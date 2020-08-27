Cách nấu cháo cá chép an thai cực kỳ đơn giản tại nhà

Nuôi dạy con 27/08/2020 11:57

Cách nấu cháo cá chép an thai cho bà bầu không quá phức tạp. Tuy nhiên, làm sao cho cá không tanh mà vẫn giữ độ ngọt thì không phải ai cũng biết. Tìm hiểu ngay!

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Theo dân gian, cá chép có công dụng bổ tỳ, lợi tiểu, mát sữa, chữa bệnh ngoài da do nóng trong, giảm chứng sưng phù ở bà bầu. Một số quan niệm cho rằng bà bầu ăn cá chép nhiều sẽ giúp em bé trong bụng thông minh, môi đỏ, da trắng. Vì vậy, nhiều mẹ lựa chọn món cháo cá chép để dưỡng thai. Tuy nhiên, không phải mẹ nào cũng biết cách nấu cháo cá chép an thai ngon, không tanh và vẫn giữ được vị thanh ngọt. Đừng lo, Phunuvagiadinh sẽ bật mí với bạn những công thức đơn giản ngay dưới đây!

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Cách nấu cháo cá chép an thai cực kỳ đơn giản tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu cháo cá chép an thai với đậu xanh

Nguyên liệu nấu cháo gồm có: 500gr cá chép, 150gr gạo tẻ, 50gr đậu xanh, 1 nắm gạo nếp, gia vị (nước mắm, muối, hành lá, hành khô, thì là, gừng, tiêu).

Cách thực hiện:

  • Làm sạch cá chép rồi để ráo nước. Lưu ý cạo sạch lớp màng đen có trong bụng cá. Có thể khử mùi tanh bằng cách rửa cá với rượu trắng hoặc nước muối và gừng.
  • Bắc 1 nồi nước lên bếp rồi thả một ít gừng đập dập vào đun sôi. Đợi đến khi nước sôi thì thả cá vào luộc chín.
  • Sau khi gỡ thịt cá xong thì ướp cá với chút nước mắm ngon, một ít tiêu cho thấm. Phần xương cá thì cho vào cối giã nát, sau đó lọc lấy nước cốt.
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Món cháo cá chép đậu xanh thơm ngon bổ dưỡng - Ảnh minh họa: Internet
  • Cho chảo lên bếp rồi phi hành thơm lên, cho phần thịt cá chép vào xào cho săn lại. Lưu ý là nên đảo nhẹ tay để miếng thịt cá không bị nát. Khoảng 3 phút thì tắt bếp.
  • Gạo sau khi ngâm đem vo sạch, cho vào nồi cơm điện. Rang đậu xanh lên cho vàng, dậy mùi thơm thì nấu chung với gạo. Tùy theo việc bạn muốn ăn cháo loãng hay đặc mà chọn lượng nước phù hợp. Bạn có thể lấy luôn nước cốt xương cá để nấu cháo.
  • Khi cháo chín thì múc ra bát tô, cho thịt cá vừa xào vào, trộn đều rồi nêm gia vị vừa ăn. Thêm chút thì là, hành lá cắt nhỏ là bạn đã có một tô cháo cá chép thơm ngon, bổ dưỡng giúp bồi bổ sức khỏe cho bà bầu.

Lưu ý: Để món cháo cá chép ngon, mẹ nên chọn những con cá chép còn sống, con to thịt nhiều, ít xương.

Cách nấu cháo cá chép cho mẹ bầu với nấm

Nguyên liệu nấu cháo gồm có: 500gr cá chép sông, 50gr đậu xanh, 100gr nấm rơm, nửa chén gạo, 1 củ nghệ nhỏ, 1 củ cà rốt, gia vị (nước mắm, tiêu, dầu ăn, thì là,…).

