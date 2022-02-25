Bé cao khỏe, mẹ yên tâm với 5 bí quyết rất hữu hiệu giúp con phát triển chiều cao ngay cả khi đã dậy thì

Từ 1 tuổi tới dậy thì, hầu hết mọi người cao thêm khoảng 5 cm mỗi năm. Sau khi bước vào tuổi dậy thì, nó tăng với tỷ lệ 4% cho đến khi trẻ 18 tuổi. Tăng trưởng sau giai đoạn này chậm lại hoặc hoàn toàn dừng lại. Điều này khiến nhiều người băn khoăn, đặc biệt là những người không hài lòng với chiều cao của mình, liệu có thể tăng chiều cao sau tuổi dậy thì hay không. Câu trả lời là có. Bạn có thể tăng chiều cao của con mình thêm vài cm bằng cách thực hiện một số thay đổi đơn giản trong thói quen hàng ngày.

Gen của bạn chỉ chiếm 60 đến 80% chiều cao của con bạn và bạn sẽ không thể kiểm soát nó. Nhưng bạn có thể kiểm soát yếu tố còn lại đóng góp vào khoảng 40 đến 20% chiều cao tổng thể của con bạn.

Ăn một chế độ ăn uống cân bằng

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Một chế độ ăn uống cân bằng và lành mạnh là cần thiết cho sự phát triển toàn diện của thể chất và tinh thần. Thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất giữ cho hệ thống bên trong của trẻ hoạt động tốt và cũng làm giảm nguy cơ phát triển các bệnh mãn tính.

Hãy bao gồm các loại thực phẩm như trái cây tươi, rau, cá, ngũ cốc nguyên hạt và sữa trong chế độ ăn uống của trẻ để có thể giúp xương chắc khỏe và tối đa hóa khả năng phát triển của con. Hai chất dinh dưỡng thiết yếu nhất là Canxi và Vitamin D giúp thúc đẩy mật độ xương mà ba mẹ nào cũng nên chú ý.

Tập thể dục

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Tập thể dục có nhiều lợi ích cho sức khỏe, một trong số đó là tăng chiều cao cho trẻ. Tập thể dục thường xuyên giúp cải thiện sức khỏe, tăng cường cơ, xương và giúp duy trì cân nặng hợp lý. Duy trì hoạt động thể chất thậm chí còn cần thiết hơn từ thời thơ ấu để phát triển và cải thiện sức khỏe tổng thể. Nhưng tăng cường tập luyện ngay cả khi ở tuổi trưởng thành có thể giúp con tăng thêm vài cm cho chiều cao của mình. Tất cả các bài tập tăng cường sức mạnh, yoga, nhảy dây và đi xe đạp đều có thể giúp tăng tính linh hoạt và cao thêm vài cm.

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Vai gù, cổ gập và xương sống cong có thể khiến con bạn trông lùn hơn vài cm so với chiều cao thực tế. Nếu bạn không sửa lại tư thế cho con, những đường cong này có thể thay đổi để thích ứng với tư thế mới của trẻ. Nó cũng sẽ gây đau cổ và lưng. Khi làm việc trên máy tính xách tay hoặc chỉ lướt điện thoại di động, hãy nhắc con nghỉ ngơi và kiểm tra tư thế của trẻ đã ổn hay chưa. Khi trẻ phải ngồi học online cả ngày trước máy tính xách tay, hãy kê một chiếc gối sau lưng để sửa tư thế cho trẻ. Bạn cũng có thể nhắc con tập các bài tập để cải thiện tư thế của mình.

Nghỉ ngơi hợp lý vào ban đêm

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Đôi khi bỏ qua giấc ngủ ít giờ hơn sẽ không ngăn cản sự phát triển của trẻ nhiều như vậy nhưng một khi nó trở thành một việc thường xuyên, nó sẽ ảnh hưởng đến chiều cao của con, đặc biệt là ở lứa tuổi thanh thiếu niên.

Khi ngủ, cơ thể sẽ tiết ra Hormone tăng trưởng của con người (HGH). Việc sản xuất hormone này giảm xuống khi không nhắm mắt ngủ đủ. Trẻ sơ sinh cần ngủ nhiều hơn trẻ vị thành niên. Khi chúng lớn lên, nhu cầu về giấc ngủ giảm dần. Vì vậy, hãy cố gắng cho con ngủ đủ giấc để giữ gìn vóc dáng và sức khỏe cho trẻ không chỉ hiện tại mà còn tương lai sau này.

Thuốc bổ sung

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Thực phẩm chúng ta ăn là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất chính giúp chúng ta phát triển và khỏe mạnh. Nhưng đôi khi thức ăn không thể cung cấp tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu, bạn có thể thêm thực phẩm bổ sung vào chế độ ăn uống cho con. Đối với một số người, thực phẩm chức năng có thể giúp tăng chiều cao ở trẻ em và chống lại sự teo nhỏ ở người lớn tuổi. Các chất bổ sung như HGH tổng hợp, Vitamin D hoặc canxi có thể được chứng minh là khá có lợi cho những người đang cố gắng tăng chiều cao thêm vài cm.

Theo Times of India