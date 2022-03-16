Lời khuyên về đồ ăn nhẹ trước khi đi ngủ tốt hơn cho trẻ em: Vừa bổ dưỡng vừa giúp con ngủ ngon

Nancy Z. Farrell, người phát ngôn của Học viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng, giải thích: "Trong khi con ngủ, xương của con đang phát triển và não của con đang xử lý tất cả những gì anh ấy học được trong ngày. Thực phẩm bổ dưỡng sẽ giúp nuôi dưỡng giấc ngủ ngon của con".

Về lý thuyết, bạn có thể cho con thưởng thức bữa ăn trước khi đi ngủ: Con có thể ở bàn học, cầm trên tay bát kem, xem phim. Nhưng một món ăn nhẹ lành mạnh thay vì món ngọt có nhiều khả năng giúp con bạn ngủ ngon hơn.

Lời khuyên cũ về việc uống một ly sữa ấm trước khi ngủ có thể có một số lợi ích thực sự cho trẻ nhà bạn. Sữa có chứa tryptophan, mà các nghiên cứu đã chỉ ra rằng có thể làm tăng serotonin, một hóa chất làm dịu gây buồn ngủ.

Lời khuyên mới hơn dành cho ba mẹ là hãy kết hợp sữa đó với một bánh quy giòn, một nửa chiếc bánh sandwich hoặc một bát ngũ cốc. Bạn cũng có thể chọn một lát pho mát với một ít bánh quy giòn hoặc sữa chua với quả mọng. Hãy nhớ rằng món ăn nhẹ này không phải là món tráng miệng.

Theo Farrell, hãy cân nhắc thời gian và phục vụ đồ ăn nhẹ một giờ trước giờ đi ngủ thông thường của con bạn. Điều này cho con thời gian để tiêu hóa và ngăn con sử dụng cơn đói trước khi đi ngủ như một chiến thuật trì hoãn đi ngủ. Nhưng nếu con bỏ lỡ bữa ăn đó, hãy cho con biết rằng đã quá muộn và con chỉ cần đợi đến ngày mai để thưởng thức món ăn.

3 mẹo để ăn vặt thông minh hơn trước khi đi ngủ dành cho con bạn

Bữa ăn nhẹ không phải là "lối thoát" cho bữa tối

Điều này đặc biệt quan trọng khi trẻ còn nhỏ và giờ đi ngủ có thể chỉ sau bữa tối một hoặc hai giờ. Một số trẻ có thể sử dụng bữa ăn nhẹ trước khi đi ngủ như một cách giải quyết cho bữa tối mà chúng không thích.

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Nếu bữa tối không phải là thứ con yêu thích thì con thường biết rằng sẽ nhận được sữa chua hoặc bánh quy giòn sau một giờ, vậy tại sao con phải bận tâm về bữa cơm tối đúng không? Điều này sẽ khiến con bạn có vẻ kén chọn trong bàn ăn và khiến bạn phát điên.

Thay vào đó : Vào bữa tối, hãy đảm bảo rằng trên bàn luôn có những món ăn mà con bạn thích. Vì vậy, nếu con không thích món chính, con có thể ăn rau hoặc các món phụ khác. Ngoài ra, hãy đảm bảo phục vụ "thức ăn trong bữa ăn" vào giờ ăn nhẹ (như trái cây, rau và ngũ cốc nguyên hạt) thường xuyên hơn "thức ăn vui vẻ" (như bánh ngọt và đồ ăn nhẹ trái cây dẻo).

Bữa ăn nhẹ không phải là một "quả bom đường"

Chế độ ăn của trẻ em đã quá nhiều đường và một bữa ăn nhẹ có đường có thể là động cơ khuyến khích con bạn ăn vặt vào bữa tối.

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Thay vào đó : Hãy nhìn vào một ngày của con bạn và xem đâu là khoảng trống. Con có bỏ trái cây vào bữa trưa không? Nếu không hãy đưa cho con một quả chuối. Con có bỏ rau vào bữa tối không? Nếu không hãy cho trẻ ăn cà rốt hoặc sa lát với khoai tây chiên nướng. Hôm nay con có thiếu ngũ cốc nguyên hạt không? Nếu không hãy cho một lát bánh mì nướng nguyên hạt nhỏ với một ít bơ hạt cho con vào bữa ăn nhẹ.

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Bữa ăn nhẹ không phải là một chiến thuật trì trệ

Một số trẻ thậm chí có thể không đói khi ăn vặt nhưng chúng thực sự muốn có thêm 15 phút nữa với bố mẹ để trì hoãn việc ngủ! Vì vậy, hãy xem lịch trình ăn uống của con bạn và xem liệu bữa ăn nhẹ trước khi đi ngủ có hợp lý hay không. Nếu bữa tối diễn ra vào lúc 6 giờ tối và giờ đi ngủ là 7 giờ tối, một bữa ăn nhẹ có lẽ không có ý nghĩa gì.

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Thay vào đó : Nếu bạn quyết định cho con ăn nhẹ trước khi đi ngủ, hãy lên kế hoạch cho con để việc ăn nhẹ không ảnh hưởng đến quá trình đi ngủ. Hãy luôn cho trẻ tùy chọn để trẻ không ăn khi không đói, có thể cho con chọn là một bữa ăn nhẹ hay con muốn nghe ba kể kể một câu chuyện trước khi ngủ cho con hơn? Đặt thời gian cho bữa ăn nhẹ và cho con bạn một vài lựa chọn bổ dưỡng là cách ngăn chặn con chọn việc ăn nhẹ trì hoãn giờ ngủ hiệu quả.

Theo Parents