Hướng dẫn đặt tên gái đẹp theo phong thủy ngũ hành

Trong phong thủy, số lẻ là dương và số chẵn là âm. Do đó, tên cho con trai thường chỉ gồm 3 âm tiết (3 từ), tên cho con gái đẹp thường gồm 4 âm tiết (4 từ).

Là bố mẹ ai cũng muốn dành cho những điều tốt nhất cho con. Việc đặt tên chính là món quà đầu tiên mà ba mẹ muốn dành cho con để chào mừng con đến với thế giới này. Nhiều người nói rằng đặt tên con theo phong thủy ngũ hành sẽ đem lại nhiều may mắn cho con. Hiểu được điều này nên Tra cứu thần số học hôm nay sẽ giúp các bậc phụ huynh đặt tên gái đẹp theo phong thủy ngũ hành.

Khi đã xác định được tuổi con thuộc mệnh nào, bạn hãy tìm hiểu các yếu tố tương sinh, tương khắc với mệnh của con. Mục đích là nhằm tận dụng yếu tố tương sinh, hạn chế yếu tố tương khắc khi chọn tên cho con để con luôn nhận được sự hỗ trợ tốt nhất trong suốt cuộc đời.

Để đặt tên con gái đẹp theo phong thủy, việc đầu tiên bạn cần làm là xác định xem năm sinh của con thuộc hành nào trong ngũ hành. Việc này bạn có thể tra cứu trên các trang web uy tín về phong thủy hay dựa vào lá số tử vi của con (nếu gia đình bạn có xem tử vi cho con).

Biểu đồ các mệnh trong phong thủy ngũ hành

Nhìn vào biểu đồ ngũ hành này, quan sát các mũi tên xanh (biểu thị cho tương sinh), mũi tên đỏ (tương khắc), bạn dễ dàng nhận thấy các yếu tố 5 cặp tương sinh, tương khắc rõ rệt.

5 cặp tương sinh ba mẹ nên đặt cho con để đem lại may mắn cho con:

Thổ tương sinh với Kim: Đất sinh kim loại.

Kim tương sinh với Thủy: Kim loại nung trong lò nóng chảy thành nước.

Thủy tương sinh với Mộc: Nhờ nước cây xanh mọc lên tốt tươi.

Mộc tương sinh với Hỏa: Cây cỏ làm mồi nhen lửa đỏ.

Hỏa tương sinh với Thổ: Tro tàn tích tụ lại khiến đất đai thêm màu mỡ.

5 cặp tương khắc:

Thổ khắc Thủy: Đất đắp đê cao ngăn được nước lũ.

Thủy khắc Hỏa: Nước có thể dập tắt lửa.

Hỏa khắc Kim: Sức nóng của lò lửa nung chảy kim loại.

Kim khắc Mộc: Dùng kim loại rèn dao, búa chặt cây, cỏ.

Mộc khắc Thổ: Rễ cỏ cây đâm xuyên lớp đất dày.

Gợi ý một số tên gái đẹp theo phong thủy ngũ hành

Dưới đây tra cứu thần số học gợi ý một số tên gái đẹp theo phong thủy ngũ hành, đem lại may mắn cho chủ nhân:

Hỏa: Đan, Cẩm, Ánh, Thanh, Dương, Thu, Hạ, Hồng, Linh, Huyền, Dung,...

Mộc: Mai, Đào, Trúc, Quỳnh Thảo, Hương, Lan, Huệ, Xuân, Trà, Lý, Hạnh, Phương,...

Thủy: Lệ, Thủy, Giang, Hà, Sương, Loan, Nga, Khuê, An, Nhung, Trinh,...

Kim: Ân, Dạ, Mỹ, Ái, Hiền, Nhi, Ngân, Trang, Hân, Vy, Vân,...

Thổ: Ngọc, Bảo, Châu, Bích, Anh, Diệu, Diệp, Thảo, Khuê,...

Những điều cần lưu ý khi đặt tên gái đẹp theo phong thủy ngũ hành

Điểm đầu tiên bạn cần lưu ý khi đặt tên gái đẹp theo ngũ hành tương sinh là khi ghép họ và tên lại với nhau sẽ không mang lại nghĩa xấu. Bạn hãy lưu ý vấn đề này khi đặt tên cho bé gái theo ngũ hành.

Theo phong thủy ngũ hành, số lẻ là dương và số chẵn là âm. Bố mẹ nên đặt tên cho con thường bao gồm 3 âm tiết (3 từ), đặt tên cho con gái thường bao gồm 4 âm tiết (4 từ) để phù hợp với giới tính của con và giúp con có 1 cái tên đẹp hơn theo nguyên tắc ngũ hành.

Những điều cần lưu ý khi đặt tên gái đẹp theo phong thủy ngũ hành

Cái tên cũng giống như một thương hiệu của cá nhân, do đó, bố mẹ nên chọn cho con những cái tên hay, thể hiện ý nghĩa mà ba mẹ muốn gửi gắm. Bạn có thể liên kết với tên của những người trong gia đình để làm chữ lót, nhưng tuyệt đối không nên đặt tên con trùng tên với những người vai trên trong dòng họ

Khi đặt tên cho con, bố mẹ nên tránh những cái tên mang hơi hướng tiêu cực vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến con sau này. Đồng thời cũng cần tránh những cái tên khó phát âm hoặc âm gần giống với những từ không hay. Điều này sẽ khiến con cảm thấy xấu hổ khi có người khác gọi tên của mình.

Một cái tên đẹp là vừa tăng vận khí cho chủ nhân đồng thời tương trợ cho những người thân của mình. Không ít người quan niệm đặt tên cho con hợp tuổi bố mẹ, công việc của bố mẹ luôn thuận lợi, việc nuôi nấng chăm sóc con cũng ít vất vả hơn và cuộc sống sau này của con gặp nhiều may mắn. Bạn hãy đối chiếu với ngũ hành để biết các yếu tố tương sinh, tương khắc giữa tuổi con và tuổi của bố mẹ để chọn được một cái tên phù hợp nhất.

Trên đây chúng tôi đã hướng dẫn ba mẹ cách đặt tên gái đẹp theo phong thủy ngũ hành. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ba mẹ chọn cho cô gái của mình một cái tên đẹp, hợp mệnh. Để có thể có nhiều cái tên hơn nữa thì bố mẹ đừng quên theo dõi chuyên trang Thần Số Học Online để tìm hiểu chi tiết hơn nhé.