Lý do nào đằng sau lời khuyên "bổ sung vitamin D vào buổi sáng" từ các chuyên gia sức khỏe hàng đầu?

Theo các chuyên gia y tế, thời điểm trong ngày cũng rất quan trọng khi bổ sung vitamin D .

Đối với những người có mức vitamin D thấp, việc tăng lượng tiêu thụ cũng có thể làm giảm trầm cảm và cải thiện sức mạnh. Nếu bạn đang nghĩ đến việc bổ sung Vitamin D, điều quan trọng là trước tiên hãy hỏi ý kiến ​​bác sĩ xem bạn có cần hay không và liều lượng bạn nên dùng.

Theo Tiến sĩ Ross Perry, chất bổ sung “nên được uống vào buổi sáng,” ông nói với tờ Express UK.

Tiến sĩ Perry giải thích: “Điều này là do nếu chúng ta hấp thụ Vitamin D một cách tự nhiên từ ánh nắng mặt trời, thì chúng ta đang tổng hợp nó trong ngày nên tốt hơn là nên uống vào buổi sáng.”

Ảnh minh họa: Internet

“Nguồn Vitamin D chính là mặt trời. Sự thiếu hụt vitamin D có liên quan đến việc thiếu năng lượng và mệt mỏi, do đó, việc bổ sung liều lượng hàng ngày của bạn thông qua việc tiếp xúc tự nhiên với ánh nắng mặt trời sẽ giúp tăng mức năng lượng,” ông nói thêm.

Ánh sáng mặt trời rất quan trọng

Chúng ta nhận được hầu hết vitamin D từ việc tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Vào mùa hè, chỉ cần tiếp xúc đơn giản với cánh tay và chân hai đến ba lần một tuần trong 15-20 phút là đủ.

Thời gian tốt nhất để ngâm mình dưới ánh nắng mặt trời để có được lượng vitamin D tối đa là từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Vào giữa trưa, mặt trời ở điểm cao nhất và cơ thể có thể sản xuất vitamin D hiệu quả nhất trong thời gian ngắn hơn.

Nguồn thực phẩm vitamin D

Ảnh minh họa: Internet

Vào mùa đông, đặc biệt nếu bạn sống ở những nơi không có đủ ánh sáng mặt trời, bạn có thể cung cấp vitamin D thông qua các loại thực phẩm như:

- Cá hồi

- Thịt đỏ

- Lòng đỏ trứng

- Gan

- Thực phẩm tăng cường

Đừng bổ sung quá đà

Uống quá nhiều vitamin D cũng có thể có tác động tiêu cực đến cơ thể bạn. Nó có thể dẫn đến sự tích tụ canxi có thể làm yếu xương và gây hại cho tim cũng như thận.

Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Perry nói thêm: "Điều này áp dụng cho người lớn, bao gồm cả phụ nữ mang thai và cho con bú, người già và trẻ em từ 11-17 tuổi. Trẻ em từ một đến 10 tuổi không được vượt quá 50 microgam với trẻ sơ sinh dưới 12 tuổi không được vượt quá 25 microgam."

Ai dễ bị tổn thương hơn ?

Mặc dù bất kỳ ai cũng có thể bị thiếu vitamin D, nhưng một số người dễ bị tổn thương hơn những người khác. Thiếu vitamin D có tác động nhiều hơn đến phụ nữ sau mãn kinh so với nam giới.

Những người béo phì và những người trên 65 tuổi cũng có thể có lượng vitamin D thấp hơn do chế độ ăn uống, ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc các yếu tố khác.

Theo Times of India