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Cách nấu cháo cá chép cho mẹ bầu với nấm - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện như sau:

  • Làm sạch cá chép. Dùng muối và nước gừng để khử mùi tanh của cá chép, hoặc bạn có thể rửa cá với nước vo gạo.
  • Cà rốt và nghệ rửa sạch, cạo vỏ rồi thái chỉ. Ngâm nấm rơm khô trong nước cho nở ra rồi xé sợi. Nếu bạn mua được nấm rơm tươi là tốt nhất. Cá chép đem luộc chín, gỡ phần thịt cá để riêng ra.
  • Vo gạo trắng, đậu xanh thật sạch rồi cho vào nồi nước luộc cá chép, ninh nhừ.
  • Tiếp theo, đun nóng chảo lên bếp rồi cho dầu ăn vào, phi thơm hành, sau đó cho nghệ, cà rốt, nấm vào xào cùng. 2 phút sau thì cho phần thịt cá chép vào chảo và xào chung, nêm gia vị cho vừa ăn.
  • Chờ đến khi cháo nhừ thì cho toàn bộ hỗn hợp thịt cá chép, cà rốt, nấm, nghệ vào nồi chảo và đun sôi thêm khoảng 10 phút, tắt bếp. 
  • Bắc nồi ra khỏi bếp rồi cho thì là, tiêu vào cùng.

Hướng dẫn cách nấu cháo cá chép cho bà bầu không tanh

Nguyên liệu nấu cháo gồm 1 con cá chép khoảng 1kg, nửa chén gạo tẻ, 1 nắm gạo nếp, giao vị (nước mắm, tiêu, muối, gừng, hành khô, thì là, hành lá).

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Hướng dẫn cách nấu cháo cá chép cho bà bầu không tanh - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện như sau:

  • Gạo trộn lên rồi ngâm nước.
  • Cá chép sau khi mua về thì cạo sạch vảy, bỏ mang, mổ moi hết ruột, cạo sạch màng đen có trong bụng cá. Việc cạo sạch màng đen sẽ giúp cho món cháo cá không bị tanh. Sau đó, cho muối và gừng vào bụng cá, quanh thân cá rồi sát mạnh để khử sạch mùi tanh khó chịu.
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Việc cạo sạch màng đen trong bụng cá sẽ giúp cho món cháo cá không bị tanh - Ảnh minh họa: Internet
  • Bắc 1 nồi nước lên bếp, thêm vài lát gừng đã thái mỏng vào rồi đun sôi lên. Sau đó, cho cá chép vào luộc chín. Trong khi luộc, bạn hãy thả vài nhánh thì là vào để giúp thịt cá thơm hơn.
  • Khi cá chín, vớt ra cho nguội rồi gỡ riêng phần thịt cá, ướp chút nước mắm và tiêu cho đậm đà.
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Gỡ riêng phần thịt cá, ướp chút nước mắm và tiêu cho đậm đà - Ảnh minh họa: Internet
  • Riêng phần xương cá và đầu cá đem giã nhỏ, hòa với nước rồi lọc lấy nước cốt, cho vào nồi nước luộc cá để nấu cháo. Điều này sẽ giúp cháo cá ngọt hơn, ngon hơn và không cần hầm sẵn nước xương ống.
  • Bắc chảo lên bếp rồi đổ dầu vào sôi già, phi thơm hành lên và cho thịt cá vào xào cùng đến khi săn lại. Lưu ý đảo đều tay, tránh làm nát thịt cá đồng thời giúp cá thấm gia vị, khoảng 2-3 phút thì tắt bếp.
  • Vo sạch gạo đã ngâm, cho vào nồi nước luộc cá để nấu cháo, thêm khoảng ½ thìa cà phê muối. 
  • Sau khi cháo đã nhừ, nêm gia vị cho vừa ăn rồi múc ra bát tô, rắc thịt cá, thì là, hành lá thái nhỏ lên trên cùng chút hạt tiêu cho hấp dẫn.

Trên đây là những cách nấu cháo cá chép an thai mà Phunuvagiadinh muốn bật mí với các mẹ bầu. Mong rằng qua bài viết, các mẹ đã có thêm những công thức chế biến món ngon bồi bổ trong suốt thai kỳ.

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