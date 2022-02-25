Áp lực cơm áo gạo tiền đôi lúc khiến ba mẹ bất giác chia sẻ cùng con nhưng có thực sự nên nói với con về những rắc rối tài chính hay không?

Dưới đây là cách nói chi tiết về những rắc rối tiền bạc với con cái của bạn mà không chia sẻ quá nhiều và gây thiệt hại tâm lý đến con.

"Mặc dù bạn không muốn tạo gánh nặng cho một đứa trẻ với những vấn đề tầm cỡ người lớn, nhưng bọn trẻ sẽ gặp phải căng thẳng nếu bạn nói về tài chính. Vì vậy, giả vờ là những điều tuyệt vời khi những việc ấy không hữu ích", Amy Morin, một nhà trị liệu tâm lý, người dẫn chương trình The Verywell Mind podcast, và là tác giả của cuốn 13 điều trẻ em mạnh mẽ làm: Nghĩ lớn, cảm thấy tốt, hành động dũng cảm nói với cha mẹ. "Chia sẻ tình hình với bọn trẻ để chúng hiểu chuyện gì đang xảy ra là điều lành mạnh, nhưng điều quan trọng là đừng cung cấp cho chúng nhiều thông tin hơn những gì chúng có thể xử lý."

Hãy trình bày những cuộc đấu tranh về tiền bạc theo những thuật ngữ mà con có thể hiểu được

Cố gắng không lục tung danh sách các hóa đơn quá hạn, thay vào đó, hãy trình bày những cách liên quan mà trẻ có thể tham gia vào cuộc trò chuyện.

Morin nói: "Khi đề cập đến căng thẳng về tài chính, thường là thích hợp để nói về những gì bạn đang làm với tiền của mình hơn là những gì bạn không thể làm". Ví dụ: cô ấy gợi ý nên nói với con bạn rằng bạn đang tiết kiệm tiền để trả hóa đơn điện thay vì nói với chúng rằng bạn không thể mua giày thể thao mới cho con vì phải tiết kiệm tiền cho hóa đơn tiền điện.

Tiếp theo, Morin khuyên các bậc cha mẹ nên chia sẻ với trẻ những bước bạn đang thực hiện để giải quyết tình huống, chẳng hạn như "Ba/mẹ đang làm thêm nên chúng ta sẽ có thêm một ít tiền" hoặc "Ba/mẹ đang gặp gỡ một số người sẽ giúp chúng ta trả tiền thuê nhà trong tháng này. "

Giải thích các ưu tiên của gia đình

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Nếu bạn đang lập ngân sách và ưu tiên chi phí, hãy chia sẻ chiến lược này với con bạn.

"Bạn có thể thông báo kế hoạch với con để chúng biết những gì sẽ xảy ra", Morin nói thêm. Ví dụ: cô ấy gợi ý rằng bạn có thể nói, "Chúng ta sẽ không tiêu tiền vào những thứ chúng ta không cần trong tháng này. Nhưng chúng ta vẫn có thể vui vẻ bằng cách làm những việc không tốn tiền, như đi công viên hoặc chơi trò chơi được không con."

Đảm bảo với con bạn rằng chúng được an tâm

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Mặc dù bạn có thể thẳng thắn chia sẻ rằng bạn đang tiết chế một số chi phí và sắp xếp lại thứ tự ưu tiên chi tiêu, nhưng hãy cố gắng hết sức để xoa dịu những lo lắng của con bạn.

Morin nói: "Một thông điệp lành mạnh bao gồm một lời giải thích đơn giản về những gì trẻ em có thể mong đợi và một số đảm bảo rằng người lớn sẽ kiểm soát được nó". Morin khuyến nghị một số ba mẹ có thể bắt đầu cuộc trò chuyện với con như là: "B mẹ đang làm việc chăm chỉ để thanh toán các hóa đơn của nhà mình. Nhưng trong vài tuần tới, có lẽ ba mẹ sẽ không mua thêm quần áo hay đi ăn ngoài nữa." Morin nói rằng trẻ em cảm thấy an toàn khi bạn thừa nhận sự căng thẳng nhưng trấn an chúng rằng người lớn đang xử lý tình huống.

Cố gắng bảo vệ trẻ khỏi những ám chỉ của người lớn

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Không cho phép con trải nghiệm hoặc chứng kiến ​​những cuộc trao đổi gây khó chịu của người lớn là điều ba mẹ phải cân nhắc.

