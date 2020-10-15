Điểm danh các loại hạt tốt cho mẹ bầu nên bổ sung trong thai kỳ

Bên cạnh đó, các loại hạt có chứa hàm lượng chất xơ cao, chỉ số đường huyết thấp không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn phù hợp đối với bà bầu mắc tiểu đường thai kỳ.

Trong quá trình mang thai, chị em thường xuyên có cảm giác đói. Các loại hạt tốt cho mẹ bầu là thức ăn vặt phù hợp giúp bổ sung dinh dưỡng cho thai kỳ, cung cấp axit béo thiết yếu để hỗ trợ sự phát triển toàn diện của thai nhi và tránh tăng cân quá mức sau sinh hiệu quả.

Những loại hạt đứng đầu về dinh dưỡng tốt cho cả mẹ và bé:

Đậu phộng (hạt lạc)

Hạt chia

Hạt bí ngô

Hạt dẻ cười

Hạt sen

Hạt mắc-ca

Hạt hạnh nhân

Hạt quả hồ đào

Hạt thìa là

Hạt phỉ

Hạt diêm mạch

Hạt hướng dương

Hạt dưa

Đây đều là những loại hạt có nhiều dưỡng chất. Không chỉ mang đến hiệu quả an thai, bổ máu mà còn giúp mẹ nuôi dưỡng thai nhi phát triển khỏe mạnh, thông minh.

2. Công dụng của các loại hạt

+ Hạt óc chó

Hạt óc chó có giá trị dinh dưỡng “vàng” và được đánh giá là loại hạt nằm trong top đầu danh sách các loại hạt tốt cho mẹ bầu. Theo đó, mẹ có thể ăn hạt óc chó trong suốt 40 tuần thai kỳ. Không chỉ bổ sung nhiều chất dinh dưỡng hữu ích như vitamin E, omega-3, axit hữu cơ và phốt pho,…

Hạt óc chó có giá trị dinh dưỡng “vàng” và được đánh giá là loại hạt nằm trong top đầu danh sách các loại hạt tốt cho mẹ bầu

Đặc biệt, trong quả óc chó có chứa các axit hữu cơ được được chứng minh là có tác dụng kích thích sự phát triển não bộ của thai nhi. Theo các chuyên gia sức khỏe, lượng quả óc chó mẹ bầu nên sử dụng trong thực đơn ăn phụ là từ 6-8 quả/ngày.

+ Hạt Mắc ca

Hạt mắc ca có chứa nhiều dưỡng chất tốt cho bà bầu và thai nhi. Nhờ các thành phần dinh dưỡng (vitamin A, B,E, các khoáng chất, protein và axit béo) góp phần quan trọng trong sự phát triển trí não của em bé; giúp mẹ bầu có hệ miễn dịch khỏe mạnh, ngăn ngừa huyết áp cao (Omega 3 và các chất béo tốt); ngăn ngừa táo bón (chất xơ và protein). Đồng thời, giúp mẹ cải thiện chứng nghén ăn và hỗ trợ khôi phục lại năng lượng đã mất,….

Hạt mắc ca có chứa nhiều dưỡng chất tốt cho bà bầu và thai nhi

Đây là một trong các loại hạt tốt cho bà bầu 3 tháng đầu mẹ nên bổ sung. Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy, mẹ bầu nên ăn hạt mắc ca ngay từ đầu thai kỳ và duy trì dùng mỗi ngày với lượng vừa phải là 4-5 hạt/ngày.

+ Hạt hạnh nhân

Với hàm lượng omega-3 dồi dào, hạt hạnh nhân là một nguồn dinh dưỡng rất tốt cho phụ nữ mang thai và giúp bé có thông minh hơn ngay từ khi trong bụng mẹ. Đây là loại hạt rất tốt cho bà bầu trong 3 tháng đầu và giữa thai kỳ.

Trong hạt hạnh nhân cũng chứa hàm lượng magiê cao giúp giảm nguy cơ sinh non và kích thích sự phát triển hệ thần kinh của thai nhi. Chất axit folic trong hạnh nhân sẽ giúp trẻ tránh các khuyết tật bẩm sinh.

