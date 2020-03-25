Các dấu hiệu mang thai sớm chị em cần lưu ý

Nuôi dạy con 25/03/2020 06:21

Việc nhận biết các dấu hiệu mang thai sớm là điều vô cùng quan trọng, đặc biệt là đối với các chị em lần đầu làm mẹ. 

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Ngay sau khi thụ thai, cơ thể của các chị em thường sẽ có những thay đổi. Dù cần phải siêu âm hoặc xét nghiệm mới có thể biết chính xác được mình có thai hay không, nhưng nếu chú ý và cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể thì các chị em cũng có thể nhận biết được các dấu hiệu mang thai sớm. Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây để giúp các chị em biết được các dấu hiệu thụ thai thành công

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Các dấu hiệu mang thai sớm chị em cần lưu ý - Ảnh minh họa: Internet

Các dấu hiệu mang thai sớm

Thông thường, sau khi quan hệ khoảng 1-2 tuần nếu đã thụ thai thành công thì cơ thể của mẹ bầu sẽ có nhiều thay đổi. Vì vậy, các chị em băn khoăn không biết các dấu hiệu mang thai sau rụng trứng là gì? Hay dấu hiệu mang thai 2 tuần như thế nào?. Dưới đây là một số dấu hiệu mang thai sớm các chị em cần biết:

Ốm nghén

Tình trạng ốm nghén luôn là nỗi ám ảnh của các mẹ bầu và thường xuất hiện hai tuần sau khi thụ thai, nghĩa là khi đó bạn đã thực sự mang thai được bốn tuần. Bạn sẽ thấy tình trạng ốm nghén xảy ra thường xuyên hơn khi thai được khoảng sáu tuần. Cảm giác buồn nôn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào kể cả ngày hay đêm.

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Tình trạng ốm nghén thường xuất hiện hai tuần sau khi thụ thai - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân của ốm nghén được cho là liên quan đến sự gia tăng hormone chorionic gonadotropin ở người (hCG) và estrogen. Hormone tuyến giáp thyroxine cũng có thể là nguyên nhân gây nên tình trạng này.

Đau bụng và ra đốm máu

Sau khi thụ thai, trứng sẽ di chuyển và làm tổ tại buồng tử cung, gây ra những triệu chứng mang thai sớm như ra đốm máu và đau bụng. Tình trạng này xuất hiện trong khoảng thời gian từ 6 tới 12 ngày sau khi trứng được thụ tinh.

Đốm máu có thể có màu hồng, đỏ hoặc nâu (màu sắc thường nhạt màu hơn so với máu trong kỳ kinh nguyệt). Tình trạng đau bụng cũng tương tự như đau bụng kinh nhưng lại ở mức độ nhẹ hơn. Cả hai triệu chứng này chị em thường bỏ qua do có thể bị nhầm với triệu chứng của kinh nguyệt.

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Đau bụng và ra đốm máu có thể là dấu hiệu mang thai - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài hai triệu chứng trên, các chị em cũng có thể thấy âm đạo tiết dịch màu trắng, nguyên nhân là do thành âm đạo dày lên sau thụ thai. Dịch này là biểu hiện sinh lý bình thường và nó thường xuất hiện suốt thời kỳ mang thai.

Mệt mỏi

Các chị em thường sẽ cảm thấy mệt mỏi ngay từ giai đoạn đầu của thai kỳ. Khi cơ thể đang chuẩn bị hỗ trợ thai nhi phát triển. Ngoài ra, chị em còn có thể cảm thấy nhạy cảm, dễ khóc và dễ xúc động hơn. Mệt mỏi không phải là một triệu chứng riêng biệt nên thường bị nhầm lẫn với các tình trạng khác. Nhưng tình trạng mệt mỏi được xem là triệu chứng phổ biến khi mang thai và thường đi kèm với tình trạng ốm nghén.

Đau ngực

Cảm giác ngứa ran hoặc như kim châm ở ngực, đặc biệt là xung quanh núm vú. Tình trạng này xảy ra do hormone thai kỳ thay đổi làm tăng lưu lượng máu đến bộ ngực của bạn.

Hiện tượng này có thể là một trong những dấu hiệu sớm của thai kỳ. Bạn sẽ có thể cảm thấy ngực mình nhạy cảm hơn trong khoảng 2 tuần sau khi thụ thai. Tuy nhiên, cảm giác đau ngực thường rõ ràng hơn khoảng bốn tuần sau khi thụ thai.

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Đau ngực có thể là một trong những dấu hiệu sớm của thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Thay đổi cảm giác thèm ăn

Ở giai đoạn đầu, các chị em thường sẽ cảm thấy có sự thay đổi trong việc thèm ăn hơn là cảm giác thèm ăn một thực phẩm cụ thể. Chị em có thể thấy nhạy cảm hơn với mùi thức ăn.

Hormone progesterone có trong giai đoạn thai kỳ sẽ làm cho bạn cảm thấy đói hơn. Tuy nhiên, điều này khiến các chị em dễ nhầm lẫn với sự thay đổi hormone xảy ra trong chu kỳ kinh nguyệt.

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Hormone progesterone có trong giai đoạn thai kỳ sẽ làm cho bạn cảm thấy đói hơn - Ảnh minh họa: Internet

Cảm giác chán ăn thường xảy ra hơn, đặc biệt là nếu chị em bị ốm nghén. Nên chọn những thực phẩm giúp giảm bớt cảm giác ốm nghén thay vì chọn những thực phẩm mà bạn thèm ăn.

Bên cạnh đó, bạn có thể không thích những thực phẩm có mùi và vị đặc biệt như: cà phê, rượu, gia vị, trà, và  thậm chí là bạn có thể nhạy cảm với tất cả các loại mùi, kể cả mùi cơm.

Thường xuyên bị chuột rút

Bị chuột rút là một trong những dấu hiệu có thai mà nhiều chị em ít để ý đến. Lúc này, tử cung của mẹ bầu sẽ bắt đầu co giãn để chuẩn bị cho sự lớn lên của bé trong 9 tháng tiếp theo. Sức nặng của thai nhi sẽ chèn ép vào các mạch máu ở chi dưới và gây nên hiện tượng chuột rút. Để giảm tình trạng bị chuột rút, các chị em cần bổ sung đầy đủ canxi trong chế độ ăn uống và kết hợp massage nhẹ nhàng.

Chậm kinh

Chậm kinh là một trong những dấu hiệu mang thai phổ biến nhất mà các chị em thường nghĩ đến khi mang thai tuần đầu tiên. Để chính xác hơn, các chị em nên kiểm tra xem mình có thêm những dấu hiệu mang thai khác không. Vì đôi khi hiện tượng trễ kinh chỉ là do bạn đang bị stress hoặc đang dùng một số loại thuốc nào đó. 

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Chậm kinh là một trong những dấu hiệu mang thai phổ biến nhất - Ảnh minh họa: Internet

Bên trên là các dấu hiệu mang thai sớm phổ biến và thường gặp ở hầu hết các chị em phụ nữ trong giai đoạn đầu mang thai. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu mang thai sẽ đảm bảo an toàn cho sức khỏe của mẹ và bé. Chúc bạn có một khởi đầu làm mẹ thật tốt.

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