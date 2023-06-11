Hành trình gian nan để có con của người mẹ bị ung thư cổ tử cung

Nuôi dạy con 11/06/2023 11:13

Cô gái đã cắt bỏ toàn bộ tử cung ở tuổi 25 để điều trị ung thư cổ tử cung nhưng sau đó cô đã may mắn có được con sau khi nhờ mang thai hộ.

Mới đây, trên tờ Business Insider đã chia sẻ câu chuyện của Tamika Felder về hành trình được làm mẹ đầy khó khăn của cô nhưng bên cạnh đó là niềm vui sướng khi có đứa con đầu tiên.

Hơn hai thập kỷ trước tôi không có bảo hiểm y tế. Khi có bảo hiểm ở tuổi 25, cuối cùng tôi cũng có thể gặp bác sĩ, người đã báo một tin bất ngờ: Tôi bị ung thư cổ tử cung.

Tôi luôn mơ ước trở thành một người mẹ. Khi các bác sĩ nói với tôi rằng tôi cần phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tử cung, tôi hỏi về khả năng bảo vệ khả năng sinh sản của mình.

Nhưng tôi không thể có đủ 10.000 đô la (khoảng 234 triệu) để đông lạnh trứng. Các bác sĩ giải thích rằng chúng ta cần phải nhanh chóng tiến hành điều trị ung thư.

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Giữa sức khỏe và sinh con, cô chọn việc cứu sống mạng của mình. Ảnh minh họa: Internet

Tôi rất sợ hãi và cảm thấy mình đang phải chọn giữa việc cứu sống mạng của mình hoặc khả năng sinh con. Tôi đã chọn sống.

Trong 20 năm tiếp theo, tôi không bao giờ mất đi khát khao trở thành một người mẹ. Nhưng tôi chôn vùi nó thật sâu bên trong.

Tôi trở thành một người mẹ đỡ đầu cho nhiều đứa trẻ - ai cũng kêu gọi bạn làm người mẹ đỡ đầu khi họ cảm thấy tiếc nuối vì bạn không thể có con.

Tôi thành lập một cộng đồng, Cervivor, để bảo vệ quyền lợi cho bệnh nhân ung thư cổ tử cung khác. Tôi đã giúp thay đổi các luật về bảo vệ khả năng sinh sản.

Đó là quá muộn để những thay đổi đó có lợi cho tôi, nhưng điều đó cũng không sao. Tôi không thể tưởng tượng được điều gì sẽ đến sau đó.

Trong thời gian xảy ra đại dịch, tôi đã kết nối với Ginny Marable, một người sống sót sau căn bệnh ung thư khác.

Chúng tôi đã trở thành những người bạn và trò chuyện thông qua Zoom hoặc Messenger.

Không giống như tôi, Ginny đã có thể đông lạnh phôi với chồng cô ấy, Sean, trước khi điều trị. Tôi vẫn giữ liên lạc với Ginny khi cô ấy trải qua quá trình thụ tinh trong ống nghiệm, dẫn đến một cặp song sinh.

Vào ngày 1/4/2021, Ginny đã đặt cuộc hẹn với tôi. Tôi đoán cô ấy muốn nói về cuộc sống với trẻ sơ sinh. Tôi vừa bước ra khỏi phòng tắm, vì vậy tôi lắng nghe Ginny khi tôi thoa kem dưỡng da. Sau đó, Ginny nói: “Bạn phải trải nghiệm điều này”.

Cô ấy giải thích rằng cô ấy và Sean đã nói chuyện và họ muốn tặng những phôi thai còn lại của họ cho tôi và chồng tôi, Rocky.

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Cô ấy dự định sẽ thực hiện biện pháp mang thai hộ để có con như mình mong muốn. Ảnh minh họa: Internet

Nghe điều đó giống như một trải nghiệm ngoài cơ thể. Tôi nằm trên sàn và nói với Ginny rằng tôi cần tắt điện thoại. Sau khi kìm nén mong muốn làm mẹ, tôi cảm thấy điều này thật không thể tưởng tượng được.

