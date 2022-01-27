Làm thế nào để biết con có vấn đề với bạn cùng lớp, và làm thế nào để ngăn chặn điều ấy?

May mắn thay, các ông bố bà mẹ có những cách để ngăn chặn con cái của họ gặp vấn đề với những đứa trẻ khác ở trường. Và bước đầu tiên là phụ huynh cần nhận ra việc trẻ có vấn đề gì đó khác thường.

Các chương trình điều chỉnh xung đột trong trường học có thể giúp phụ huynh yên tâm hơn vì chúng có hiệu quả trong việc giảm thiểu bạo lực học đường. Tuy nhiên, những biện pháp này chỉ có thể mang tính tạm thời.

Sau đây là tổng hợp một số dấu hiệu phổ biến nhất cho thấy con bạn có vấn đề với bạn cùng lớp, cũng như các cách bạn có thể giúp con tránh được điều đó.

Các cuộc khảo sát cho thấy khoảng 29% những người bị bắt nạt bởi bạn bè của họ thường bị tổn thương về thể chất. Hãy để ý những thứ của con bạn. Xem liệu chúng có đồ đạc bị mất hoặc bị phá, như sách, đồ dùng, quần áo hoặc đồ trang sức không. Đó có thể là dấu hiệu của việc những đứa trẻ khác lấy đồ của chúng hoặc làm tổn thương chúng.

2. Giảm lòng tự trọng đột ngột

Chấn thương về thể chất và tình cảm khiến trẻ bắt đầu tự vấn về giá trị bản thân. Họ cảm thấy như họ đang phải nhận những hành động xấu bắt nạt mà hầu như không biết lý do gì cả. Kết quả là, lòng tự trọng của con trẻ bắt đầu giảm xuống. Chúng cúi đầu khi đi bộ hoặc nói với một giọng rất nhỏ. Chúng sẽ không nói chuyện khi không được đề cập trực tiếp hoặc có thể hoàn toàn tránh những tình huống như vậy.

3. Khó ngủ hoặc gặp ác mộng

Khi con bạn đột nhiên khó ngủ hoặc thường xuyên gặp ác mộng, đó có thể là dấu hiệu của việc trẻ đang lo lắng về một tình huống nào đó ở trường. Nghiên cứu cho thấy rằng việc phải nhận những tổn thương về thể chất và tinh thần có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ của trẻ. Cố gắng theo dõi con bạn vào ban đêm nhiều nhất có thể nhé.

4. Lảng tránh bạn bè và các vòng kết nối xã hội

Bạn có thể nhận thấy con mình chọn ở nhà hơn là đi gặp bạn bè. Đó có thể là dấu hiệu của sự phát triển nỗi sợ hãi. Chúng có thể muốn tránh những người bạn cùng lớp có vấn đề với chúng. Bỏ học có thể không phải là một lựa chọn của con, vì vậy con sẽ ở nhà lâu hơn để tránh ra ngoài tiếp xúc với bạn bè.

5. Hạn chế tương tác cùng gia đình

19% học sinh có bạn cùng lớp có vấn đề cho biết mối quan hệ của họ với các thành viên trong gia đình có căng thẳng. Con bạn có thể ở cùng phòng với bạn, nhưng chúng có thể không đóng góp gì vào cuộc trò chuyện gia đình. Hoặc con có thể bắt đầu dành nhiều thời gian hơn trong phòng riêng của chúng. Điều này rất nguy hiểm, đặc biệt là khi đứa trẻ trước đây không có vấn đề gì trong việc tương tác với gia đình.

6. Thay đổi đột ngột thái độ đối với cha mẹ

Bị bạn bè coi thường có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe tinh thần của trẻ. Con có thể bắt đầu bộc lộ những thay đổi trong cách xử lý cảm xúc của mình. Nếu con bị bắt nạt, rất có thể con sẽ cố tình làm những điều sai trái. Nếu sai phạm của những người bắt nạt làm được thì tại sao con lại không làm được? Con sẽ bắt đầu gây hấn với anh chị em hoặc thậm chí cả cha mẹ.

7. Yêu cầu tiền hoặc những thứ khác một cách bất thường

Những ảnh hưởng tiêu cực có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Nó có thể là vật chất, là lời nói, là tiền bạc,.... Những đứa trẻ quá khích có thể gây áp lực buộc bạn cùng lớp bắt đầu cho chúng nhiều thứ hơn. Kết quả của sự đe dọa đó, trẻ em có thể bắt đầu đòi bố mẹ cho nhiều đồ hơn hoặc nhiều tiền hơn mức chúng thường cần.

8. Các dấu hiệu con không thể giải thích được cho ba mẹ

Một số trẻ có thể trở nên xô đẩy và bị tác động vật lý. Nếu con bạn đột nhiên có những vết đỏ, bầm bất thường trên da, đó có thể là dấu hiệu cho thấy chúng đang phải đối mặt với những đứa trẻ cố ý bắt nạt. Nếu con không thể giải thích vì sao có những vết bầm ấy, thì đó có thể là lý do để lo lắng về việc con bạn bị bắt nạt.

Làm thế nào để ngăn chặn tất cả những điều này

Có 4 cách để có thể giảm nguy cơ con bạn bị bắt nạt.

Giải thích cặn kẽ cho trẻ hiểu tình hình với các bạn. Bằng cách này, họ sẽ biết khi nào cần phải đứng lên.

Đảm bảo rằng bạn thường xuyên giao tiếp với con mình. Điều này sẽ cho bạn biết những dấu hiệu bất thường nếu có bất kỳ điều gì đáng lo lắng.

Thúc đẩy con bạn khám phá và trau dồi các sở thích và thú vui. Điều này tăng cường sự tự tin ở con và một đứa trẻ mạnh dạn sẽ ít bị quấy rối hơn.

Hãy là một tấm gương tốt để con bạn noi theo. Hãy là một ngọn hải đăng của lòng tốt và sự tôn trọng soi sáng cho con. Sau đó, con bạn sẽ biết được rằng những hành vi bất công là không thể chấp nhận được.

Theo Brightside