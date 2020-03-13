Ăn gì tốt cho trứng và niêm mạc để tăng khả năng thụ thai 

Nuôi dạy con 13/03/2020 05:22

Ăn gì tốt cho trứng và niêm mạc là thắc mắc của rất nhiều chị em phụ nữ, đặc biệt là ở những cặp vợ chồng đang mong có con.

Nội dung bài viết

Trứng và niêm mạc là 2 thành phần trong tử cung của người phụ nữ, nó đóng vai trò quan trọng trong việc có thai cũng như giữ thai sau này. Vậy ăn gì tốt cho trứng và niêm mạc giúp dễ thụ thai, chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết dưới đây.

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Ăn gì tốt cho trứng và niêm mạc để tăng khả năng thụ thai  – Ảnh minh họa: Internet

Tầm quan trọng của trứng và niêm mạc trong việc thụ thai

Trước khi trả lời thắc mắc ăn gì tốt cho trứng và niêm mạc chúng ta hãy cùng tìm hiểu về vai trò của 2 cơ quan này.

  • Niêm mạc tử cung hay còn có tên gọi là nội mạc tử cung là một lớp niêm mạc bao phủ toàn bộ bề mặt bên trong tử cung. Ở những phụ nữ sức khỏe sinh sản bình thường, lớp niêm mạc tử cung phát triển nhiều và dày lên chuẩn bị cho quá trình rụng trứng, tạo điều kiện cho trứng đã thụ tinh làm tổ bên trong tử cung.

Nếu niêm mạc tử cung quá mỏng hoặc quá dày sẽ gây rất nhiều khó khăn cho việc thụ thai, thậm chí nếu thụ thai thành công vẫn có tỷ lệ sảy thai hoặc thai chết lưu rất cao.

  • Trứng: Mỗi tháng người phụ nữ sẽ có 1 tế bào trứng trưởng thành và rụng khỏi buồng trứng. Khi trứng rụng xuống sẽ rơi xuống ống dẫn trứng và nằm ở đó chờ thụ tinh. Trứng khi rụng xuống có khả năng kết hợp với tinh trùng trong vòng từ 12 – 24 giờ. Tại thời điểm rụng trứng nang trứng đạt kích thước chuẩn từ 18 – 23 mm.
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Trứng và niêm mạc tử cung đóng vai trò quan trọng khi thụ thai – Ảnh minh họa: Internet

Ăn gì tốt cho trứng và niêm mạc

Ăn gì để tốt cho trứng?

Một số thực phẩm liệt kê dưới đây có tác dụng rất tốt cho trứng:

  • Các món ăn từ cá: Trong thành phần của cá rất giàu chất béo omega – 3, nó có tác dụng cân bằng lượng hormone nuôi dưỡng các tế bào trong cơ thể. Ngoài ra, lượng protein dồi dào trong cá cũng có giúp cải thiện chất lượng trứng ở người phụ nữ. Qua đây bạn đã có thể tự trả lời cho thắc mắc ăn gì để bổ trứng dễ thụ thai với món ăn từ các loại cá.
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Các món ăn từ cá giúp bổ trứng - Ảnh minh họa: Internet
  • Sữa: Hàm lượng chất béo có trong sữa đóng vai trò quan trọng đối với chức năng buồng trứng của phụ nữ, giúp giảm đến 25% nguy cơ vô sinh so với những người không uống sữa. Vì vậy bạn hãy uống một ly sữa với đầy đủ dưỡng chất mỗi ngày để tăng khả năng thụ thai.
  • Trứng: Nếu như bạn đang thắc mắc ăn gì để tăng số lượng trứng thì các loại trứng gà, trứng vịt là gợi ý cho bạn. Trong thành phần của trứng chứa nhiều vitamin D đóng vai trò quan trọng đến khả năng sinh sản của phụ nữ. Ngoài ra, vitamin B12 có trong trứng giúp ngăn ngừa nguy cơ dị tật ống thần kinh trong giai đoạn đầu mang thai.
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Ăn trứng giúp tăng chất lượng và số lượng trứng ở phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet
  • Rau xanh: Đây là câu trả lời phù hợp cho câu hỏi ăn gì để trứng khỏe dễ thụ thai, bởi chúng chứa nhiều loại vitamin cần thiết cho hệ sinh sản của phụ nữ, bên cạnh đó còn cung cấp nhiều nguyên tố vi lượng bổ sung dinh dưỡng cho quá trình thụ thai. 
  • Bạn có thể sử dụng các loại rau như: rau súp lơ, rau cải xoăn, rau bina… trong các bữa ăn hàng ngày. Tốt nhất chế biến thành các món luộc, hấp, hạn chế các đồ ăn chiên, xào.
  • Chuối: Nếu như bạn đang tìm một loại quả để giải đáp cho câu hỏi ăn gì để trứng phóng noãn thì chuối là đáp án cho bạn. Trong thành phần của chuối có chứa vitamin B6 sẽ tác động đến quá trình thụ thai thông qua bài viết hormone ở người vợ. Bên cạnh đó, chuối còn là loại quả bổ dưỡng cho tinh trùng, tăng số lượng và chất lượng tinh trùng.

Bạn cũng nên thường xuyên ăn các loại quả chứa nhiều vitamin C như: cam, bưởi… để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, bổ sung các chất chống oxy hóa tốt cho trứng và nang trứng.

Ăn gì để tốt cho niêm mạc?

Bạn đang băn khoăn ăn gì tốt cho niêm mạc thì có thể tham khảo một số thực phẩm dưới đây:

  • Rau ngải cứu: Những phụ nữ có niêm mạc tử cung mỏng nên thường xuyên ăn ngải cứu, thực phẩm này giúp làm dày niêm mạc tử cung và phôi. Việc thụ thai sẽ diễn ra dễ hơn và thai nhi cũng bám chắc hơn vào thành tử cung sau khi thụ thai thành công.
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Rau ngải cứu giúp làm dày niêm mạc tử cung – Ảnh minh họa: Internet
  • Đậu nành: Trong thành phần đậu nành chứa chất phytoestrogen giúp làm dày niêm mạc tử cung và tăng lưu lượng máu cho cơ thể.
  • Lá mâm xôi: Thực phẩm này giàu carotenoid – một hợp chất chống oxy hóa giúp bảo vệ các tế bào từ các gốc tự do có hại, thích hợp cho những phụ nữ có niêm mạc tử cung mỏng.
  • Sầu riêng: Trong thành phần sầu riêng chứa nhiều estrogen tự nhiên, làm tăng khả năng thụ thai. Ngoài ra sầu riêng còn chứa nhiều axit folic và sắt hạn chế được tình trạng thiếu máu cũng như làm dày niêm mạc tử cung ở phụ nữ.
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Sầu riêng có nhiều estrogen tự nhiên tốt cho niêm mạc tử cung – Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những nội dung giải đáp thắc mắc ăn gì tốt cho trứng và niêm mạc, hy vọng bài viết đã mang đến những thông tin hữu ích để chị em phụ nữ có thể áp dụng hàng ngày và sớm đón nhận tin vui. 

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