Morin nói: "Bạn không muốn con nghe thấy một cuộc tranh cãi về tiền bạc hoặc nghe thấy một bức thư thoại từ một chủ nhà tức giận đe dọa đuổi ra khỏi nhà mà không có bất kỳ hình thức giải thích nào. Trẻ em thường sẽ hình thành kết luận của riêng mình dựa trên những gì chúng nhìn thấy và nghe thấy. Vì vậy, nếu bạn không cho chúng một lời giải thích đơn giản, chúng có thể sợ điều tồi tệ nhất xảy ra."

Cân nhắc hành động phù hợp với lứa tuổi

Hãy tế nhị giải quyết các cuộc trò chuyện của bạn và xem xét độ tuổi của con bạn. Morin gợi ý những cách sau đây để tiếp cận con bạn với những rắc rối về tiền bạc.

Trẻ mẫu giáo

Giữ mọi thứ tích cực. Morin nhắc nhở các bậc cha mẹ rằng trẻ em ở độ tuổi này vẫn chưa hiểu khái niệm về tiền và cách kiếm hoặc chi tiêu.

Trẻ em ở độ tuổi tiểu học

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Morin cho biết những đứa trẻ ở độ tuổi này có thể giải thích đơn giản về cách bạn tiết kiệm để trả một số hóa đơn nhất định hoặc cách bạn chỉ sử dụng tiền của mình để mua những thứ quan trọng nhất.

Trẻ em ở độ tuổi trung học

Morin nói rằng các bé ở độ tuổi trung học có thể chịu đựng những cuộc trò chuyện chi tiết hơn về tình hình tài chính. Bạn có thể nói với con rằng bạn không đủ khả năng mua một số loại quần áo hàng hiệu hoặc những chuyến đi đến nhà hàng vì trước tiên bạn cần phải trả tiền cho những thứ cần thiết. Bạn cũng có thể cởi mở với con nếu bạn nhận được sự hỗ trợ từ người khác.

Thanh thiếu niên

Morin nói rằng thanh thiếu niên là những người dễ nói hơn về những rắc rối tiền bạc. Thanh thiếu niên có thể học được giá trị của đồng tiền bằng cách trò chuyện để dạy cho chúng biết giá của mọi thứ. Ví dụ, bạn có thể biến nó thành giờ làm việc, bạn có thể giải thích bao nhiêu giờ bạn làm việc để mua được hàng hóa cho gia đình hoặc bao nhiêu giờ bạn làm việc để thanh toán hóa đơn điện cho cả nhà.

Mặc dù bạn không muốn khiến trẻ cảm thấy tội lỗi về việc chúng ăn bao nhiêu hoặc sử dụng bao nhiêu điện, nhưng Morin gợi ý rằng có thể hữu ích cho chúng khi nhận ra rằng cần phải nỗ lực rất nhiều để trang trải các chi phí cơ bản. Cô ấy nói thêm rằng điều này có thể giúp con thấy rằng bạn không nói không với mọi thứ mà chỉ là hiện tại bạn đang gặp khó khăn về tài chính.

Tránh các tình huống xấu nhất bằng mọi giá

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Đừng chia sẻ quá nhiều với con cái của bạn, kết quả xấu nhất có thể xảy ra cho những rắc rối tiền bạc của gia đình bạn.

Tiến sĩ Weber giải thích: "Trẻ em thường có tính ích kỷ, không ích kỷ sẽ không là phát triển bình thường. Họ lo lắng về việc những thay đổi sẽ ảnh hưởng đến họ như thế nào và nhu cầu của họ sẽ được đáp ứng như thế nào. Tốt nhất là chỉ nên giải quyết vấn đề tài chính khi đứa trẻ sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp theo một cách nào đó bởi sự thay đổi tình hình tài chính." Với điều này, Weber khuyên các bậc cha mẹ nên cụ thể hóa bằng cách tập trung vào những gì sẽ giữ nguyên và những gì đứa trẻ có thể mong đợi sẽ thay đổi.

Weber kết luận: "Điều này cho phép con bạn đặt những câu hỏi mà bạn có thể trả lời cụ thể. Bằng cách chỉ trả lời những gì con yêu cầu, bạn có thể tránh được khả năng gây thêm lo lắng về tình hình cho con và cho cả bạn."

Theo Parents