Với hàm lượng omega-3 dồi dào, hạt hạnh nhân là một nguồn dinh dưỡng rất tốt

Bên cạnh đó, lượng folate và axit folic có trong hạnh nhân rất cần thiết để mẹ bầu bổ sung thêm dưỡng chất ngăn ngừa dị tật bẩm sinh cho thai nhi. Để đảm bảo nhận được những lợi ích tối đa từ loại hạt này, mỗi ngày, mẹ bầu nên ăn khoảng 28 gram hạt hạnh nhân.

+ Hạt dẻ

Hạt dẻ có chứa đa dạng các dưỡng chất như Vitamin C, vitamin nhóm B, những chất khoáng vi lượng như canxi, sắt, magiê, phốt pho, mangan, đồng, selen, kẽm… Thường xuyên ăn hạt dẻ sẽ giúp bà bầu có sức khỏe ổn định, giảm mệt mỏi. Có tác dụng điều chỉnh lưu lượng máu, thúc đẩy khả năng miễn dịch và hỗ trợ tối ưu khả năng phát triển của thai nhi.

Mẹ bầu nên ăn hạt dẻ thường xuyên. Tuy nhiên, nên tránh ăn quá nhiều vào cùng một thời điểm vì có thể dẫn đến tác dụng xấu về tiêu hóa.

Thường xuyên ăn hạt dẻ sẽ giúp bà bầu có sức khỏe ổn định, giảm mệt mỏi

+ Hạt chia

Hạt chia cung cấp hàm lượng lớn các axit béo Omega – 3 đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển não bộ của thai nhi. Với 100g hạt chia có chứa đến 19.3g Omega-3. So với trong cá hồi cao gấp 8 lần và cao hơn rất nhiều lần so với các thực phẩm chứa Omega-3 khác.

Đồng thời, hạt chia cũng cung cấp hàm lượng axit folic cao. Đây là dưỡng chất đóng vai trò quan trọng sẽ giúp bổ sung hồng cầu và ngăn chặn những khuyết tật về ống thần kinh của thai nhi. Theo các chuyên gia, mỗi ngày mẹ bầu nên dùng 1-2 thìa hạt chia để chế biến kết hợp với các món ăn phụ khác.

Hạt chia cung cấp hàm lượng lớn các axit béo Omega – 3 đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển não bộ của thai nhi

+ Hạt sen

Hạt sen là loại hạt khá thông dụng và được biết đến với hiệu quả an thần, giảm stress hiệu quả. Với mẹ bầu, loại hạt này giúp bổ sung hàm lượng cao protein, canxi, và phốt pho… Những dưỡng chất này đều rất tốt cho thận, lá lách, giúp mẹ ngủ ngon và cải thiện vòng một sau sinh hiệu quả. Đặc biệt, hạt sen giúp trẻ thông minh và có tác dụng tích cực đến sự phát triển của hệ thần kinh và não bộ của thai nhi.

Trong thai kỳ, mẹ bầu nên ăn hạt sen với một lượng vừa đủ, tránh lạm dụng quá nhiều loại hạt này. Có thể chế biến hạt sen thành những món ăn bổ dưỡng như gà hầm hạt sen, chè hạt sen...

Hạt sen giúp bổ sung hàm lượng cao dưỡng chất tốt cho thận, lá lách, giúp mẹ ngủ ngon và cải thiện vòng một sau sinh hiệu quả

+ Hạt đậu phộng

Trong hạt đậu phộng có chứa đến hơn 10 loại axit amin rất cần thiết trong suốt thai kỳ. Giá trị dinh dưỡng trong đậu phộng có thể sánh ngang với những thực phẩm đắt tiền như thịt, trứng, sữa.

Trong đó, có chứa hàm lượng lớn protein và lipit, đặc biệt là hàm lượng a-xít béo không bão hòa. Giúp kích thích tái tạo các tế bào não, tăng cường sự phát triển tư duy và nâng cao khả năng ghi nhớ. Không những vậy, folate và protein trong đậu phộng sẽ giúp ngăn ngừa dị tật bẩm sinh ở thai nhi, đặc biệt là ở khu vực não và xương sống. Bên cạnh hạt đậu phộng, các loại hạt tốt cho bà bầu 3 tháng cuối khác còn có quả óc chó, hạnh nhân, điều, hạt dẻ…). Tất cả đều là lựa chọn tuyệt vời khi bà bầu muốn ăn vặt trong tam cá nguyệt thứ 3.

