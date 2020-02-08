Hướng dẫn cha mẹ dạy trẻ kỹ năng tự bảo vệ bản thân dễ áp dụng nhất

Nuôi dạy con 08/02/2020 20:38

Dạy trẻ kỹ năng tự bảo vệ bản thân là điều rất cần thiết và quan trọng cha mẹ cần trang bị cho con. Cha mẹ hãy tham khảo bài viết dưới đây để hành động cùng con mỗi ngày.

Dạy trẻ kỹ năng tự bảo vệ bản thân là điều rất cần thiết và quan trọng mà bậc cha mẹ cần trang bị cho con để có thể tự bảo vệ mình trước những tình huống xảy ra trong cuộc sống. Các phương pháp dạy trẻ không đòi hỏi các kiến thức khoa học cao siêu mà có thể bắt nguồn từ chính những điều nhỏ nhất trong cuộc sống của bé. Cha mẹ hãy tham khảo bài viết dưới đây để hành động cùng con mỗi ngày.

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Hướng dẫn cha mẹ dạy trẻ kỹ năng tự bảo vệ bản thân dễ áp dụng nhất - Ảnh minh họa: Internet.

Lý do cần dạy trẻ kỹ năng tự bảo vệ bản thân

Kỹ năng tự bảo vệ bản thân giúp trẻ có thể nhận biết và phản ứng, tự bảo vệ mình trước những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra, giúp bé thoát khỏi nguy hiểm và được an toàn. Những kỹ năng này nếu cha mẹ không hướng dẫn và trang bị cho con, bé khó có thể nhận thức được trước những nguy cơ đe dọa.

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Bé ở độ tuổi đang phát triển tò mò và hiếu động nên cần dạy trẻ các kỹ năng tự bảo vệ mình - Ảnh minh họa: Internet.

Đặc biệt là đối với bé ở độ tuổi từ 4 tuổi đến 12 tuổi là giai đoạn rất tò mò, ưa thích tìm tòi và khám phá cuộc sống xung quanh. Đây là bản năng của bé, nhưng nếu cha mẹ không dạy bé những kỹ năng cần thiết, nguy cơ bé tự đẩy mình vào hoàn cảnh nguy hiểm là rất dễ xảy ra.

Mặc dù bé trong độ tuổi này được gia đình bảo vệ, đưa đón, nhưng vẫn không đảm bảo an toàn tuyệt đối, vì nguy cơ tình huống xấu có thể xảy ra ở mọi lúc, mọi nơi. Vì vậy, cha mẹ cần phải giúp bé hiểu và biết cách tự bảo vệ mình để tránh khỏi những rủi ro xảy ra.

Hướng dẫn dạy kỹ năng tự bảo vệ bản thân

Biện pháp giúp trẻ tự bảo vệ bản thân tốt nhất là cha mẹ phải luôn hướng dẫn và dạy trẻ hiểu được mức độ nguy hiểm và cách xử lý trong các tình huống xảy ra.

Đưa ra các tình huống trẻ tự bảo vệ bản thân

Cha mẹ nên đưa ra các tình huống có thể xảy ra trong cuộc sống và dạy con cách ghi nhớ và xử lý trong từng trường hợp:

  • Tình huống với người lạ: tuyệt đối không nghe lời người lạ, không được đi theo người lạ, hạn chế tiếp xúc và không cầm quà hay bất cứ thứ gì của người lạ.
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Dạy trẻ không nhận quà của người lạ - Ảnh minh họa: Internet.
  • Tình huống khi bị lạc: cha mẹ dạy bé cần phải thật bình tĩnh, không khóc lóc hay chạy lung tung. Hướng dẫn bé tìm đến những nơi đông người như trung tâm mua sắm, nhờ sự giúp đỡ của những người đáng tin cậy như bảo vệ, cảnh sát giao thông,... Mẹ nên nhắc bé không nên đi theo bất cứ người lạ mặt nào khi bị lạc.
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Dạy trẻ cách xử lý khi đi lạc - Ảnh minh họa: Internet.
  • Tình huống khi có người lạ chạm vào cơ thể: cha mẹ nên giải thích cho con về việc không cho người lạ chạm vào cơ thể. Đặc biệt là khu vực vùng kín là những bộ phận riêng tư và không phải ai cũng được quyền chạm vào, lưu ý với bé rằng người lạ không có quyền được đụng chạm bé. Mẹ nên nói với bé những người muốn chạm vào bé mà không có sự cho phép đều là người xấu, cần tránh xa và gọi người hỗ trợ, tuyệt đối không được đồng ý cho người lạ đụng chạm vì bất cứ lý do gì.
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Dạy trẻ không cho người lạ chạm vào các khu vực riêng tư - Ảnh minh họa: Internet.

Dạy bé một số kỹ năng tự bảo vệ bản thân

Không chỉ riêng các tình huống nguy hiểm, trong cuộc sống thường ngày, cha mẹ cũng nên hướng dẫn con từ những kỹ năng nhỏ nhất để bảo vệ trẻ:

  • Kỹ năng an toàn khi sử dụng các đồ dùng trong gia đình, đặc biệt là một số đồ dùng cần phải cẩn thận như: phích nước sôi, ổ điện, hành lang, cầu thang, dao, kéo, bếp gas,...
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Dạy trẻ cách sử dụng đồ điện an toàn - Ảnh minh họa: Internet.
  • Kỹ năng khi tham gia giao thông: cha mẹ nên dạy bé hiểu được một số biển báo và ký hiệu khi tham gia giao thông, các quy định đơn giản trên đường giao thông. Đặc biệt cha mẹ nên hướng dẫn bé cách sang đường, các đi qua ngã ba, ngã 4.
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Hướng dẫn trẻ cách qua đường - Ảnh minh họa: Internet.
  • Kỹ năng phòng tránh đuối nước: đặc biệt là mùa hè, cha mẹ nên đưa bé đi học bơi để có thể tự bơi và cứu bản thân mình khi không may bị rơi xuống nước.
  • Kỹ năng thoát hiểm: đặc biệt là đối với những gia đình ở tòa nhà cao tầng, sử dụng thang máy, cha mẹ nên hướng dẫn bé cách thoát hiểm thang máy. Hoặc một số trường hợp hỏa hoạn, phụ huynh cũng nên hướng dẫn bé cách giữ bình tĩnh, thoát khỏi đám cháy bằng cửa thoát hiểm hoặc thang bộ.

Trò chơi rèn kỹ năng bảo vệ bản thân

Sử dụng trò chơi là cách dạy trẻ kỹ năng tự bảo vệ bản thân dễ áp dụng nhất và khiến trẻ thích thú khi tham gia. Điển hình là trò chơi đóng vai, diễn kịch. Cha mẹ có thể lên tình huống, đóng làm những người có liên quan trong các tình huống giả định để cho bé dễ hình dung cách xử lý. Đây là cách tốt nhất giúp bé thực hành những kỹ năng mà cha mẹ trang bị để bé có thể ứng biến kịp thời khi các trường hợp xấu xảy ra.

Trên đây là một số dạy trẻ kỹ năng tự bảo vệ bản thân dễ áp dụng nhất. Thực tế hiện nay nguy hiểm luôn rình rập con trẻ ở mọi nơi, mọi lúc, việc trang bị kỹ năng sống cho bé là vô cùng cần thiết để vừa đảm bảo an toàn cho bé, vừa giúp bé trưởng thành hơn.

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