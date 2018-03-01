Cách nấu canh gà hạt sen bổ dưỡng, an thai, cải thiện giấc ngủ cho bà bầu

Canh gà hạt sen là món ăn không thể thiếu trong danh sách các món ăn bổ dưỡng cho bà bầu. Chị em hãy học ngay cách nấu món canh gà hạt sen thơm ngon tốt cho sức khỏe của mẹ và bé với cách làm đơn giản dưới đây.

Cơ thể nhạy cảm của mẹ bầu trong thời kỳ mang thai cần được tẩm bổ bằng nhiều thực phẩm giàu dinh dưỡng. Bên cạnh đó, mẹ bầu cũng cần chú ý khẩu phần ăn đa dạng để nuôi thai nhi. Canh gà hầm hạt sen là món ăn vừa giúp mẹ bầu ngủ ngon, an thai, lưu thông khí huyết vừa tránh được nguy cơ sinh non và các triệu chứng khó chịu thường gặp trong thai kỳ (đau lưng, nặng bụng dưới...). Ngoài ra, món ăn bổ dưỡng này còn giúp thai nhi phát triển trí thông minh. Thịt gà cung cấp hàm lượng lớn protein cho mẹ bầu và thai nhi. Trong thịt gà chứa lượng lớn các vitamin A, B1, C, E, canxi, sắt rất tốt cho mẹ bầu thiếu máu, làm giảm căng thẳng, cải thiện nhịp tim và huyết áp.

Thời điểm xuân - hè sen vào mùa, chị em nên mua hạt sen tươi và khô về dùng dần - Ảnh minh họa: Internet Hạt sen hầm cùng thịt gà sẽ không chỉ giúp mẹ bầu có thêm năng lượng, ngủ ngon giấc mà còn giúp hệ thần kinh bé phát triển. Theo Đông y, hạt sen tính lành có tác dụng ích tâm, bổ thận, kiện tỳ, an thần, dưỡng tâm, ích trí. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết thành phần chính trong hạt sen chủ yếu là protit, lipit, gluxit, canxi, sắt, photpho và các vitamin quan trọng khác như vitamin B1, B2, C, PP… tốt cho mẹ và bé. Để nấu được món canh gà hầm hạt sen thơm ngọt, chị em chỉ cần thực hiện theo các bước đơn giản sau:

Cách nấu canh gà hạt sen Canh gà hạt sen rất dễ nấu, có mùi vị thơm ngon rất dễ ăn - Ảnh minh họa: Internet Nguyên liệu: - Thịt gà: 400g. Chị em nên chọn phần ức gà hoặc đùi gà cho mềm và nhiều nạc để mẹ bầu dễ ăn. - Hạt sen non: 300g Để nấu được món canh gà hạt sen thơm ngọt cho mẹ bầu, chị em nên chọn hạt sen non - Ảnh minh họa: Internet - Cà rốt: 200g - Nấm hương: 100g - Tiêu, đường, hạt nêm, nước dùng - Hành tây, cần cây - Gia vị khác Sơ chế: - Thị gà đem xát muối, rửa sạch, cắt miếng vừa ăn. Thịt gà nên chọn phần ức hoặc đùi nhiều nạc cho mẹ bầu dễ ăn - Ảnh minh họa: Internet - Hạt sen non bóc bỏ vỏ, có thể tách làm đôi hoặc để nguyên. Nếu để nguyên hạt, chị em nên lấy tâm sen ra bằng cách dùng tăm đâm từ dưới lên, tâm sen màu xanh sẽ trồi ra. Chị em có thể giữ nguyên hạt sen và dùng tăm đẩy tâm sen phía trong trồi lên để ăn không bị đắng - Ảnh minh họa: Internet - Cà rốt, hành tây, cần tây rửa sạch, thái miếng vừa ăn. Thực hiện: Bước 1: Mẹ bắc nồi nước dùng lên bếp đun sôi. Tiếp đến lần lượt cho thịt gà, hạt sen, nấm hương, cà rốt, hành tây vào hầm chín nhừ. Cho thịt gà và các nguyên liệu vào hầm chín nhừ - Ảnh minh họa: Internet Bước 2: Liên tục hầm với lửa vừa trong vòng 15 – 20 phút để các nguyên liệu chín mềm và vị ngọt tiết dần ra thấm vào nước dùng. Bước 3: Khi sôi, nêm gia vị vừa ăn, kiểm tra thấy các nguyên liệu chín mềm, nước dùng có màu vàng óng ánh đẹp mắt thì tắt bếp. Chúc chị em thành công với cách nấu canh gà hầm hạt sen bổ dưỡng cho bà bầu!

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