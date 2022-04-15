Đối phó với những lần con khóc khiến nhiều ba mẹ rơi vào trạng thái hoang mang, làm thế nào có thể xóa dịu một em bé khi đang khóc?

Vì các em bé khác nhau, nên cha mẹ của nhiều em bé có thể gặp phải những tính khí cực kỳ trái ngược của con mình. Bất kể tính cách của chúng như thế nào, hầu hết các em bé sẽ bình tĩnh trở lại với những lời khuyên sau đây.

Mút bú giúp thư giãn hầu hết trẻ sơ sinh và khiến chúng yên lặng, cho dù đó là ngón tay, núm vú giả hay bú sữa mẹ. Tuy nhiên, ngón tay và núm vú giả hoạt động tốt nhất khi em bé được bú no và chỉ tìm kiếm sự thoải mái. Trẻ đói sẽ cảm thấy bực bội khi bú bất cứ thứ gì không no. Khi trẻ đói hoặc bị đau, việc cung cấp sữa sẽ hiệu quả nhất.

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Hãy thử đung đưa, đung đưa hoặc lắc lư theo nhịp điệu nhanh để nhắc nhở em bé về những chuyển động mà chúng đã trải qua khi còn trong bụng mẹ. Mức độ kích động của trẻ sơ sinh xác định sức mạnh của chuyển động cần thiết. Điều đó nói rằng, đừng lắc em bé mạnh vì nó rất nguy hiểm. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng bạn giữ đầu con ở một vị trí chắc chắn nhé.

3. Phát triển một thói quen ngủ

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Tập cho em bé vào một thói quen giúp cả em bé và người chăm sóc hoặc cha mẹ luôn tỉnh táo. Giấc ngủ đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển cũng như tâm trạng của trẻ. Xây dựng thói quen cho trẻ sơ sinh là một biện pháp lâu dài và đó là một trong những trở ngại trong việc nuôi dạy con cái khó khăn nhất. Tuy nhiên, trẻ em học nhanh hơn bạn nghĩ. Thói quen đảm bảo rằng trẻ ngủ đủ giấc và chơi đùa, đồng thời trẻ vui vẻ hơn sẽ ít quấy khóc hơn.

4. Kiểm tra bé có bị đầy hơi không

Hiện tượng đầy hơi thường bắt đầu từ khoảng 2 đến 16 tuần tuổi, chiếm 26% trẻ sơ sinh ở các giai đoạn khác nhau. Việc bé quấy khóc liên tục, không rõ nguyên nhân có thể là do đầy hơi, khó chịu hoặc bé chỉ đơn thuần là cố gắng đối phó với thế giới bên ngoài bụng mẹ. Đặt trẻ nằm ngửa, giữ cả hai chân của trẻ và di chuyển theo chuyển động đạp xe nhẹ nhàng. Các nghiên cứu cho thấy trẻ bú sữa mẹ bị đau bụng cải thiện đáng kể khi các bà mẹ ngừng ăn các sản phẩm từ sữa. Điều đó thường xảy ra, đặc biệt là trong một gia đình có tiền sử không dung nạp lactose và bị dị ứng.

5. Ợ hơi sau khi bú

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bị bỏ qua, thói quen này sẽ khiến trẻ khó chịu. Sau khi trẻ bú tốt, hãy bế trẻ ở tư thế thẳng và nhẹ nhàng xoa lưng. Nhẹ nhàng lặp lại cho đến khi con ợ hơi. Mặc dù thủ thuật này giúp giảm chứng trào ngược, nhưng những trường hợp nghiêm trọng có thể cần đơn thuốc của bác sĩ. Ợ hơi giúp giảm bớt sự khó chịu và làm dịu trẻ sơ sinh.

6. Giữ chặt trẻ

Ảnh minh họa: Internet

Một trong những cách hiệu quả nhất để làm dịu trẻ sơ sinh ngay lập tức là "Giữ chặt". Quy trình bốn bước này, được phát triển bởi Tiến sĩ Robert Hamilton, bắt chước vị trí của em bé trong bụng mẹ.

Hãy bế trẻ và khoanh tay trẻ trước ngực, dùng tay của bạn để cố định ngực và cằm. Tay kia giữ mông em bé và nhẹ nhàng đặt em bé ở góc 45 độ. Đung đưa trẻ bằng cách lắc nhẹ phía sau hoặc từ từ đưa trẻ lên xuống.

7. Đi chơi

Ảnh minh họa: Internet

Thiên nhiên luôn "tốt bụng" và có tác dụng làm dịu trẻ em. Đưa một đứa trẻ đang khóc ra khỏi nhà là cách điều trị cho cả người chăm sóc và đứa trẻ. Tiếng chim ruồi, tiếng lá xào xạc, và các điểm tham quan, âm thanh và mùi tự nhiên khác có thể khiến trẻ sơ sinh mất tập trung và ít nói. Chuyển động và không khí trong lành cũng giúp trẻ sơ sinh bình tĩnh.

Một trong những phần khó nhất của công việc trông trẻ là phải xử lý một đứa trẻ đang quấy khóc. Với những lời khuyên trên, bạn có thể giúp một đứa trẻ yên tĩnh hơn và trở thành một người cha và người chăm sóc trẻ hạnh phúc hơn.

Theo Child Develop info