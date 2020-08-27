Cách nấu cháo cá chép an thai cực kỳ đơn giản tại nhà

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Theo dân gian, cá chép có công dụng bổ tỳ, lợi tiểu, mát sữa, chữa bệnh ngoài da do nóng trong, giảm chứng sưng phù ở bà bầu. Một số quan niệm cho rằng bà bầu ăn cá chép nhiều sẽ giúp em bé trong bụng thông minh, môi đỏ, da trắng. Vì vậy, nhiều mẹ lựa chọn món cháo cá chép để dưỡng thai. Tuy nhiên, không phải mẹ nào cũng biết cách nấu cháo cá chép an thai ngon, không tanh và vẫn giữ được vị thanh ngọt. Đừng lo, Phunuvagiadinh sẽ bật mí với bạn những công thức đơn giản ngay dưới đây!