Đừng để con mắc "bệnh tự ái" chỉ vì những thói quen nuôi dạy sai lầm mà ba mẹ Việt hay mắc phải này

Nuôi dạy con 10/12/2022 05:59

Không chắc ai sinh ra đã mắc chứng ái kỷ. Họ chỉ có xu hướng phát triển nó tùy thuộc vào môi trường xung quanh. Trẻ em cũng tiếp nhận những hành vi tự ái này, được đặc trưng bởi cảm giác vượt trội, quyền lợi và thiếu sự đồng cảm, trong những năm lớn lên của chúng và cha mẹ có một vai trò to lớn trong đó.

Nhưng trước khi đi sâu vào những gì cha mẹ có thể làm hoặc tránh để nuôi dạy những đứa trẻ biết giúp đỡ, nhân ái, trước tiên chúng ta hãy hiểu sự khác biệt tinh tế giữa sự tự tin và tự ái và giải mã các dấu hiệu có thể giúp bạn làm điều tương tự.

Đừng để con mắc 'bệnh tự ái' chỉ vì những thói quen nuôi dạy sai lầm mà ba mẹ Việt hay mắc phải này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dấu hiệu tự ái ở trẻ em

Một số dấu hiệu nhận biết của một đứa trẻ tự ái bao gồm:

- Hạ thấp những đứa trẻ khác

- Hay bắt nạt

- Khó kết bạn tốt, lâu dài

- Luôn kiêu ngạo hoặc lạnh lùng

- Không dung nạp ý kiến

- Thói quen luôn đổ lỗi cho người khác về lỗi lầm của mình

Các nhà thần kinh học và chuyên gia tin rằng cha mẹ có một vai trò quan trọng trong việc nuôi dạy những đứa trẻ tự ái như vậy. Phải nói rằng, đây là một số sai lầm trong việc nuôi dạy con cái thường liên quan đến những đặc điểm như vậy ở trẻ em.

Bạn không nhận ra những hành vi tiêu cực của chính mình

Đừng để con mắc 'bệnh tự ái' chỉ vì những thói quen nuôi dạy sai lầm mà ba mẹ Việt hay mắc phải này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Là cha mẹ, bạn có quyền sửa chữa hành vi tiêu cực của con mình, nhưng là người lớn, bạn cũng nên thừa nhận lỗi lầm của mình. Thông thường, con bạn học bằng cách quan sát và tôn trọng bạn, điều đó có nghĩa là nếu bạn khắc họa bản thân dưới ánh sáng tiêu cực, chúng có khả năng sẽ đi theo bước chân của bạn. Tuy nhiên, bạn phải sửa đổi ngay bây giờ và giúp con bạn trở nên thông minh về mặt cảm xúc, tức là hiểu rõ hơn về cảm giác của người khác.

Bạn đang vô hiệu hóa cảm xúc của con bạn

Cách bạn đối xử với con mình cũng ảnh hưởng đến việc chúng sẽ trở thành một người như thế nào. Nếu bạn liên tục làm mất hiệu lực hoặc phủ nhận cảm xúc của con, nếu bạn liên tục nói với con rằng bạn cảm thấy không ổn hoặc cách con cư xử không theo trật tự, thì con có thể gặp khó khăn trong việc kiểm soát hành vi của mình.

Đừng để con mắc 'bệnh tự ái' chỉ vì những thói quen nuôi dạy sai lầm mà ba mẹ Việt hay mắc phải này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, ngay cả khi bạn không đồng ý với ý kiến ​​hoặc quyết định của con mình, đừng ngăn cản chúng. Thay vào đó hãy giao tiếp và nói với con rằng bạn hiểu tại sao con buồn. Hãy giúp con một tay và cùng nhau tìm ra giải pháp. Bằng cách này, con cũng sẽ hiểu được sự đồng cảm.

Bạn không kiểm tra thái độ tự ái của con mình

Nổi cơn thịnh nộ trước đám đông, không chấp nhận sai lầm của mình, đổ lỗi cho người khác là một số dấu hiệu của một đứa trẻ tự ái. Là cha mẹ, nếu con bạn cư xử không đúng mực, đừng cố gắng trốn tránh nó.

Giải quyết nó bằng cách hỏi một số câu hỏi như "chuyện gì đang xảy ra?", "Con cảm thấy thế nào?", "Ba/ Mẹ có thể làm gì để giúp con cảm thấy tốt hơn?" - Đây là những câu hỏi không chỉ chỉ ra những hành vi tự ái mà còn khiến trẻ cảm thấy được lắng nghe.

Ba mẹ nên làm gì

Đừng để con mắc 'bệnh tự ái' chỉ vì những thói quen nuôi dạy sai lầm mà ba mẹ Việt hay mắc phải này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều cách để giải quyết chứng tự ái ở trẻ em và cũng có thể đối phó với nó. Một số chiến lược bao gồm:

- Yêu thương con vô điều kiện, không đặt kỳ vọng viển vông.

- Giúp con trở nên thông minh về mặt cảm xúc, khiến con hiểu hành vi của mình ảnh hưởng đến người khác như thế nào.

- Làm gương hành vi tốt.

- Tăng cường khả năng nghe của con.

Theo Times of India

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