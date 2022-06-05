Để kỳ nghỉ hè không nhàm chán, cha mẹ áp dụng 5 kế hoạch vui chơi tưng bừng cùng con

Tuổi thơ ngày nay trông khác rất nhiều so với 30 năm trước. Ngày nay, hiếm khi thấy trẻ em và thanh thiếu niên vùi đầu vào điện thoại, iPod và trò chơi điện tử.

Còn nhớ khi bạn còn là một đứa trẻ mơ về những ngày hè đi bộ đường dài, câu cá và chơi ngoài trời không?

Với việc ngày càng có nhiều trẻ em đi theo lối sống ít vận động không lành mạnh, điều quan trọng là phải khơi dậy niềm đam mê hoạt động trong con bạn để không chỉ giữ cho cơ thể và trí não của chúng khỏe mạnh mà còn cả sự phát triển của chúng - và mùa hè là thời điểm lý tưởng để chúng vận động.

Với sự phụ thuộc ngày càng nhiều vào công nghệ và mức độ dễ dàng tiếp cận đối với trẻ em, không khó để chúng bị cuốn hút vào việc dành kỳ nghỉ hè của mình để mải mê với các trò chơi điện tử, nhắn tin và nằm dài trước tivi.

Dưới đây là một số cách để truyền cảm hứng cho con bạn khao khát hoạt động ngoài trời và khuyến khích chúng sống và yêu thích lối sống lành mạnh và năng động hơn.

Ghi danh con bạn vào các chương trình và trại hè địa phương

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Đăng ký cho con bạn tham gia trại hè là một cách tuyệt vời để con bạn làm quen nhiều hơn với hoạt động ngoài trời.

Nhiều trại có các lựa chọn ban ngày và qua đêm trong suốt mùa hè và tập trung vào việc giới thiệu trẻ em với thiên nhiên thông qua một loạt các hoạt động tập thể và ngoài trời. Những kiểu cắm trại này là một cách tuyệt vời để dạy con bạn một số kỹ năng sống và xã hội hữu ích đồng thời vui chơi.

Đi cùng với con bạn

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Một trong những cách tốt nhất để đảm bảo con bạn được vận động hàng ngày là ra ngoài đó và tích cực với chúng.

Hiệp hội Học tập Mùa hè Quốc gia khuyên bạn nên đi dạo, chơi một môn thể thao tại công viên địa phương hoặc tạo một cuộc săn lùng người nhặt rác mà bạn và con bạn tham gia cùng nhau.

Điều này không chỉ giúp bạn vận động mà còn truyền cảm hứng cho một mối quan hệ lành mạnh giữa bạn và con bạn.

Các hoạt động có tính giáo dục

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Nếu con của bạn dành một chút thời gian cuối cùng trước TV, chúng tôi sẽ cho bạn lợi thế của bạn! Đảm bảo rằng các chương trình giáo dục, chẳng hạn như National Geographic, Discovery Channel và Animal Planet là một phần trong những chương trình mà con của bạn đang xem.

Ngoài ra, thúc giục con bạn dành thời gian đọc sách hàng ngày là một cách tuyệt vời để giữ cho bộ não và trí tưởng tượng của chúng luôn nhạy bén và cũng có thể giúp mở rộng vốn từ vựng và kỹ năng đọc của chúng.

Luôn năng động và khỏe mạnh khi ở nhà

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Đôi khi việc ra ngoài vào mùa hè có thể khó khăn do mưa bão hoặc các đợt nắng nóng, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không thể hoạt động trong nhà!

Cùng nhau làm những công việc nhà, chẳng hạn như quét dọn bụi, quét nhà, giặt giũ và giặt đồ chơi có thể là một cách tuyệt vời để luôn vận động và giúp con bạn cảm thấy mình là một phần có trách nhiệm trong gia đình.

Giữ các lựa chọn đồ ăn nhẹ lành mạnh trong nhà và tránh hoàn toàn đồ ăn vặt có thể giúp tinh thần của bạn thoải mái và chuẩn bị cho con bạn phát triển thói quen ăn uống lành mạnh hơn.

Tiếp tục học hỏi

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Việc học không nên dừng lại khi đến trường. Sử dụng những tháng hè để khám phá những sở thích mới, tìm hiểu về trách nhiệm và xây dựng các kỹ năng xã hội đã học trong năm học.

Một số gợi ý về các hoạt động học tập vui vẻ bao gồm:

Trồng một khu vườn Xây dựng các thứ (chẳng hạn như máng ăn cho chim)

Trông trẻ

Làm tình nguyện viên tại một bếp súp địa phương hoặc nơi trú ẩn cho động vật

Cho dù đó là chơi thể thao và trò chơi ngoài trời, tham quan bảo tàng hay dành thời gian chất lượng với bố và mẹ, bạn có thể khuyến khích con mình nghỉ hè và vận động!