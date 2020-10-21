Bạn có biết củ gai có tác dụng gì cho bà bầu không?

Trong củ gai có chứa các thành phần hóa học như: Apigenin, rhoifolin 0,7%,acid quinic, acid chlorogenic, acid protocatechic có tác dụng hỗ trợ và điều trị bệnh trong y học. Có 2 cách sử dụng củ gai: Cắt thành các lát mỏng dùng tươi (củ gai tươi) hoặc sấy khô bảo quản dùng lâu dài.

Trước khi trả lời cho câu hỏi củ gai có tác dụng gì cho bà bầu , chúng ta hãy cùng tìm hiểu những thông tin chung nhất về loại dược liệu này nhé. Củ gai là phần rễ của cây gai hay còn gọi là cây trữ ma, được trồng chủ yếu ở vùng tây Bắc. Củ gai có hình dạng tương tự củ sắn nhưng dài và thon hơn, vỏ bên ngoài màu nâu đậm, có các vết sần nhỏ.

Trong Đông y, củ gai tươi được dùng như một bài thuốc hiệu quả cho người mắc bệnh và phụ nữ mang thai. Các tác dụng của củ gai tươi có thể kể đến khi dùng làm thuốc như:

- Thanh nhiệt giải độc

- Củ gai giúp lợi tiểu, thông tiểu, nước tiểu dục màu, tiểu ra máu, hỗ trợ điều trị tiểu buốt, tiểu rắt

- Ho ra máu

- Chữa lòi dom, co búi trĩ

- Chữa mụn nhọt, giảm sưng viêm

- Cầm máu vết thương

- Chữa các chứng lậu

- Tiêu chảy, kém ăn

2. Củ gai có tác dụng gì cho bà bầu không?

Củ gai có tác dụng an thai cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn thắc mắc củ gai có thực sự tốt cho bà bầu hay không, dưới đây chính là câu trả lời dành cho bạn. Nhìn chung, củ gai tươi lành tính, hầu như không có tác dụng phụ rất tốt trong việc dưỡng thai, động thai. Phụ nữ mang thai có thể sử dụng củ gai tươi dùng để hầm với chân giò, gà, chim bồ câu,... thành món ăn rất bổ dưỡng, tốt cho thai nhi.

Trong thời gian 3 tháng đầu tiên của thai kỳ, nếu các mẹ phát hiện thấy cơ thể có những triệu chứng bất thường như ra máu âm đạo, đau bụng dữ dội, ... thì tỉ lệ cao là các mẹ đang bị động thai. Trong trường hợp này các mẹ nên sử dụng củ gai tươi để điều trị sẽ đem đến hiệu quả rất tuyệt vời. Chỉ cần cạo sạch vỏ và sắc thành nước uống( tối thiểu trong 1 tuần).

Ngoài việc điều trị động thai, bài thuốc an thai từ củ gai tươi này còn có công dụng rất tốt dành cho các mẹ bầu trong các trường hợp: Dọa sảy thai, tụ dịch màng nuôi, bong màng nuôi thai, nhau thai bám thấp, ra máu khi mang thai, túi ối méo có thai đau bụng, nước vàng đỏ vẫn chảy rỉ, sa dạ con, viêm tử cung, trĩ, xích bạch đới. lợi tiểu tiện, chữa tiểu tiện đục, đi tiểu ra máu, viêm tử cung.

Ngoài ra, trong trường hợp các mẹ được bác sỹ chỉ định uống thuốc Tây thì các mẹ cũng đừng quá lo lắng vì bài thuốc an thai từ củ gai tươi có thể dùng kết hợp với thuốc tây (thuốc nội tiết, thuốc chống co thắt tử cung…) mà không gây tác dụng phụ.Ta có thể dùng đến khi nào khỏi hẳn thì thôi và nên uống càng sớm càng tốt .

Củ gai có tác dụng gì cho bà bầu? - Ảnh minh họa: Internet

2.1. Tác dụng củ gai tươi đối với phụ nữ mang thai

- Chữa động thai, dọa sảy thai

- Dưỡng an thai

- Bong tách túi thai, tụ dịch màng nuôi

- Đau bụng ra huyết

- Sinh non

- Phù thũng khi mang thai

2.2. Tác dụng củ gai tươi đối với phụ nữ sau sinh

- Chữa sa dạ con

- Chữa bị trĩ khi sau sinh

3. Những bài thuốc của củ gai tươi

Sau khi tìm hiểu về uống củ gai có tốt cho bà bầu không, dưới đây là một số bài thuốc phổ sử dụng củ gai tươi dành cho bà bầu.

Những bài thuốc từ củ gai tươi dành cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

3.1. Bài thuốc chữa an thai cho bà bầu từ củ gai

Cách làm : Củ gai tươi 150g rửa sạch rồi thái lát mỏng cho vào nồi hầm với với gà hoặc móng giò. Hầm nhỏ lửa từ 1,5 tiếng 2 tiếng.

: Củ gai tươi 150g rửa sạch rồi thái lát mỏng cho vào nồi hầm với với gà hoặc móng giò. Hầm nhỏ lửa từ 1,5 tiếng 2 tiếng. Liều dùng: Một tuần nên dùng từ 1,2 lần đến khi sinh mà không sợ sót rau.

