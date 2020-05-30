Khi bé bị đi tướt, mẹ cần làm gì?

Bé bị đi tướt là bệnh lý rất phổ biến ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Khi gặp phải tình trạng này, nhiều bố mẹ vẫn cảm thấy hoang mang và tìm cách chữa trị cho trẻ. Tuy nhiên, bố mẹ cần bình tĩnh để tìm hiểu nguyên nhân, từ đó tìm ra hướng khắc phục tình trạng nhanh chóng. Dưới đây là những kiến thức hữu ích mà các bố mẹ cần biết để chăm sóc bé khi bị đi tướt.

Khi bị đi tướt, trẻ vẫn có thể hoạt động bình thường, không kèm theo sốt hay quấy khóc. Thông thường, trẻ sẽ đi ngoài nhiều lần 1 ngày, tầm 6 đến 7 lần. Các bố mẹ nên phân biệt được hiện tượng đi tướt khác với nhiễm khuẩn đường ruột.

Nhiều mẹ vẫn thắc mắc không biết bé bị đi tướt là như thế nào?. Thông thường, biểu hiện của đi tướt đơn giản là trẻ đi vệ sinh có phân màu vàng pha xanh, tương tự như hoa cải, không có nhầy hay sủi bọt như khi tiêu chảy.

Trẻ sơ sinh bị đi tướt phải làm sao?

Khi trẻ đi tướt, bố mẹ nên áp dụng biện pháp bù nước ngay lập tức cho bé bởi nước là thành phần rất quan trọng với trẻ. Nếu thiếu khoảng 500g nước, bé sẽ bị sụt cân, buồn ngủ, mệt mỏi và mặt tím tái. Cụ thể là mẹ nên cho bé uống thêm nước hoặc cho bé bú nhiều sữa hơn.

Cho bé uống thêm nước hoặc bú thêm sữa để cấp nước - Ảnh minh họa: Internet

Pha sữa có độ ấm vừa phải, không quá nóng hoặc quá lạnh. Nên chọn loại sữa phù hợp với độ tuổi của trẻ và pha đúng liều lượng.

Dùng nước nóng để tiệt trùng và rửa sạch sẽ dụng cụ pha sữa nhằm đảm bảo vệ sinh cho trẻ.

Ngưng cho trẻ sử dụng sữa đã bảo quản từ 1-2 ngày. Nên cho trẻ uống nước đường, các chất muối khoáng và nước cà rốt nấu nhiều đợt trong ngày.

Bổ sung đầy đủ dinh dưỡng trong chế độ ăn cho trẻ, đặc biệt là chất đạm, chất béo và chất xơ bởi chúng giúp bù đắp lượng dinh dưỡng cơ thể bé đã mất khi đi tướt.

Vệ sinh cơ thể bé sạch sẽ để tránh vi khuẩn xâm nhập.

Luôn giữ cho cơ thể bé được sạch sẽ, tránh vi khuẩn xâm nhập - Ảnh minh họa: Internet

Với trẻ sơ sinh từ 5-6 tháng tuổi, mẹ nên cho trẻ ăn các loại đồ ăn như chuối nghiền, khoai lang,... để chống tiêu chảy.

Các mẹ nên mua men tiêu hóa pha cho bé uống. Lưu ý là việc sử dụng bất cứ một loại thuốc nào nên tham khảo sự tư vấn của bác sĩ trước.

Lưu ý: Trong trường hợp đã áp dụng các biện pháp trên mà bé vẫn không khỏi và bị sút cân, có triệu chứng mất nước, thiếu nước, thì mẹ cần đưa bé tới gặp bác sĩ ngay để có biện pháp điều trị thích hợp.

Trẻ bị đi tướt nên ăn gì?

Với trẻ sơ sinh đang bú sữa mẹ, mẹ nên cho bé bú sữa như bình thường và điều chỉnh chế độ ăn uống của mình. Còn với những đứa trẻ đang ăn dặm, bạn nên chia nhỏ bữa ăn để giúp bé dễ tiêu hóa cũng như hấp thụ dinh dưỡng từ thức ăn được tốt hơn.

Khi bé bị đi tướt, mẹ nên chọn thực phẩm giúp phân xơ cứng lại như: chuối, bánh mì, gạo trắng, khoai tây, sữa chua, khoai lang, cà rốt. Lưu ý là không nên ăn quá nhiều một thứ nào đó bởi trẻ có thể bị khó tiêu, táo bón. Khi thấy phân bé đã trở lạnh bình thường, mẹ nên duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng và đầy đủ.

Khoai lang là thực phẩm giúp phân bé xơ cứng lại - Ảnh minh họa: Internet

Bé bị đi tướt mẹ nên ăn gì và kiêng gì?

Chế độ dinh dưỡng của người mẹ ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ sơ sinh đang bú. Khi trẻ bị đi tướt, mẹ cần theo dõi tình trạng của con để điều chỉnh chế độ ăn uống của mình, tránh con bị đi tướt nặng hơn.

Trẻ bị đi tướt mẹ nên ăn gì?

Khi trẻ đi tướt, mẹ nên chọn những thực phẩm có khả năng giúp phân cô đặc lại như chuốt, gạo trắng, khoai lang, cà rốt,... Tuy nhiên, mẹ cũng không nên ăn quá nhiều sẽ khiến cả mẹ và bé bị khó tiêu.

Chuối là loại thực phẩm mẹ nên ăn khi bé bị đi tướt - Ảnh minh họa: Internet

Bé bị đi tướt mẹ kiêng ăn gì?

Một số thực phẩm khi người mẹ ăn vào sẽ khiến tình trạng đi tướt của bé trầm trọng hơn. Ở đây, các mẹ nên tránh các loại thực phẩm như sữa, các chế phẩm làm từ sữa (loại trừ sữa chua), trái cây như đào, mận, lê,... thực phẩm tanh như ốc, tôm, cá, cua,...

Mẹ nên tránh ăn sữa hoặc các chế phẩm làm từ sữa - Ảnh minh họa: Internet

Bé bị đi tướt không phải là tình trạng quá nguy hiểm nếu mẹ nhanh chóng tìm ra nguyên nhân cũng như cách khắc phục. Mong rằng bài viết trên đây hữu ích cho các mẹ, phần nào giúp mẹ bớt lo lắng hơn khi thấy trẻ bị đi tướt.