"Diệt trừ" thói quen kén ăn của con bằng bí kíp lợi hại từ ba mẹ Nhật Bản

Nuôi dạy con 11/09/2022 05:30

Đối với nhiều bậc cha mẹ, việc cho con cái ăn thức ăn lành mạnh và không quấy khóc trong mọi món ăn cũng giống như việc thuần hóa một con bê bướng bỉnh. Nhưng các bậc cha mẹ Nhật Bản đã thành thạo nghệ thuật thuyết phục con cái của họ ăn một cách vui vẻ mà không khóc với đĩa đồ ăn của chúng hoặc món bông cải xanh của chúng trên bàn.

Học hỏi từ các bậc cha mẹ Nhật Bản cách tiết kiệm thần kinh và công sức, đồng thời khiến cả trẻ và phụ huynh tận hưởng bữa ăn lành mạnh, đây là  những bí mật tuyệt với bạn nên biết.

1. Hãy để con bạn thử nghiệm và trải nghiệm một hương vị mới

'Diệt trừ' thói quen kén ăn của con bằng bí kíp lợi hại từ ba mẹ Nhật Bản - Ảnh 1

Trẻ em dễ cảm thấy nhàm chán với các loại thức ăn giống nhau và thói quen ăn uống của chúng thường xuyên thay đổi. Việc cho trẻ trải nghiệm những món ăn mới là rất quan trọng và hầu hết các bậc cha mẹ Nhật đều rất coi trọng điều này.

Theo các chuyên gia, một đứa trẻ càng được trải nghiệm nhiều loại thức ăn lành mạnh khác nhau, thì khi lớn lên chúng sẽ càng quan tâm đến chế độ ăn uống lành mạnh hơn. Khi bạn cho phép trẻ ăn thử các mẫu bữa ăn khác nhau, vị giác của trẻ cũng sẽ phát triển và trẻ sẽ có xu hướng thử các món ăn mới.

2. Hãy để chúng tận hưởng hành động ăn uống

'Diệt trừ' thói quen kén ăn của con bằng bí kíp lợi hại từ ba mẹ Nhật Bản - Ảnh 2

Một trong những lý do khiến trẻ chán ăn là do bị ép ăn nhiều thứ mà chúng không thích. Hãy thỉnh thoảng có những món ăn vặt cho đứa trẻ. Cha mẹ nên tránh quá khắt khe trong việc ăn uống lành mạnh. Trẻ em nên được thưởng thức bữa ăn của chúng và ba nên nên bao gồm cả những món ăn vặt có thể khiến chúng mong đợi.

3. Bày thức ăn ra đĩa nhỏ hơn

'Diệt trừ' thói quen kén ăn của con bằng bí kíp lợi hại từ ba mẹ Nhật Bản - Ảnh 3

Lý do đằng sau lý do tại sao trẻ em nên được phục vụ thức ăn trên đĩa nhỏ hơn rất đơn giản, chúng không nên cảm thấy sợ hãi bởi kích thước của một chiếc đĩa lớn và khẩu phần được phục vụ.

Khi con ăn các món ăn nhỏ hơn, con được khuyến khích tự phục vụ bữa ăn của mình, điều này giúp con chọn món mình muốn ăn. Khẩu phần mà cha mẹ cho là "cỡ bình thường" thực sự có thể quá lớn đối với trẻ, và cha mẹ nên nhớ điều này khi đo lượng thức ăn mà con có thể ăn trong mỗi khẩu phần.

 

4. Dùng bữa gia đình và cho bọn trẻ cùng tham gia

'Diệt trừ' thói quen kén ăn của con bằng bí kíp lợi hại từ ba mẹ Nhật Bản - Ảnh 4

Các bậc cha mẹ Nhật Bản tạo ra một bầu không khí gia đình độc quyền hỗ trợ các lựa chọn thực phẩm lành mạnh và lối sống. Thường xuyên dùng bữa cùng nhau và để con tham gia vào quá trình nấu nướng có thể khuyến khích chúng thể hiện sự quan tâm nhiều hơn đến những món sắp ăn. Hãy thiết lập một hình mẫu nấu ăn lành mạnh, ngon miệng và ăn uống vui vẻ để làm gương cho con cái của bạn.

5. Thực hiện nhiều hoạt động nhảy và chạy

'Diệt trừ' thói quen kén ăn của con bằng bí kíp lợi hại từ ba mẹ Nhật Bản - Ảnh 5

Người dân Nhật Bản thường thích đạp xe hoặc đi bộ nhanh như một phương thức di chuyển của họ trong những quãng đường ngắn. Theo một cách nào đó, cha mẹ Nhật khuyến khích con cái tham gia các hoạt động thể chất, như chạy và nhảy.

Có một tầm quan trọng của các hoạt động thể chất khi nói đến việc khuyến khích cảm giác thèm ăn lành mạnh. Thay vì để con bạn chơi trò chơi điện tử hàng giờ, tốt hơn hết bạn nên đưa chúng đi dạo trong công viên hàng xóm hoặc chơi trò chơi trốn tìm ở nhà.

Theo Brightside

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