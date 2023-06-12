Làm bố ở tuổi 55 tuyệt vời như thế nào?

Sự giàu có và địa vị của ông có lẽ sẽ nhận nhiều được sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Nhưng bao nhiêu tuổi là quá già để trở thành cha mẹ?

Thông tin nam diễn viên Robert De Niro vừa lên chức bố lần nữa ở tuổi 79 đã làm dấy lên nhiều cuộc tranh luận trên khắp thế giới về việc liệu ông có quá già để làm bố hay không.

Đối với chúng tôi, việc trở thành cha mẹ quan trọng hơn cách nó diễn ra. Việc nhận con nuôi luôn là điều mà chúng tôi đã nói đến và cảm thấy đó là con đường tốt nhất để trở thành cha mẹ đối với chúng tôi.

Đây là một câu hỏi mà vợ chồng tôi rất quen thuộc. Chúng tôi gặp nhau khi tôi 26, anh ấy 35. Qua nhanh 10 năm và rõ ràng là chúng tôi sẽ không thể trở thành cha mẹ đẻ nếu không có nhiều sự can thiệp y tế.

Ở Vương quốc Anh, quá trình đánh giá gồm hai phần. Phần đầu tiên kết thúc bằng một hội đồng phê duyệt, nơi một nhóm người mà bạn chưa từng gặp sẽ quyết định xem bạn có thể trở thành cha mẹ hay không.

Sau đó, bạn bắt đầu giai đoạn kết hợp để tìm một đứa trẻ phù hợp với tiêu chí của bạn về độ tuổi và những vấn đề mà họ đang đối mặt.

Chúng tôi nhận nuôi thêm em ruột của con gái mình

Nam diễn viên Robert de Niro cùng với vợ nhận con nuôi ở tuổi 79. Ảnh minh họa: Internet

Khi chúng tôi bắt đầu kết hôn, tôi 41 tuổi, còn chồng tôi 50. Chúng tôi đã có 10 tháng chờ đợi lâu và khó khăn trước khi biết tin về con gái mình. Cô ấy được 6 tháng tuổi.

Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều với nhân viên xã hội về tuổi của chồng tôi và liệu anh ấy có quá "già" để làm cha của một đứa trẻ nhỏ hay không.

Kết luận luôn là anh không phải là quá già. Anh khỏe mạnh và có quan điểm trẻ trung về cuộc sống.

Vì thế, con gái của chúng tôi đã về nhà và chúng tôi ổn định cuộc sống như một gia đình ba người. Ngoài việc không thể đối phó với tình trạng thiếu ngủ như khi còn trẻ và cơ thể đau nhức nhiều hơn, tuổi tác của anh không bao giờ là vấn đề.

Một vài năm trôi qua, chúng tôi phát hiện ra rằng mẹ ruột của con gái chúng tôi đang mang thai lần nữa. Tình hình của cô ấy không thay đổi, vì vậy kế hoạch cho đứa trẻ chưa chào đời là nhận nuôi.

Nhân viên xã hội của chúng tôi hỏi xem chúng tôi có muốn được đánh giá làm người nhận nuôi cho đứa em ruột của con gái không.

Anh ấy lo lắng về việc quá già

Phản ứng ban đầu của chồng tôi là anh ấy quá già. Anh ấy đã ngoài 50 tuổi và mặc dù không có vấn đề gì về sức khỏe, nhưng anh ấy vẫn lo lắng về những con số trên giấy.

Anh ấy sẽ gần 70 tuổi khi cô ấy rời trường học và lo lắng tuổi tác của mình sẽ làm phiền con gái.

Từ chối nhận nuôi em ruột của con gái chỉ vì lo lắng rằng con gái và em gái của cô ấy có thể nhìn nhận cha của mình là quá già trong tương lai, đó là một quan điểm sai.

Việc này sẽ làm mất đi cơ hội cho con gái lớn của họ để lớn lên cùng em gái mình và sẽ không có lợi cho sự phát triển của hai đứa trẻ.

Ở Anh, việc nhận con nuôi thường bị đóng, có nghĩa là không có sự tiếp xúc trực tiếp với gia đình ruột thịt. Vì vậy, mối liên hệ duy nhất mà con gái chúng tôi có với anh chị em của nó là thông qua các bản cập nhật bằng văn bản hàng năm.

Cô ấy mới 4 tuổi khi em gái của cô ấy chào đời và rất muốn trở thành chị gái. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà tuổi nghỉ hưu lớn hơn và mọi người có xu hướng sống lâu hơn.

Anh lo lắng rằng mình quá già để nhận thêm con nuôi. Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi cảm thấy lớn lên với chị gái sẽ quan trọng với con gái chúng tôi so với tuổi tác của người cha.

Chúng tôi biết mình đã quyết định đúng khi nhìn thấy tình yêu và niềm hạnh phúc trên khuôn mặt của đứa con gái lớn trong lần đầu tiên nó gặp em gái mình. Họ ngưỡng mộ nhau.

Họ cũng đánh nhau rất nhiều. Nhưng họ chia sẻ một mối ràng buộc sẽ giúp họ vượt qua bất cứ điều gì trong tương lai. Đối với họ, điều đó quan trọng hơn rất nhiều so với tuổi tác.