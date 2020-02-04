Khám phá phương pháp nuôi dạy trẻ từ 0 đến 6 tuổi cha mẹ nên biết 

Nuôi dạy con 04/02/2020 10:28

Phương pháp nuôi dạy trẻ từ 0 đến 6 tuổi rất quan trọng, trực tiếp hình thành lên tính cách, suy nghĩ, cũng như ảnh hưởng không nhỏ đến sự thành công sau này của trẻ.

Giai đoạn trẻ từ 0 đến 6 tuổi là giai đoạn quan trọng để trẻ phát triển cả về thể chất lẫn trí tuệ, trẻ bắt đầu tìm hiểu và khám phá thế giới xung quanh. Vì vậy, đòi hỏi cha mẹ phải có những cách thức đúng đắn, phù hợp trong nuôi dạy con. Dưới dạy là phương pháp nuôi dạy trẻ từ 0 đến 6 tuổi mà cha mẹ có thể tham khảo.

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Khám phá phương pháp nuôi dạy trẻ từ 0 đến 6 tuổi cha mẹ nên biết - Ảnh minh họa: Internet

Đánh thức tiềm năng, trí tuệ của trẻ

Giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi là thời kỳ mà trí não của trẻ phát triển mạnh nhất. Do đó, cha mẹ cần bổ sung dinh dưỡng thiết yếu. Bên cạnh đó, hướng dẫn con chơi các trò chơi thông minh, sáng tạo để nhằm kích thích não bộ của trẻ phát triển. Ngoài ra, bạn cũng có thể áp dụng một số phương pháp cụ thể dưới đây..

  • Thường xuyên trò chuyện với trẻ ngay cả khi trẻ không hiểu: Đây là phương pháp nuôi dạy trẻ từ 0 – 6 tuổi rất hữu ích, giúp trẻ nhận thức, phản xạ nhanh hơn, đồng thời trẻ sẽ nhanh biết nói. Bạn hãy nói từ từ, chậm rãi, rõ từng câu cho trẻ nghe, dần dần trẻ sẽ hiểu bạn đang nói gì và bập bẹ nói theo. 
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Thường xuyên trò chuyện với trẻ để giúp trẻ nhanh biết nói – Ảnh minh họa: Internet
  • Hãy vỗ về trẻ một cách nhẹ nhàng: Trong mọi hành động với trẻ cần sự nhẹ nhàng, mềm mỏng, khéo léo để bé có thể cảm nhận được tình yêu thương. Bạn có thể thường xuyên massage nhẹ nhàng cho bé khi vừa tắm xong, sự cọ xát bàn tay với da bé sẽ giúp khai phá những tiềm năng của trẻ.
  • Hãy đáp lại khi trẻ gọi: Trong giai đoạn bé mới chào đời, thì khi bé khóc, cười, bạn hãy đáp lại bé bằng những hành động như: ôm, an ủi, dỗ dành,... Những hành động này sẽ giúp trẻ gắn bó hơn với cha mẹ, đồng thời mang đến sự tự tin để con khám phá thế giới xung quanh. Đây là cách dạy con từ 0 đến 6 tháng tuổi khoa học, được rất nhiều phụ huynh áp dụng hiện nay.

Giúp trẻ học tập, nhận thức mọi điều xung quanh 

Thời kỳ từ 0 – 6 tuổi là lúc trẻ bắt đầu học tập và nó cũng là tiền đề để các con có nền tảng kiến thức vững vàng sau này. Nếu bỏ qua giai đoạn này, việc học tập về sau sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Theo những nghiên cứu khoa học, giai đoạn từ 5 – 20 tháng tuổi thời kỳ tốt nhất để bé học cách vận động, giai đoạn từ 2 - 3 tuổi phù hợp để bé học nói, giai đoạn từ 4 – 5 tuổi là lúc bé học ngôn ngữ. Dựa vào từng giai đoạn độ tuổi của các con, cha mẹ sẽ có những phương pháp phù hợp để hướng dẫn, dạy các con học. 

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Dựa vào từng độ tuổi của trẻ để dạy trẻ các bài học phù hợp - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh việc mua các đồ chơi trí tuệ về cho trẻ tìm hiểu và khám phá, bạn nên thường xuyên cho trẻ đi chơi ở bên ngoài để giúp các con nhận thức được nhiều điều mới mẻ xung quanh, kết hợp với miêu tả sự vật để các con hiểu, từ đó tăng sự nhận thức và phản xạ ở trẻ. Đây là phương pháp nuôi dưỡng con để phát triển toàn diện về trí tuệ và tài năng mà các bậc phụ huynh nên biết.

Phát triển chiều cao cho trẻ 

Trong phương pháp nuôi dạy con từ nhỏ không thể thiếu về việc phát triển về thể chất cho trẻ, đặc biệt là về chiều cao. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, chiều cao lúc trẻ 2 tuổi thể hiện đến hơn 80% chiều cao khi trưởng thành, nếu như con thấp hơn so với chỉ số trung bình thì sau khi trưởng thành chiều cao cũng ở mức khiêm tốn.

Cha mẹ có thể bổ sung các loại thực phẩm chứa nhiều canxi, protein và các khoáng chất thiết yếu để giúp các con tăng chiều cao, cụ thể như thịt, cá, trứng, sữa,…

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Bổ sung dinh dưỡng để trẻ phát triển chiều cao - Ảnh minh họa: Internet

Dạy trẻ các kỹ năng sống

Trong cách nuôi dạy con từ nhỏ bắt buộc phải trang bị kỹ năng sống cho các con, nếu không khi lớn lên bé sẽ gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là thiếu tính tự lập trong cuộc sống. 

Cụ thể: trẻ 6 tháng tuổi phải học bốc ăn, trẻ 12 tháng tuổi bắt đầu học xúc thức ăn, lúc trẻ 2 tuổi phải biết tự rửa mặt, đến giai đoạn từ 4 – 6 tuổi trẻ phải thành thạo tất cả các kỹ năng trên và có thể tự làm một mình khi cha mẹ bận rộn hay vắng nhà.

Bạn cũng nên lưu ý hướng dẫn từng bước khi con mới làm quen với từng kỹ năng sống, không cần quá lo lắng liệu con có thực hiện được không, bởi sau những lần đầu chưa quen, trẻ sẽ dần làm thành thạo như hướng dẫn.

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Dạy kỹ năng sống cho trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Dạy trẻ về đạo đức sống

Giai đoạn từ 4 – 6 tuổi là lúc nhận thức đang phát triển mạnh, cha mẹ phải dạy con đạo đức để trẻ ngoan ngoãn, lễ phép. Một số hành động như: chào hỏi, thưa, xin lỗi, biết cảm ơn khi người khác cho quà,… 

Cha mẹ cũng nên làm gương cho các con bởi trong giai đoạn này bởi trẻ có xu hướng bắt chước theo những lời nói và hành động của người khác.

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Dạy trẻ về đạo đức - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là phương pháp nuôi dạy trẻ từ 0 đến 6 tuổi khoa học, giúp trẻ phát triển cả về trí tuệ lẫn thể chất. Mong rằng qua những thông tin của bài viết, các bậc cha mẹ sẽ áp dụng và nuôi dạy trẻ một các hiệu quả, để sau này con là người có ích cho xã hội.

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