Đừng lo lắng nếu con còn thấp bé vì những bí quyết này sẽ giúp ba mẹ cải thiện chiều cao tối ưu cho con siêu hiệu quả

Mặc dù sự phát triển của con bạn đang theo đúng lộ trình, nhưng bạn có thể băn khoăn không biết làm cách nào để tăng chiều cao cho con mình, đặc biệt nếu con bạn bị chậm phát triển hoặc thấp còi.

Mặc dù những gì được tạo hóa ban tặng là không đổi, nhưng việc nuôi dưỡng cũng có xu hướng tạo ra sự khác biệt lớn cho con. Để biết cách thúc đẩy chiều cao của trẻ, chúng ta cần hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của trẻ.

Ngủ

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Trước mắt, việc thiếu ngủ sẽ không ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Tuy nhiên, do hormone tăng trưởng của con người được tiết ra trong khi ngủ nên nếu thiếu ngủ lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của con bạn. Theo đó, ngủ nhiều hơn có thể giúp con bạn cao lớn hơn.

Thể dục

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Mọi người đều chấp nhận rằng xương của con người thích nghi với tải trọng hoặc căng thẳng bằng cách trở nên khỏe hơn và tập thể dục là một trong những cách hiệu quả nhất để thúc đẩy hormone tăng trưởng của con người. Do đó, tập thể dục là rất quan trọng để giúp con bạn phát triển chiều cao.

Dinh dưỡng

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Không thể phủ nhận việc cải thiện chế độ dinh dưỡng là một trong những cách bạn có thể giúp con mình cao lớn hơn.

Theo Tiến sĩ Han Wee Meng, Trưởng phòng và Chuyên gia dinh dưỡng chính tại Khoa Dinh dưỡng & Ăn kiêng, Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em KK (KKH) cho biết thực phẩm cung cấp protein, canxi, sắt và vitamin rất quan trọng đối với sự phát triển của trẻ. Những chất dinh dưỡng này có trong các nhóm thực phẩm chính như ngũ cốc, trái cây, rau, thực phẩm từ sữa và protein.

Cách giúp con bạn cao lớn

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Bạn cần có một số ý tưởng về các yếu tố giúp tăng trưởng chiều cao ở trẻ em, dưới đây là các mẹo cụ thể về cách giúp trẻ cao lớn hơn.

Khắc sâu thời gian ngủ thường xuyên của con

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Khi con bạn đi ngủ vào cùng một giờ hàng ngày, đồng hồ sinh học của chúng sẽ hoạt động để đảm bảo rằng chúng cảm thấy buồn ngủ vào thời điểm đó, để báo giấc ngủ đủ cho mỗi ngày. Điều này đảm bảo rằng chúng được hưởng lợi từ các hormone tăng trưởng được tiết ra trong khi ngủ.

Ăn nhiều trứng hơn

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Mặc dù có nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển, nhưng các nghiên cứu chỉ ra rằng protein, đặc biệt là từ trứng, giúp trẻ phát triển chiều cao khỏe mạnh.

Trứng có thể được nấu theo nhiều cách và sẽ rất ngon cho dù được hấp, xào, chiên hay thả trong súp.

Các bữa ăn dinh dưỡng thường xuyên nhỏ hơn

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Làm thế nào để bạn giúp trẻ cao lớn hơn từ chế độ dinh dưỡng nếu trẻ có xu hướng thèm ăn?

Thay vì cố gắng để con bạn ăn nhiều hơn trong mỗi bữa ăn, hãy cố gắng tập trung ít hơn vào số lượng, nhiều hơn vào tần suất và chất lượng của mỗi bữa ăn để đạt được dinh dưỡng tốt hơn.

Bài tập cường độ cao

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Các nghiên cứu chỉ ra rằng tập thể dục có tác động ảnh hưởng đến việc con bạn có thể phát triển chiều cao như thế nào. Các bài tập tác động được định nghĩa là những bài tập di chuyển cả hai chân lên khỏi mặt đất cùng một lúc và một số bài tập mà con bạn có thể thử bao gồm nhảy qua, bật nhảy, gồng người, chạy, nhảy dây hoặc kê cao đầu gối.

Mặc dù các bậc cha mẹ quan tâm đến chiều cao của con mình vì nhiều lý do khác nhau, nhưng điều quan trọng là phải cho phép sự tăng trưởng và phát triển diễn ra một cách tự nhiên.

Ngay cả khi con bạn lớn lên không cao lắm, việc tập trung vào việc chúng có hạnh phúc và khỏe mạnh hay không sẽ có lợi cho chúng nhiều hơn về lâu dài.

Theo Wonder years