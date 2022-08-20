Đừng bao giờ cho bé ăn 4 thứ này trong những năm đầu đời vì chúng thực sự có thể phá hủy hệ miễn dịch mỏng manh của con bạn

Nuôi dạy con 20/08/2022 13:11

Mặc dù trẻ em có thể bị nghẹn ở mọi lứa tuổi, nhưng trẻ em dưới 3 tuổi có nguy cơ mắc bệnh cao hơn, đặc biệt là các bé mới tập ăn. Bạn không nên cho bé ăn bỏng ngô, kẹo, cà rốt, kẹo cao su, đậu phộng, quả anh đào, lựu, quả mọng và các loại thực phẩm khác.

Đừng bao giờ cho bé ăn 4 thứ này trong những năm đầu đời vì chúng thực sự có thể phá hủy hệ miễn dịch mỏng manh của con bạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Làm cha mẹ là một trong những công việc khó khăn và đáng yêu nhất trên thế giới. Là cha mẹ mới, tất cả chúng ta đều mắc phải một số sai lầm, vì chăm trẻ sơ sinh không phải lúc nào cũng có một tài liệu hướng dẫn, điều này cũng khiến mỗi bậc cha mẹ trở nên độc đáo theo cách riêng của mình. Nếu bạn là một ông bố bà mẹ mới, đây là những điều mà bạn không bao giờ nên cho trẻ ăn trong năm đầu tiên của bé.

1. Đường

Đừng bao giờ cho bé ăn 4 thứ này trong những năm đầu đời vì chúng thực sự có thể phá hủy hệ miễn dịch mỏng manh của con bạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trẻ sơ sinh không cần đường tinh luyện trong chế độ ăn uống của mình cho đến khi được 1 tuổi. Lượng đường cơ thể cần quá ít, chúng có thể lấy từ các loại thực phẩm ngọt tự nhiên và carbohydrate khác. Đường thêm vào có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như sâu răng, béo phì, tiểu đường và khiến bé lười ăn.

Đừng cho chúng ăn sô cô la, cola, kẹo hoặc thực phẩm chế biến sẵn vì chúng chứa đầy đường và chất bảo quản nhân tạo.

2. Muối

Đừng bao giờ cho bé ăn 4 thứ này trong những năm đầu đời vì chúng thực sự có thể phá hủy hệ miễn dịch mỏng manh của con bạn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo nhiều tổ chức y tế, trẻ sơ sinh không nên cho ăn bất kỳ muối nào cho đến khi được 6 tháng tuổi. Ngoài ra, sữa mẹ có đủ lượng natri cần thiết cho con bạn.

Ngay cả trẻ sơ sinh từ 6 tháng đến 1 tuổi cũng không nên cho nhiều hơn 1 gam muối mỗi ngày. Thêm muối trong những năm đầu có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như sỏi thận, huyết áp cao, xương giòn và mất nước.

3. Mật ong

Đừng bao giờ cho bé ăn 4 thứ này trong những năm đầu đời vì chúng thực sự có thể phá hủy hệ miễn dịch mỏng manh của con bạn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Mật ong có thể gây ngộ độc cho trẻ sơ sinh, có thể đe dọa đến tính mạng. Mật ong đôi khi có thể chứa vi khuẩn mà hệ tiêu hóa của trẻ không thể dung nạp được.

4. Sữa bò

Đừng bao giờ cho bé ăn 4 thứ này trong những năm đầu đời vì chúng thực sự có thể phá hủy hệ miễn dịch mỏng manh của con bạn - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Quả thực sữa bò tốt cho sức khỏe, nhưng không phải cho trẻ sơ sinh. Theo Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ, không nên cho trẻ uống sữa bò cho đến khi được 1 tuổi. Điều này là do hệ tiêu hóa của bé không thể xử lý lượng protein, natri và kali cao có trong sữa bò.

Theo Times of India

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