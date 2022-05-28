Làm thế nào để xây dựng cho con bạn sự tự tin và lòng tự trong

Nuôi dạy con 28/05/2022 06:48

Lòng tự trọng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển khỏe mạnh của trẻ em. Những đứa trẻ có lòng tự trọng cao thường trở nên thành công hơn trong cuộc sống. Thật không may, kết quả của những đứa trẻ có lòng tự trọng thấp có thể khá kém.

Là bố mẹ, lòng tự trọng của con bạn là một phần trách nhiệm to lớn của bạn. Có rất nhiều cách để giúp cho con bạn cảm thấy tự tin và cảm thấy có năng lực.

Những đứa trẻ với lòng tự trọng cao có thể tự tin thử nhiều hoạt động mới và cảm thấy tự hào về thành tích của mình. Mặc dù không cảm thấy vui vẻ khi chúng thất bạn, nhưng những đứa trẻ này có khả để chống chọi mọi sự thiếu hụt để thành công, cũng như duy trì lòng can đảm để thử lại thêm lần nữa.

Với những đứa trẻ có lòng tự trọng thấp là hay tự chỉ trích bản thân mình và cảm thấy tiêu cực khi mắc lỗi. Điều này có thể đưa trẻ vào tình trạng không có khả năng để thử sức, hoặc từ chối cơ hội thành công tiếp theo.

Trẻ em có thể nhạy cảm và có một nhóm bạn khá khắc nghiệt, vì vậy với tư cách là bố mẹ, những gì bạn làm ở nhà rất quan trọng. Điều quan trọng là con bạn phải sở hữu lòng tự trọng lành mạnh, điều này cũng đóng vai trò như một bước đệm để tồn tại trước sự khó chịu của những đứa trẻ khác.

Hãy cho con bạn cơ hội tốt nhất để phát triển và hạnh phúc.

SỬ dụng những chiến lược sau để giúp con bạn cảm thấy tự tin về bản thân chúng:

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Yêu thương con bạn vô điều kiện

Mỗi đứa trẻ nên được tin tưởng rằng bất kể những gì chúng làm - thành công hay thất bại - bố mẹ chúng vẫn luôn yêu thương chúng và sẻ tiếp tục bên cạnh chúng.

Cân nhắc tác động của nó đối với lòng tự trọng của một đứa trẻ khi chúng tin rằng chúng chỉ được yêu thương khi chúng cư xử theo một cách nhất định hoặc đạt được một kết quả cụ thể.

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Giúp con bạn đặt ra mục tiêu có thể đạt được

Rất ít điều có lợi cho lòng tự trọng có thể thành công. Hãy cùng bạn luận với con của bạn để thiết lập ra những mục tiêu này.

Bắt đầu với những mục tiêu dễ dàng hoàn thành. Cho chúng cảm thấy hương vị của sự thành công và sự tự tin tăng lên cùng với nó.

Ví dụ: Một mục tiêu tốt cho tuổi trẻ có thể như là dọn dẹp căn phòng của chúng.

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Khuyến khích sự bền bỉ

Thành công và bền bỉ luôn song hành với nhau. Tìm ra sự can đảm bên trong con bạn để chúng bền bỉ, và bạn chỉ cho chúng thấy cách để thành công.

Khen ngợi con bạn khi chúng đương đầu vào một thử thách khó khăn và không bỏ cuộc.

Một cách có thể giúp con bạn là làm gương cho chúng. Chứng minh ý nghĩa về việc kiên trì.

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Cho con bạn sự lựa chọn

Thất khó để có được lòng tự trọng khi bạn không c kiểm soát được cuộc sống của mình. Để mang lại cảm giác tự chủ, hãy cho con bạn sự lựa chọn. Điều này có thể đơn giản như cho họ hai lựa chọn cho bữa trưa hoặc cho phép họ chọn đôi giày mà họ đi vào ngày hôm đó.

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Ngăn cản sự 'hoàn hảo'

Ngăn cản con bạn cố gắng trở thành người hoàn hảo - một trò chơi mà không ai có thê thắng được. Lòng tự trọng của con bạn sẽ bị ảnh hưởng khi chúng nhận ra rằng chúng không bao giờ có thể hoàn hảo.

Cho con bạn thấy rằng bạn coi trọng nổ lực và sự tiến bộ. Đây là những hành động mà ai cũng có thể đạt được.

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Tránh khen ngợi quá mức

Con của bạn biết khi nào lời khen của bạn quá mức. Khen ngợi khi được cộng nhận. Ngoài ra, hãy khen ngợi chúng vì đã nổ lực rất tốt. Cấn lưu ý rằng khen ngợi quá mức đã được chứng minh là làm tổn hại đến sự tự tin của trẻ hơn là thúc đẩy chúng.

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Cho phép con bạn nghe lỏm việc bạn khen chúng

Một đứa trẻ được nâng cao lòng tự trọng khi chúng nghe cha mẹ khen ngợi chúng với một người lớn khác.

Con của bạn luôn theo dõi bạn. Hãy sử dụng điều này như là một lợi thế của bạn.

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Ảnh minh họa

Chăm sóc bản thân thật tốt

Chăm sóc bản thân tốt cho con thấy rằng bạn là nguồi quan trọng. Chúng sẽ tin rằng chúng quan trọng và cũng nên chăm sóc bản thân mình. Bạn có thể mô hình hóa các ưu tiên cho bạn thân.

Chắc chắn rằng một đứa trẻ có lòng tự trọng cao sẽ hạnh phúc và tự tin hơn. Chúng tôi muốn những điều tốt nhất cho con mình, vì vậy chúng tôi có trách nhiệm giúp dẫn dắt con mình đi theo con đường này.

Những gì chúng ta làm ở nhà thể tác động đến tương lai của con cái chúng ta. Dạy con bạn yêu và tin tưởng vào bản thân, và chúng sẽ gặt hái được những lợi ích trong suốt cuộc đời.

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