Hé lộ 'Nhân tố bí ẩn' khiến siêu mẫu Lan Khuê, Á hậu Dương Tú Anh vô cùng bất ngờ trong livestream của Bobby

Ngày 17/10 vừa qua, chương trình ra mắt Siêu phẩm tã quần lưng khô thoáng Bobby đã được tường thuật trực tiếp trên Fanpage Bobby Việt Nam. Chương trình có sự đồng hành của MC Hồng Phượng, các khách mời bao gồm Lan Khuê, Dương Tú Anh, vợ chồng diễn viên Lương Thế Thành - Thúy Diễm cùng hàng nghìn mẹ bỉm sữa khác. Theo dõi chương trình, các mẹ đã được cùng khách mời nhìn tận mắt, sờ tận tay và trải nghiệm thực tế nhất siêu phẩm tã quần mới này.

Nắm được nhu cầu của các mẹ bỉm sữa luôn băn khoăn tìm kiếm 1 loại tã quần phù hợp nhất cho bé yêu nhà mình, Tập đoàn Unicharm - nhà sản xuất tã giấy số 1 Nhật Bản mới đây đã tung ra thị trường siêu phẩm tã quần lưng khô thoáng Bobby.

Khoảnh khắc được mong chờ nhất chương trình khi MC Hồng Phượng cho các khách mời khám phá điều thú vị trong 2 chiếc hộp bí mật.

Trong chương trình ra mắt siêu phẩm tã quần lưng khô thoáng Bobby, dàn khách mời đã có 1 trải nghiệm đặc biệt thú vị và vô cùng bất ngờ khi MC Hồng Phượng đưa ra 2 chiếc hộp bí mật xinh xắn.

Hai chiếc hộp bí mật được đặt trước bàn của Lan Khuê - Dương Tú Anh và vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm. Mỗi chiếc hộp đựng 2 loại tã khác nhau, và tất cả các khách mời đều không biết chính xác đâu là siêu phẩm tã quần lưng thun khô thoáng mới của Bobby.

Ở thử nghiệm đầu tiên, các khách mời đã dùng 1 bình nước xịt lên phần đệm lưng của 2 chiếc tã để mô phỏng mồ hôi lưng của trẻ xuất hiện khi mặc tã. Cả 4 vị khách mời đều "ố, á" ngạc nhiên khi nhận thấy rõ 1 chiếc tã bị đọng nước ở phần đệm lưng, trong khi đó chiếc tã còn lại thì thấm khá tốt lượng nước đã xịt lên.

Khách mời cùng xịt nước lên phần thun lưng để thử nghiệm khẳ năng thấm hút mồ hôi của 2 loại tã.

"Ô hay quá! Tã này thấm hết nước này, còn chiếc tã kia nước vẫn còn đọng lại nguyên cả giọt luôn", siêu mẫu Lan Khuê bày tỏ sự ngạc nhiên.

Không chỉ tối ưu tính năng thấm hút cho phần lõi, Bobby đã cải tiến phần thun lưng với tính năng thấm hút mồ hôi, tạo sự thoải mái toàn diện kể cả khi bé mặc tã 24/24.

Hai chồng tã với số lượng bằng nhau nhưng độ cao chênh lệch rõ rệt.

Là những bà mẹ hiện đại đang nuôi con nhỏ nên hơn ai hết, Lan Khuê và Á hậu Tú Anh hiểu được rằng ngoài việc thấm hút tốt, khô thoáng thì một chiếc tã mỏng nhẹ sẽ giúp con mặc thoải mái hơn rất nhiều. Cũng giống như người lớn luôn cảm thấy dễ chịu khi mặc quần áo có chất liệu mỏng nhẹ, mặc một chiếc tã vừa mỏng vừa êm ái sẽ giúp trẻ luôn cảm thấy thoáng mát suốt cả ngày.

Chính vì vậy, khi thí nghiệm so sánh 2 chồng tã đặt cạnh nhau với số lượng tã ngang nhau, tất cả khách mời đã phải thốt lên đầy bất ngờ khi chồng tã bên này bao gồm những chiếc tã siêu mỏng nên độ cao chỉ bằng nửa chồng tã bên cạnh.

Hai chồng tã với số lượng bằng nhau nhưng độ cao thì chênh lệch thấy rõ.

