nhau. Chính vì thế, rất nhiều chị em nhầm lẫn giữa 2 hiện tượng này. Chúng ta có thể dễ dàng phân biệt máu báo thai và máu kinh nguyệt thông qua những đặc điểm sau:

Thời gian

Máu báo thai sẽ ra sớm hơn so với chu kỳ kinh nguyệt, thường là 8 đến 12 ngày sau giao hợp. Còn máu báo kinh nguyệt thì sẽ ra theo chu kỳ 28 đến 30 ngày, có thể chênh lệch 1 đến 2 ngày. Ngoài ra, máu báo thai chỉ ra trong vòng vài giờ, nhiều nhất là 1 đến 2 ngày. Còn máu kinh nguyệt sẽ ra từ 3 đến 7 ngày.

Có nhiều đặc điểm phân biệt máu báo thai và máu kinh nguyệt - Ảnh minh họa: Internet

Màu sắc

Màu sắc có lẽ là một trong những dấu hiệu dễ dàng nhận biết nhất. Máu báo thai có màu phớt hồng hoặc màu nâu đỏ, ra thành vệt hoặc nhỏ giọt. Trong khi đó, máu kinh nguyệt có màu đỏ thẫm hoặc đôi khi là màu nâu đen vón cục do ảnh hưởng của nội tiết tố.

Dấu hiệu nhận biết

Với máu báo thai, ngoài những đốm máu ra còn xuất hiện thêm một số dấu hiệu như hơi đau bụng dưới, thèm ăn, ngủ, cảm giác đau tức ngực và đặc biệt là chậm kinh. Còn khi đến chu kỳ kinh nguyệt, bạn đối mặt với một số dấu hiệu như đau âm ỉ tê tái phần bụng dưới, đau đầu, nhức mỏi toàn cơ thể. Ngoài ra, trước khi đến chu kỳ kinh sẽ xuất hiện một lớp nhầy trong như màu trứng gà trắng, mềm như thạch.

Màu sắc và kết cấu khác nhau hoàn toàn - Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý khi xuất hiện máu báo thai

Phần trên đã giải thích cơ bản về máu báo thai là gì, nguyên nhân và cách phân biệt máu báo thai và máu chu kỳ kinh. Khi thấy hiện tượng máu báo thai, bạn nên ghi nhớ những lưu ý dưới đây:

Đầu tiên, hãy nghỉ ngơi thật nhiều vì thời điểm này bào thai mới hình thành được 7 đến 12 ngày tuổi, chưa có tim thai cũng như chưa vào tử cung. Chính vì thế, hãy hạn chế đi lại, thay vào đó là nghỉ ngơi và chuẩn bị tâm lý thật kỹ để chào đón sự xuất hiện của một thiên thần.

Uống đủ nước, ăn đủ chất và ngủ nghỉ đúng giờ giấc mỗi ngày. Nếu cảm thấy có hiện tượng lạ hoặc máu chảy nhiều, vùng bụng dưới đau lâu, đau âm ỉ thì hãy đi gặp bác sĩ ngay lập tức.

Một số lưu ý khi nhận thấy máu báo thai - Ảnh minh họa: Internet

Bài viết trên cung cấp một số kiến thức về máu báo thai là gì, máu báo thai kéo dài mấy ngày cũng như nguyên nhân, cách phân biệt giữa máu báo thai và máu kinh nguyệt. Chúc các chị em sẽ chuẩn bị đầy đủ hành trang để sẵn sàng làm mẹ!