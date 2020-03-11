Thời điểm dễ thụ thai nhất trong ngày là khi nào?

Thời điểm dễ thụ thai nhất trong ngày và trong tháng là mối quan tâm của rất nhiều chị em phụ nữ. Nếu bạn đang lên kế hoạch để có em bé thì hãy “yêu” đúng thời điểm, thì xác suất mang thai sẽ cực kỳ cao. Bài viết dưới đây sẽ giải đáp một số thắc mắc của bạn về thời điểm dễ mang thai nhất.

Thời điểm rụng trứng của mỗi người không giống nhau, tuy nhiên thường là vào ngày giữa chu kỳ kinh nguyệt. Chị em có thể nhận biết trứng rụng qua một số dấu hiệu như dịch nhầy ở âm đạo trở nên mỏng hơn và có màu trong hơi đục như màu của lòng trắng trứng gà. Thời điểm này, nhiệt độ cơ thể bạn cũng sẽ có sự biến đổi theo chiều hướng tăng cao.

Chị em phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt kéo dài từ 22 đến 36 ngày ngắn dài tùy thuộc vào cơ địa của từng người. Vậy quan hệ vào ngày nào dễ thụ thai nhất trong tháng? Các bạn hãy tính đúng ngày giữa chu kỳ, ví dụ chu kỳ kéo dài 30 ngày thì quan hệ vào ngày thứ 14 hoặc 15. Để cơ hội thụ thai cao nhất thì vợ chồng nên quan hệ xung quanh thời điểm rụng trứng 3 ngày. Dưới đây là nội dung giải thích cụ thể cho vấn đề này.

Ngoài ra, cổ tử cung cũng mềm, cao, mở rộng và ướt hơn. Vào thời điểm rụng trứng, nhu cầu và ham muốn tình dục của chị em cũng mạnh mẽ hơn. Đó chính là dấu hiệu rõ nét nhất để nhận biết thời điểm rụng trứng.

Mỗi tháng, buồng trứng chỉ rụng đúng 1 quả trứng duy nhất. Sau 12 đến 24 tiếng đồng hồ, nếu không gặp được tinh trùng thì trứng sẽ tự động phân hủy. Tinh trùng thì có thể sống lâu hơn trứng, khoảng 3 ngày trong cổ tử cung. Chính vì vậy, bạn nên quan hệ xung quanh thời điểm rụng trứng khoảng 3 ngày để tăng khả năng thụ thai.

Mỗi tháng trứng chỉ rụng đúng 1 lần và tồn tại từ 12 đến 24 tiếng - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian thụ thai là bao nhiêu ngày?

Điều kiện cần và đủ là trứng phải gặp được tinh trùng. Sau thời điểm này, khoảng 12 giờ tiếp theo sẽ diễn ra quá trình thụ tinh tạo hợp tử. Sau khi thụ tinh 3 đến 4 ngày, trứng sẽ di chuyển ra khỏi ống dẫn trứng, đi thẳng vào tử cung để tìm nơi làm tổ. Quá trình đóng tổ thường kéo dài từ 7 đến 10 ngày.

Vì vậy, nếu tính thời gian thụ thai kể từ thời điểm thụ tinh, quá trình hình thành bào thai sẽ mất khoảng 13 đến 14 ngày. Qua 2 tuần kể từ ngày quan hệ sẽ cho kết quả thử thai chính xác nhất.

Thời gian thụ thai thường kéo dài 13 đến 14 ngày - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm dễ thụ thai nhất trong ngày là lúc nào?

Mỗi tháng, trứng chỉ rụng 1 lần. Thời gian tồn tại của trứng là khoảng 12 đến 24 tiếng. Khả năng phán đoán của chúng ta cũng không thể chính xác đến 100%. Chính vì thế, nếu đang lên kế hoạch có em bé thì bạn nên để ý một chút tới sức khỏe cũng như sự thay đổi của bản thân. Để cơ hội thụ thai cao hơn, bạn nên quan hệ vợ chồng trước 3 ngày và sau 2 ngày tính từ thời điểm có dấu hiệu rụng trứng.

Nên tính toán ngày rụng trứng để gần gũi vợ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài việc gần gũi nhau trong những ngày đó, lựa chọn thời điểm tốt nhất để quan hệ cũng là một vấn đề quan trọng. Theo các bác sĩ chuyên khoa, thời điểm dễ thụ thai nhất trong ngày sẽ diễn ra vào buổi sáng. Lúc này, chất lượng tinh trùng tốt hơn các thời điểm khác. Các cặp vợ chồng nên tìm hiểu những tư thế quan hệ thoải mái, dễ đạt cực khoái và dương vật tiến sâu càng gần cổ tử cung càng tốt.

Chưa hết, để đảm bảo kết quả thành công cao nhất có thể, bạn hãy kiểm tra xem những bệnh viêm nhiễm nấm vùng kín đã được chữa khỏi hay chưa trước khi bắt đầu thụ thai. Tiếp theo là sau khi quan hệ, bạn hãy kê một chiếc gối để nâng phần mông lên cao một chút. Đừng vội vàng rửa ráy vệ sinh, hãy dành một khoảng thời gian nhất định cho tinh trùng di chuyển vào cổ tử cung thuận tiện nhất.

Đừng quá căng thẳng, hãy chuẩn bị tâm lý thật thoải mái. Càng căng thẳng sẽ khiến tỉ lệ đậu thai càng thấp. Cuối cùng, nhớ duy trì một thói quen ăn uống, ngủ nghỉ hợp lý để đảm bảo sức khỏe luôn ổn định.

Thời điểm dễ thụ thai nhất trong ngày là vào buổi sáng - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một số kiến thức về thời điểm dễ thụ thai nhất trong ngày và trong tháng dành cho những chị em đang lên kế hoạch có em bé. Hãy ghi vào sổ tay và tính toán thật kỹ lưỡng để đạt được kết quả chất lượng nhất.