3.2. Chữa phụ nữ có thai đau bụng, dọa sẩy thai

Cách làm: Cho 30g củ gai tươi cùng với 20g cành tía tô vào ấm, đổ 600ml nước vào rồi đun sôi vặn nhỏ lửa đến khi còn khoảng 200ml thì tắt bếp. Rót ra cốc để nguội chia làm 3 lần uống trong ngày.

Cho 30g củ gai tươi cùng với 20g cành tía tô vào ấm, đổ 600ml nước vào rồi đun sôi vặn nhỏ lửa đến khi còn khoảng 200ml thì tắt bếp. Rót ra cốc để nguội chia làm 3 lần uống trong ngày. Liều dùng: Uống liền từ 1 đến 3 ngày, không nên uống kéo dài.

3.3. Chữa rong kinh, động thai, sa dạ con, trĩ hậu môn

Bài thuốc tham khảo: Dùng 30g củ gai tươi cho vào ấm, sắc với 600ml đun đến khi còn 200ml thì chia làm 3 lần uống trong ngày.

Dùng 30g củ gai tươi cho vào ấm, sắc với 600ml đun đến khi còn 200ml thì chia làm 3 lần uống trong ngày. Thời gian uống: Uống liền khoảng 6 ngày, theo dõi tình trạng bệnh.

Củ gai khô dễ dàng bảo quản hơn - Ảnh minh họa: Internet

3.4. Hỗ trợ điều trị phù thũng khi mang thai, ho ra máu

Bài thuốc tham khảo: Cho 30g củ gai tươi và 30g rễ cây cỏ tranh sắc uống trong ngày. Theo dõi tình trạng tiến triển của bệnh.

3.5. Chữa tiểu rắt, nước tiểu đục

Bài thuốc tham khảo: Dùng 30g củ gai tươi hoặc lá gai khô sắc lấy nước uống hàng ngày, đến khi các triệu chứng thuyên giảm.

3.6. Chữa tê thấp đau mỏi, tiêu chảy

Bài thuốc tham khảo: Lấy 25g củ gai tươi, và 25g Tỷ giải cho chung vào ấm sắc lấy nước uống hàng ngày. Theo dõi tiến triển bệnh tình.

3.7. Cầm máu vết thương

Lấy lá gai tươi rửa sạch, giã nát đắp, băng vào vết thương giúp cầm máu tốt.

*Lưu ý: Những bài thuốc trên chỉ mang tính chất tham khảo, quá trình chữa trị bệnh cần hỏi ý kiến bác sĩ hoặc thăm khám bệnh tại các cơ sở y tế để điều trị đúng bệnh.

4. Cách sử dụng củ gai tươi/khô

Củ gai có tác dụng gì cho bà bầu? - Ảnh minh họa: Internet

4.1. Uống củ gai tươi đúng cách

Đối với các sản phụ, nếu có các triệu chứng rong kinh, động thai, dọa sảy thai, đau bụng ra huyết, sa tử cung... thì cũng nên sử dụng củ gai tươi để an thai dưỡng thể.

Những trường hợp đã bị sảy thai hoặc lưu thai, dùng củ gai tươi rất tốt cho việc mang thai sau này.

Những trường hợp đang điều trị có sử dụng thuốc tây, nên tham khảo thêm ý kiến bác sĩ về việc kết hợp dùng củ gai tươi để không làm ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc.

4.2. Uống củ gai trong bao lâu?

Củ gai có thực sự tốt cho bà bầu phụ thuộc vào liều lượng và cách uống. Các bà bầu có thể uống củ gai suốt thai kỳ như một thứ nước uống sẽ giúp cho thai nhi phát triển tốt, bởi vì công dụng của củ gai là phòng những triệu chứng xấu như động thai, sảy thai trong suốt thai kỳ.

Hơn nữa, khi bà bầu đang điều trị bằng thuốc tây dưới sự chỉ dẫn của bác sĩ thì vẫn có thể uống củ gai trong suốt cả thời gian thai kỳ mà không hề có tác dụng phụ bởi bản thân củ gai là một bài thuốc rất lành tính.

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4.3. Lưu ý khi sử dụng củ gai

Không mua củ gai không rõ nguồn gốc, củ gai bị hư, củ gai có chất bảo quản, uống nhầm sang cây khác sẽ gây nguy hiểm.

Đối với sản phụ bị nghén nhiều có thể thêm 1 vài thanh mía, cỏ ngọt, cam thảo hoặc đường phèn cho dễ uống hơn.

Nếu cất trữ nước củ gai đã đun trong tủ lạnh thì nên làm ấm lại trước khi uống.

Củ gai có tác dụng rất thần kì đã được nhiều người sử dụng mà không phải ai cũng biết để dùng nó. Có rất nhiều bà mẹ bị động thai, dọa sảy thai đã giữ được con nhờ uống củ gai đúng liều lượng. Mong rằng bài viết trên đây đã giúp bạn giải đáp thắc mắc củ gai có tác dụng gì cho bà bầu. Tuy nhiên hãy hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng bất kỳ dược liệu nào không nằm trong đơn thuốc nhé!