Trong hạt đậu phộng có chứa đến hơn 10 loại axit amin rất cần thiết trong suốt thai kỳ

Lưu ý, khi ăn đậu phộng, mẹ bầu không nên bỏ đi lớp màng màu hồng bên ngoài vì nó có lợi ích tốt cho máu và sức khỏe. Những thức ăn từ đậu phộng tốt cho mẹ bầu như cháo đậu phộng, đậu phộng luộc,… Nên tránh đậu phộng chiên. Nếu từng dị ứng với đậu phộng từ trước thì mẹ bầu nên tránh sử dụng loại hạt này.

+ Hạt bí ngô

Thiếu sắt trong thai kỳ sẽ kéo theo vô vàn bất lợi đối với cơ thể mẹ bầu và kéo theo nhiều rủi ro đối với thai nhi. Cụ thể, thai nhi sẽ có thể bị chậm phát triển trí não, sinh non, nhẹ cân. Mẹ bầu bị thiếu máu nên dễ bị suy nhược, băng huyết khi sinh, có thể gây tử vong cho cả mẹ và bé. Do đó, cần chú ý bổ sung chất sắt vào ba tháng cuối thai kỳ.

Đồng thời với những bữa chính giàu sắt như thịt đỏ, rau bó xôi, nội tạng động vật, hải sản,... mẹ bầu nên bổ sung hạt bí ngô vào những bữa phụ để đảm bảo đủ sắt. Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy, trong 28g hạt bí ngô chứa tới 4.2g sắt. Không chỉ vậy, loại hạt này còn chứa nhiều dưỡng chất khác như kali, magie, vitamin K giúp giảm co thắt, bồi bổ cơ thể và giảm nguy cơ sinh non ở các mẹ bầu.

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Mẹ bầu nên bổ sung hạt bí ngô vào những bữa phụ để đảm bảo đủ sắt

3. Một số lưu ý khi ăn các loại hạt cho bà bầu

+ Đối với bà bầu bị tiểu đường, không chỉ cần ăn đủ mà còn phải đúng cách và khoa học. Có thể kể đến các loại hạt tốt cho bà bầu bị tiểu đường như: hạt óc chó, hạnh nhân, macca, hạt điều,…

+ Chế biến thành đa dạng các món ăn để tránh bị ngán.

+ Không nên dùng những loại hạt có mùi hôi khó chịu, ẩm mốc.

+ Hạn chế sử dụng những loại hạt có tẩm muối, đường, gia vị. Chúng sẽ khiến mẹ bị tăng huyết áp.

+ Nên mua các loại hạt tốt cho bà bầu bị tiểu đường có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Chế biến các loại hạt thành đa dạng các món ăn để không bị ngán

+ Tùy vào khẩu vị của mẹ bầu mà lựa chọn hạt ăn sao cho phù hợp, chẳng hạn mẹ ngấy với vị béo, khó ăn của hạt óc chó thì có thể chuyển qua ăn hạt mắc ca có vị ngọt nhẹ, thanh mát. Hoặc hạt điều có vị ngọt dễ ăn, hạt hạnh nhân rang giòn, thơm. Hoặc nếu thích cảm giác bùi giòn thì có thể dùng hạt sen sấy.

Các loại hạt tốt cho mẹ bầu với hàm lượng dinh dưỡng cao là là thức ăn vặt lành mạnh, hoàn hảo dành cho phụ nữ mang thai. Bổ sung nhóm thực phẩm này vào chế độ dinh dưỡng thai kỳ còn giúp trẻ có thể hạn chế nguy cơ khuyết tật hiệu quả. Để trẻ khỏe mạnh chào đời, ngoài những bữa chính cần quan tâm đến những bữa phụ nhẹ để đảm bảo đủ năng lượng. Đồng thời với chế độ ăn uống tốt, mẹ cũng cần có chế độ nghỉ ngơi hợp lý.