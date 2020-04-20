Giải đáp: Trẻ sơ sinh bị tiêu chảy mẹ nên ăn gì?

Đối với trẻ sơ sinh, do hệ tiêu hóa vẫn còn non nên rất dễ gặp phải các vấn đề liên quan đến đường tiêu hóa, trong đó tiêu chảy là tình trạng phổ biến thường gặp. Đối với trẻ sơ sinh trong giai đoạn bú mẹ, thì mẹ ăn gì bé sẽ hấp thụ dinh dưỡng nấy. Nhiều mẹ thắc mắc trẻ sơ sinh bị tiêu chảy mẹ nên ăn gì ? hay chế độ ăn cho mẹ khi bé bị tiêu chảy như thế nào? Để giúp các mẹ giải đáp những thắc mắc này, hãy cùng tìm câu trả lời trong bài viết dưới đây.

Tiêu chảy là tình trạng liên quan đến đường tiêu hóa thường gặp và rất nguy hiểm đối với trẻ sơ sinh. Nguyên nhân gây ra tình trạng này là do hệ tiêu hóa của trẻ sơ sinh còn non kém nên rất dễ bị mắc các bệnh liên quan đến đường ruột.

Sữa mẹ được xem là nguồn dinh dưỡng thiết yếu và tốt nhất dành cho trẻ sơ sinh. Vì vậy, việc mẹ ăn gì và bổ sung những chất dinh dưỡng gì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hệ tiêu hóa còn non của bé thông qua sữa mẹ.

Sữa mẹ được xem là nguồn dinh dưỡng thiết yếu và tốt nhất dành cho trẻ sơ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, việc điều chỉnh chế độ ăn của mẹ đóng vai trò rất quan trọng đối với sự hấp thụ nguồn dinh dưỡng thiết yếu của bé từ sữa mẹ.

Trẻ sơ sinh bị tiêu chảy mẹ nên ăn gì tốt?

Mẹ cho con bú bị tiêu chảy nên ăn gì? Việc xây dựng chế độ ăn của mẹ dinh dưỡng và hợp lý là yếu tố quan trọng nhất giúp điều trị chứng tiêu chảy ở trẻ. Dưới đây là gợi ý một số thực phẩm mẹ nên ăn để giúp điều trị và ngăn ngừa chứng tiêu chảy ở trẻ.

Sữa chua

Sữa chua là một trong những thực phẩm mà mẹ nên bổ sung vào chế độ ăn để giúp cải thiện tình trạng tiêu chảy ở trẻ. Trong sữa chua có chứa rất nhiều vi khuẩn sống Probiotic sẽ thay thế cho vi khuẩn có lợi có trong đường tiêu hóa của trẻ đã bị mất đi do tiêu chảy. Probiotics có tác dụng tương tự như vi khuẩn có lợi giúp chống lại vi khuẩn có hại trong hệ tiêu hóa.

Trong sữa chua có chứa rất nhiều vi khuẩn sống Probiotic có lợi có trong đường tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Khi ăn sữa chua, mẹ nên lưu ý chọn những loại sữa chua không đường hoặc ít đường sẽ tốt hơn vì đường có thể khiến cho bệnh tiêu chảy của bé trở nên trầm trọng hơn.

Trà hoa cúc

Trà hoa cúc là thức uống quen thuộc được nhiều người yêu thích bởi hương vị thơm ngon đặc trưng. Trà hoa cúc được biết đến là có tác dụng điều trị chứng rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy hoặc viêm loét dạ dày.

Trà hoa cúc có khả năng giảm co thắt các lớp lót và cơ trong ruột, giúp làm dịu các cơn đau bụng hiệu quả. Nếu trẻ bị tiêu chảy ở mức độ nhẹ thì mẹ có thể uống trà hoa cúc sẽ giúp cải thiện tình trạng tiêu chảy ở bé rất tốt. Ngoài ra, khi sử dụng trà hoa cúc có thể giúp mẹ tạo sữa và giảm bớt tình trạng đau nhức cơ thể sau khi sinh.

Mẹ có thể uống trà hoa cúc sẽ giúp cải thiện tình trạng tiêu chảy ở bé rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Chế độ ăn BRAT

Chế độ ăn BRAT là chế độ ăn được các bác sĩ chuyên gia dinh dưỡng khuyên mẹ nên áp dụng khi trẻ sơ sinh bị tiêu chảy. BRAT là từ viết tắt của 4 loại thực phẩm bao gồm chuối, gạo, táo và bánh mì.

Đây là những loại thực phẩm ít chất béo, ít đạm và nhiều chất xơ, có tác dụng giúp phân của trẻ đặc hơn. Đặc biệt, trong chuối chứa hàm lượng kali rất cao có thể thay thế chất điện giải để bù đắp chất điện giải bị mất đi do tiêu chảy. Đồng thời hàm lượng pectin có trong táo sẽ giúp giúp ngăn ngừa tiêu chảy và cải thiện sức khỏe đường ruột rất tốt.

Chế độ ăn brat là chế độ ăn được các bác sĩ chuyên gia dinh dưỡng khuyên mẹ nên áp dụng khi trẻ sơ sinh bị tiêu chảy - Ảnh minh họa: Internet

Ăn nhiều rau củ và uống nhiều nước

Khi trẻ sơ sinh bị tiêu chảy, mẹ nên ăn nhiều loại rau, củ và quả để bổ sung dinh dưỡng cho sữa, giúp bé hấp thụ đầy đủ lượng khoáng chất và vitamin có lợi để chống chọi với bệnh tật.

Bên cạnh đó, mẹ cũng nên uống nước đầy đủ nước để bổ sung nước cho trẻ thông qua sữa mẹ. Từ đó sẽ giúp cải thiện tình trạng mất nước và kiệt sức do đi trẻ đi ngoài nhiều lần.

Mẹ cũng nên uống nước đầy đủ nước và ăn nhiều trái cây để bổ sung nước vitamin và khoáng chất - Ảnh minh họa: Internet

Những loại thực phẩm mẹ nên kiêng khi trẻ bị tiêu chảy

Ngoài những thực phẩm nên ăn, các mẹ cũng nên tránh ăn một số thực phẩm sau đây để ngăn tình trạng tiêu chảy ở trẻ nghiêm trọng hơn.

Những thực phẩm chưa chín hoặc không đảm bảo vệ sinh thường có chứa rất nhiều vi khuẩn có hại cho hệ tiêu hóa. Vì vậy, mẹ nên tránh ăn các nhóm thực phẩm này trong giai đoạn cho con bú.

Các thực phẩm dễ gây dị ứng như hải sản, đậu phộng hoặc rau muống,… Nếu mẹ ăn nhiều sẽ khiến tình trạng tiêu chảy của trẻ trở nên nghiêm trọng hơn. Ngoài ra, nhóm thực phẩm này còn có thể gây dị ứng cho trẻ thông qua bú sữa mẹ.

Trên đây là một số thông tin chia sẻ về những thực phẩm mẹ nên ăn và kiêng ăn khi trẻ sơ sinh bị tiêu chảy. Hy vọng qua những thông hữu ích này, sẽ giúp mẹ giải đáp được thắc mắc trẻ sơ sinh bị tiêu chảy mẹ nên ăn gì, từ đó mẹ có thể xây dựng được chế độ ăn dinh dưỡng hợp lý giúp cải thiện tình trạng trẻ sơ sinh bị tiêu chảy.