Niêm mạc tử cung dày nên ăn gì tốt cho quá trình thụ thai?

Sự phát triển của niêm mạc tử cung phụ thuộc vào chất lượng của máu đến tử cung. Những người có niêm mạc tử cung dày (tăng sinh niêm mạc tử cung) nguyên nhân thường là do sự rối loạn nội tiết tố. Vậy khi bị niêm mạc tử cung dày nên ăn gì và không nên ăn gì ? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây để giúp các chị em có được chế độ ăn uống hợp lý cho quá trình thụ thai được tốt hơn.

Khi trứng đã thụ tinh về làm tổ, các hormone thai kỳ sẽ tác động làm cho lớp niêm mạc này dày hơn và thay đổi cấu trúc để phù hợp với sự phát triển của phôi và nhau thai. Vì vậy, nếu độ dày của niêm mạc tử cung thay đổi bất thường sẽ ảnh hưởng đến quá trình thụ thai và mang thai ngay cả khi đã thụ thai thành công.

Niêm mạc tử cung hay còn được gọi là nội mạc tử cung, là một lớp mô bao phủ toàn bộ bề mặt phía bên trong tử cung. Lớp niêm mạc có vai trò quan trọng đối với khả năng thụ thai và bảo vệ quá trình mang thai ở phụ nữ. Dưới sự tác động của hormone sinh dục nữ (estrogen), lớp niêm mạc sẽ trở nên dày hơn tùy theo từng thời điểm trong tháng.

Nguyên nhân niêm mạc tử cung dày là gì ?

Khi siêu âm, nếu lớp niêm mạc tử cung dày hơn 20mm được xem là niêm mạc tử cung quá dày. Đây là trường hợp gây bất lợi cho quá trình thụ thai.

Nguyên nhân gây nên niêm mạc tử cung dày là do hàm lượng estrogen sản xuất quá mức trong cơ thể của phụ nữ, kích thích làm cho lớp niêm mạc tử cung phát triển dày lên, gây cản trở quá trình làm tổ của thai nhi.

Nguyên nhân niêm mạc tử cung dày - Ảnh minh họa: Internet

Do đó, nếu hàm lượng estrogen bị đẩy lên quá cao, các chị em sẽ gặp phải những hiện tượng như: rong kinh, buồng trứng đa nang, vô kinh thứ phát, rối loạn phóng noãn... Đây là những hiện tượng gây cản trở đến quá trình thụ thai.

Niêm mạc tử cung dày có nguy hiểm không ?

Độ dày mỏng của niêm mạc tử cung đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình thụ thai, cũng như nuôi dưỡng thai nhi phát triển. Nếu niêm mạc quá dày hay quá mỏng đều ảnh hưởng đến việc thụ thai.

Thông thường, niêm mạc tử cung mỏng hơn 8mm sẽ khó đậu thai. Lý do niêm mạc tử cung mỏng là do thiếu estrogen, tổn thương nội mạc tử cung hay dính lòng tử cung. Khi nội mạc tử cung quá mỏng, làm phôi thai không bám được vào lòng tử cung và dẫn đến hiện tượng thai chết lưu.

Niêm mạc tử cung dày có nguy hiểm không - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, niêm mạc tử cung dày hơn 20mm cũng sẽ khó đậu thai. Lý do là khi niêm mạc tử cung dày sẽ gây hiện tượng vô kinh hoặc rong kinh, dẫn đến đa nang buồng trứng, rối loạn phóng noãn…

Theo các chuyên gia, độ dày lý tưởng nhất của niêm mạc tử cung để trứng làm tổ và phát triển thành thai nhi khỏe mạnh là 8–10mm, tương ứng với quá trình phát triển của nội mạc trong chu kỳ kinh nguyệt.

Độ dày lý tưởng nhất của niêm mạc tử cung để trứng làm tổ và phát triển thành thai nhi khỏe mạnh là 8–10mm - Ảnh minh họa: Internet

Nếu chấm dứt hành kinh trong tháng và lớp nội mạc tử cung có độ dày khoảng 8–14mm kể cả sau ngày hành kinh, thì đây là dấu hiệu cho thấy mẹ đã thụ thai thành công.

Bị niêm mạc tử cung dày nên ăn gì ?

Việc bị niêm mạc tử cung dày hay mỏng đều ảnh hưởng đến sức khỏe và quá trình thụ thai. Điều này sẽ khiến các chị em lo lắng và băn khoăn không biết niêm mạc tử cung dày có nguy hiểm không? Hay bị niêm mạc tử cung dày nên ăn gì tốt cho quá trình thụ thai? Tuy nhiên, các chị em không nên quá lo lắng mà hãy lưu ý hạn chế ăn một số thực phẩm dưới đây để giúp cho quá trình thụ thai được tốt hơn.

Nên có chế độ ăn uống phù hợp khi bị niêm mạc tử cung dày - Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế các thực phẩm giàu chất sắt, vì sắt đóng vai trò rất quan trọng trong việc tái tạo và tăng độ dày của niêm mạc tử cung. Một số thực phẩm giàu chất sắt nên hạn chế như lá cây tầm ma, lá mâm xôi, gốc đông quai, hoa dâm bụt, các loại thịt màu đỏ,…

Hạn chế ăn các thực phẩm giàu vitamin C, vì vitamin C giúp tăng cường sự hấp thu sắt trong cơ thể. Một số các thực phẩm giàu vitamin C như là cam, quýt, bưởi,...

Hạn chế ăn nhiều đường vì sẽ dễ dẫn tới mất cân bằng nội tiết tố ảnh hưởng tới khả năng sinh sản.

Hạn chế các thực phẩm có chứa nhiều L–Arginine và vitamin E.

Lưu ý: Các loại thực phẩm chỉ mang tính chất hạn chế chứ không nên kiêng kị hoàn toàn, vì vậy các chị em cần có chế độ ăn hợp lý để đảm bảo cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể.

Ngoài ra, các chị em cũng nên dành thời gian tập luyện các bài thể dục đốt cháy lượng estrogen trong cơ thể vì đó là yếu tố hàng đầu khiến niêm mạc tử cung dày lên.

Bên cạnh đó, bạn cần có chế độ làm việc hợp lý, ngủ đủ giấc và tránh thức khuya ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tập luyện thể dục giúp giảm độ dày niêm mạc tử cung - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng, qua bài viết trên sẽ phần nào giúp chị em có thêm thông tin về vấn đề niêm mạc tử cung ở phụ nữ, cũng như giải đáp thắc mắc bị niêm mạc tử cung dày nên ăn gì tốt cho quá trình thụ thai.

Các chị em cần có chế độ ăn uống dinh dưỡng hợp lý giúp cân bằng niêm mạc tử cung để tránh ảnh hưởng đến quá trình thụ thai hiệu quả hơn. Chúc bạn có nhiều sức khỏe và bắt đầu cuộc sống làm mẹ thật tốt.