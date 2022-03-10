Điểm danh các thực phẩm là trợ thủ đắc lực cho việc phát triển chiều cao của trẻ em

Mặc dù tính cách của một người bao gồm ngôn ngữ cơ thể, kỹ năng trò chuyện và trình độ học vấn, chiều cao cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách của một người. Giao tiếp không lời được thực hiện thông qua cơ thể và nét mặt. Chiều cao của một cá nhân giúp nâng cao diện mạo và mang lại lợi thế cho cá nhân so với những người khác. Thông thường, những người cao có lợi thế hơn về sự hiện diện cá nhân của họ. Chiều cao phần lớn được quyết định bởi di truyền nhưng các yếu tố như lối sống, chế độ ăn uống và hoạt động thể chất cũng ảnh hưởng đến chiều cao của một cá nhân.

Một chế độ ăn uống tốt đóng góp một phần không thể thiếu trong việc xác định chiều cao của một cá nhân và có một chế độ ăn uống dinh dưỡng có thể làm tăng cơ hội phát triển thích hợp và đạt được chiều cao tốt. Đối với mọi đứa trẻ đang trong độ tuổi trưởng thành, dưới đây là năm loại siêu thực phẩm nên được đưa vào chế độ ăn uống của chúng để đảm bảo sự nuôi dưỡng và tăng trưởng tối ưu.

Nếu bạn là người không ăn chay, thì bạn nhất định nên ăn các loại cá như cá hồi, đây là một nguồn thức ăn rất giàu axit béo omega-3 rất có lợi cho trẻ đang trong giai đoạn phát triển.Nó cũng rất giàu khoáng chất và protein, giúp thúc đẩy tăng trưởng và xây dựng và củng cố cơ bắp. Hãy thử thêm cá hồi và các loại cá khác giàu axit béo omega-3 trong chế độ ăn uống của con bạn.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

3. Trứng:

Giống như sữa, trứng cũng được coi như một bữa ăn hoàn chỉnh. Ngoài protein, chúng cũng chứa các khoáng chất và canxi cần thiết cho sự phát triển và việc sử dụng trứng hàng ngày sẽ giúp cơ thể tăng trưởng và phát triển ổn định.

4. Khoai lang:

Khoai lang kích thích làm tăng số lượng vi khuẩn có lợi trong đường ruột và không kém gì siêu thực phẩm dành cho trẻ em đang tuổi ăn tuổi lớn. Vitamin A giúp bảo vệ xương và duy trì sức khỏe xương tốt ở người lớn cũng như trẻ em. Chất xơ có trong khoai lang cũng rất tốt cho hệ tiêu hóa, giúp cải thiện tiêu hóa và các chức năng khác của cơ thể.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

5. Quả mọng:

Tất cả các loại quả mọng như dâu tây, việt quất, mâm xôi đều giàu Vitamin C, rất quan trọng cho sự phát triển của tế bào và sửa chữa mô. Các chất dinh dưỡng phyto có trong quả mọng là chất không thể thiếu cho sự phát triển của cơ thể và vì vậy quả mọng nên được đưa vào chế độ ăn uống hàng ngày. Ăn một lượng nhỏ quả mọng mỗi ngày vào buổi tối là một lựa chọn ăn vặt lành mạnh có thể giúp ích cho việc tăng trưởng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

6. Các loại rau lá xanh:

Các loại rau lá xanh đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng ở trẻ em đang dậy thì. Các loại vitamin có trong rau xanh cải thiện mật độ xương và giúp xương chắc khỏe hơn, đó là một lợi thế của việc tiêu thụ chúng. Ăn rau xanh hai lần một tuần là đủ để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của một đứa trẻ đang lớn.