Tôi đã bị mê hoặc - theo đúng nghĩa đen - bởi món quà của Ginny. Nhưng ngay cả với phôi thai, tôi vẫn cần một người thay thế. Mang thai hộ có giá khoảng 150.000 đô la (3,5 tỷ), rất đắt đỏ.

Thông qua công việc vận động chính sách của mình, tôi đã được giới thiệu với Stephanie Levich , người sáng lập Family Match Consulting , giúp kết nối các bậc cha mẹ dự định với người đẻ thuê và người hiến tặng.

Tôi kể cho cô ấy nghe câu chuyện của chúng tôi, nhưng tôi thất vọng rời khỏi cuộc gọi: Stephanie thật tuyệt vời, nhưng cô ấy không thể giúp tôi giải quyết vấn đề này.

Hoặc ít nhất là tôi đã nghĩ vậy. Một vài giờ sau khi chúng tôi nói chuyện, Stephanie yêu cầu tôi tham gia một cuộc gọi trên Zoom để cung cấp thêm thông tin.

Tôi ngạc nhiên khi thấy ba người khác trên cuộc gọi, bao gồm các luật sư và một người đến từ một công ty mang thai thuê. Tất cả họ đã đồng ý miễn phí để giúp tôi có được đứa trẻ này.

Stephanie nói với tôi rằng cô ấy không thể để món quà của Ginny dừng lại ở đó. Cô ấy muốn giúp tôi có được đứa trẻ này. Cô ấy đã bảo đảm khoảng 90.000 đô la phí được miễn phí và cô ấy thậm chí còn bỏ tiền vào tài khoản của tôi để giúp việc mang thai hộ trở nên khả thi.

Con trai tôi Chayton sinh ngày 21 tháng 11. Tôi vô cùng vui mừng khi biết rằng đó là sinh nhật của Stephanie — đó chỉ là một dấu hiệu khác cho thấy tất cả những điều này đều có ý nghĩa.

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Tamika và con trai Chayton. Ảnh: Portia Wiggins

Chayton sẽ luôn biết câu chuyện tình yêu đã đưa anh đến đây. Tình yêu không chỉ giữa tôi và bố anh ấy.

Đó là giữa cả hai chúng tôi và Ginny và Sean, là dì và chú của Chayton. Đó là chuyện giữa tôi và Stephanie, người đã đi ra ngoài để giúp đỡ một người lạ. Khắp cộng đồng ung thư cổ tử cung đã gọi Chayton là “Em bé cổ tử cung”.

Gần đây Chayton và tôi đang ở một nhà hàng. Một người phụ nữ đã theo dõi chúng tôi suốt thời gian đó.

Khi chúng tôi rời đi, cô ấy hỏi tôi liệu anh ấy có phải của tôi không. Tôi biết tại sao - Chayton là người lai hai chủng tộc và trông giống mẹ ruột da trắng của anh ấy.

Nhưng lúc đó, thay vì tức giận, tôi lại cảm thấy thương người phụ nữ đó. Cô ấy chỉ có thể nhìn thấy vẻ bề ngoài của chúng tôi mà không nhìn thấy tất cả tình yêu thương, sự rộng lượng và lòng tốt đã đưa chúng tôi đến với nhau. 

Gần đây, Chayton và tôi đến một nhà hàng. Một người phụ nữ đã quan sát chúng tôi suốt thời gian ở đó. Khi chúng tôi ra đi, cô ấy hỏi tôi liệu Chayton có phải là con tôi không.

Tôi biết tại sao - Chayton có lai lịch gốc từ hai chủng tộc và trông giống hệt mẹ ruột da trắng của cậu ấy. Nhưng vào lúc đó, thay vì cảm thấy tức giận, tôi cảm thấy tiếc nuối cho người phụ nữ đó.

Cô ấy chỉ nhìn thấy bề ngoài của chúng tôi mà không thấy được tình yêu, sự rộng lượng và lòng tốt của chúng tôi đã đưa chúng tôi đến bên nhau.

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Từ khóa:   ung thư phụ nữ sinh con

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