Sau khi tận mắt chứng kiến những tính năng đột phá mới mẻ của tã quần lưng thun khô thoáng Bobby thì siêu mẫu Lan Khuê, Á hậu Tú Anh cùng cặp vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm vẫn đặt sự quan tâm hàng đầu đến độ thấm hút của tã. Rất dạn dày kinh nghiệm chăm con nên những ông bố bà mẹ hiện đại này hiểu rằng khả năng thấm hút tốt vẫn là yếu tốt quyết định tính ứng dụng của bất cứ chiếc tã nào.

Siêu mẫu Lan Khuê và Á hậu Tú Anh rót nước vào chiếc bỉm để mô phỏng hành động tè của các bé.

Thực hiện thêm 1 thí nghiệm nữa để kiểm tra khả năng thấm hút, các khách mời đều bất ngờ rằng chiếc tã dày không thấm hết nước khiến miếng bông vẫn ướt, trong khi đó khi ấn miếng bông vào chiếc tã mỏng, miếng bông hoàn toàn khô và không bị thấm ngược trở lại.

Lan Khuê, Tú Anh dùng 2 miếng bông để thử nghiệm khả năng thấm ngược trở lại của 2 loại tã khác nhau.

Cả Lan Khuê, Lương Thế Thành đều có chung một thắc mắc sau khi thực hiện thí nghiệm với miếng bông trên. "Trời, kì vậy ta! Miếng tã mỏng hơn mà không bị tràn, cũng không bị thấm ngược nữa".

Lúc này, MC Hồng Phượng cũng đồng tình và bật mí: "Đúng rồi đó, chiếc tã có khả năng thấm hút siêu đỉnh như vậy là nhờ tới 3000 lỗ thấm kết hợp với công nghệ ép lõi bông khiến bỉm mỏng hơn, nhẹ hơn nhưng độ thấm hút vẫn rất tốt”.

Cùng Lan Khuê và Tú Anh soi tận mắt chiếc tã quần có khả năng thấm mồ hôi lưng cực đỉnh, biết đâu mẹ sẽ tìm được chiếc tã quần chân ái cho bé yêu nhà mình. Thúy Diễm - Lương Thế Thành say sưa ngắm nghía siêu phẩm mới của Bobby.

Kết thúc 3 phần thử nghiệm của các khách mời với các chiếc tã trong chiếc hộp bí mật, cuối cùng MC Hồng Phượng đã bật mí: Chiếc tã quần siêu mỏng, siêu thấm hút và siêu khô thoáng lưng chính là sản phẩm mới nhất, đột phá nhất của Bobby.

Cả 4 vị khách mời đều vô cùng thích thú khi sờ tận tay chiếc tã mình vừa thử nghiệm, cảm nhận bề mặt mềm mịn từ trong ra ngoài mà vẫn chưa hết ngạc nhiên khi vừa chứng kiến khả năng thấm hút tuyệt đỉnh của 1 sản phẩm siêu mỏng nhẹ đến vậy.

Không chỉ vậy, Lan Khuê cũng ngay lập tức nhận ra phần đệm lưng màu xanh - điểm khác biệt vượt trội giúp thấm hút mồ hôi lưng trong siêu phẩm vừa mới ra mắt. Đây cũng là tính năng cô vô cùng ấn tượng và tâm đắc với sản phẩm từ đầu. Á hậu Tú Anh cũng phải thừa nhận rằng cô đã bị chinh phục hoàn toàn sau 3 thử nghiệm phía trên.

Có lẽ sau khi theo dõi trải nghiệm thú vị của các khách mời, các mẹ bỉm sữa đã tìm được chiếc tã chân ái cho bé yêu nhà mình.

Có thể thấy siêu phẩm Tã quần Bobby với Đệm lưng thấm mồ hôi đã đáp ứng được tất cả các tiêu chí mà bố mẹ đặt ra khi đang đau đầu không biết chọn tã nào cho con giữa một “rừng” tã bỉm trên thị trường. Vừa mỏng nhẹ, vừa thấm hút cực tốt lại vẫn khô thoáng, không bí nóng, không lo con đổ mồ hôi lưng, vậy kể cả bé có mặc tã cả ngày cũng không còn gì đáng lo nữa!