Mách các mẹ về cách bế trẻ 3 tháng tuổi chuẩn không cần chỉnh

Nuôi dạy con 14/05/2020 12:44

Cách bế trẻ 3 tháng tuổi như thế nào rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến xương sống sau này. Vậy nên mẹ hãy lưu ý đến điều này để giúp bé phát triển tốt.

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Với những ai mới lần đầu được làm cha, làm mẹ, chưa có kinh nghiệm chăm sóc, bồng bế con thì chắc chắn việc bế em bé như thế nào cũng là một thử thách không hề nhỏ. Cha mẹ phải biết rằng cách bế trẻ 3 tháng tuổi vô cùng quan trọng vì nó ảnh hưởng lớn đến phần xương khớp của con. Do đó, cha mẹ cần phải vượt qua nỗi sợ và đặc biệt là phải biết cách bế bé 3 tháng tuổi để con được thoải mái dễ chịu nhất. Dưới đây là 1 số gợi ý về cách bế bé.

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Cách bế trẻ 3 tháng tuổi cũng là điều bạn cần học hỏi - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý trước khi bế trẻ sơ sinh

Trẻ sơ sinh vô cùng non nớt và nhạy cảm. Vì thế, trước khi bế, cha mẹ hãy lưu ý và thực hiện những điều sau đây.

Rửa tay sạch sẽ

Hệ miễn dịch của trẻ sơ sinh rất non nớt chính vì thế, trước khi bồng con, bạn hãy đảm bảo rằng tay của bạn đã sạch sẽ. Dù là em bé khỏe mạnh, nặng cân đến đâu thì cũng cần quan tâm đến điều này để tránh vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể gây nhiễm trùng.

Giữ tinh thần thật thoải mái

Cơ thể trẻ sơ sinh rất mềm mại và yếu bởi cổ của con chưa cứng, xương còn chưa được chắc. Vậy nên nếu bạn quá gồng mình khi bế con thì cũng có thể làm ảnh hưởng đến con rất nhiều. Thay vào đó hãy cứ thoải mái thả lỏng như vậy con cũng sẽ dễ chịu khi được bế.

Chọn tư thế thoải mái khi bế bé

Tìm một tư thế thoải mái nhất cho cả mẹ và bé. Đây là cách bế trẻ sơ sinh 3 tháng tuổi tốt nhất. Hãy nâng đầu em bé lên một chút để hỗ trợ cho con được nhiều hơn khi bế và hạn chế nôn trớ.

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Chọn cho bé tư thể thoải mái nhất khi bế - Ảnh minh họa: Internet

Các cách bế trẻ 3 tháng tuổi bạn có thể áp dụng

Khi bế trẻ, bạn cần chú ý đến những điểm sau đây: Dùng 1 tay để đỡ phần đầu, 1 tay sẽ nhấc phần mông và lưng. Luôn luôn phải cẩn thận khi nâng đầu của trẻ vì cơ cổ của con rất yếu. Sau đây là một vài cách bế trẻ 3 tháng tuổi mọi người có thể sử dụng như sau:

Kiểu ngực chạm ngực

Đây chính là cách bế em bé 3 tháng tuổi phổ biến được nhiều người sử dụng vì nó giúp gắn kết tình cảm giữa trẻ và người bế, đặc biệt là với cha mẹ mình. Với tư thế này, con sẽ nghe được nhịp tim của cha mẹ. 

Cách thực hiện: Hãy ôm bé áp lên ngực của bạn. Luôn phải nhớ là 1 tay đỡ mông và hông của con, tay còn giữ cổ và đầu. Để đầu của con hướng sang một bên để con dễ thở hơn.

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Tư thế bế bé chạm ngực - Ảnh minh họa: Internet

Tư thế bồng trẻ 3 tháng kiểu ôm bóng

Kiểu bế ôm bóng cũng được rất nhiều người sử dụng. Để thực hiện cách này, một tay của bạn luồn qua đầu của trẻ đặt đầu và cổ ở phần bắp tay. Tay còn lại đặt nhẹ nhàng sau lưng. Phần cẳng tay sẽ đỡ lấy phần lưng của con.

Để con thoải mái cuộn tròn theo phần hông của mình. Chân duỗi thẳng ra bên ngoài. Tư thế này rất thích hợp khi cho con bú hoặc mới ăn xong. Bởi nó đảm bảo phần đầu và cổ bé được nâng đỡ thoải mái nhất.

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Bế kiểu ôm bóng - Ảnh minh họa: Internet

Bế con kiểu chào thế giới

Nếu bé nhà bạn đã cứng cáp thì có thể sử dụng cách bế này. Trẻ con luôn tò mò và thích khám phá. Chúng muốn ngắm nhìn nhiều đồ vật xung quanh mình. Thay vì bế con bằng những cách trên sẽ hạn chế tầm nhìn thì bạn có thể thay đổi áp dụng theo cách này.

Rất đơn giản, chỉ cần hướng bé ra phía bên ngoài. Phần đầu và lưng của con dựa vào ngực của bạn để có điểm tựa. Một tay đặt dưới mông đỡ toàn bộ cơ thể. Một tay luồn qua trước ngực để con không bị té ngã. 

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Kiểu bế chào thế giới - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu bế vác vai

Để trẻ không bị ợ, trớ sau khi bú thì mẹ có thể sử dụng kiểu bế này. Bế vác vai cũng tương tự như khi bế chạm ngực. Nhưng cằm của trẻ sẽ đặt lên vai bạn, mặt hướng về phía sau. Phần bụng của trẻ sẽ được áp vào ngực bạn. Để bé thực sự thoải mái, người bế nên ngửa về phía sau một chút. Một tay ôm mông, một tay ôm lấy lưng và vỗ nhẹ. 

Khi bế trẻ sơ sinh cần lưu ý những gì?

Lời khuyên cho bạn về cách bồng trẻ theo tháng tuổi là:

  • Khi bế hay quan sát phản ứng của bé nếu thấy có sự khó chịu hay thay đổi tư thế khác.
  • Giữ đầu của trẻ thực sự thoải mái để con dễ thở.
  • Tiếp xúc da chạm da với trẻ càng nhiều càng tốt để trẻ cảm thấy yên tâm và tăng cường tình cảm nhiều.
  • Hãy ngồi với tư thế thật thoải mái để bắt đầu bế trẻ.
  • Không bế trẻ khi bạn đang bực có thể mất kiểm soát khiến trẻ bị tổn thương.
  • Có thể sử dụng địu để hỗ trợ khi bạn phải bế trong thời gian dài.
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Tạo sự tiếp xúc, gần gũi cho trẻ khi bế - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là cách bế trẻ 3 tháng tuổi mà cha mẹ có thể tham khảo để bồng con khi ở nhà. Như vậy, trẻ sẽ thoải mái và phát triển một cách toàn diện nhất cả về xương, cơ và tinh thần. 

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