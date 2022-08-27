Để dễ dàng thụ thai, chị em nên chuẩn bị sẵn những kế hoạch "tác chiến" bách phát bách trúng này

Axit folic làm giảm nguy cơ con bạn bị khuyết tật ống thần kinh, chẳng hạn như tật nứt đốt sống. Dị tật ống thần kinh là khi tủy sống của thai nhi (một phần của hệ thần kinh của cơ thể) không hình thành bình thường.

Bạn nên bổ sung 400 microgram axit folic mỗi ngày trước khi mang thai và hàng ngày sau đó cho đến khi bạn mang thai được 12 tuần.

Bạn có thể được khuyên dùng bổ sung liều cao hơn 5 miligam (5mg) mỗi ngày.

bạn hoặc cha mẹ ruột khác của em bé bị khuyết tật ống thần kinh

trước đây bạn đã có một thai kỳ bị ảnh hưởng bởi khuyết tật ống thần kinh

bạn hoặc cha mẹ ruột khác của em bé có tiền sử gia đình bị dị tật ống thần kinh

bạn bị tiểu đường

bạn uống thuốc chống động kinh

Nói chuyện với bác sĩ đa khoa nếu bạn cho rằng mình cần bổ sung 5mg axit folic, vì họ có thể kê đơn liều cao hơn.

Bạn có thể mua viên axit folic tại các hiệu thuốc hoặc nói chuyện với bác sĩ đa khoa về việc mua thuốc theo toa.

Đừng lo lắng nếu bạn mang thai ngoài ý muốn và không bổ sung axit folic vào thời điểm đó. Bắt đầu dùng chúng ngay khi bạn phát hiện ra, cho đến khi bạn vượt qua 12 tuần đầu tiên của thai kỳ.

Bỏ thuốc lá Ảnh minh họa: Internet Hút thuốc khi mang thai có liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm: sinh non

cân nặng khi sinh thấp

hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS)

sẩy thai

khó thở hoặc thở khò khè trong 6 tháng đầu Bỏ thuốc lá có thể khó, nhưng hãy nghĩ đến sức khỏe của bạn và bé để làm động lực tránh xa loại "ma túy" cực độc này. Khói thuốc lá của người khác cũng có thể gây hại cho em bé của bạn, vì vậy hãy yêu cầu bạn đời, bạn bè và gia đình không hút thuốc gần bạn.

Cắt bỏ rượu Ảnh minh họa: Internet Không uống rượu nếu bạn đang mang thai hoặc đang cố gắng mang thai. Rượu có thể được truyền sang thai nhi của bạn. Uống rượu trong thai kỳ có thể gây hại lâu dài cho em bé của bạn, và càng uống nhiều thì nguy cơ càng lớn.

Giữ cân nặng hợp lý Ảnh minh họa: Internet Nếu thừa cân, bạn có thể gặp khó khăn trong việc mang thai và việc điều trị khả năng sinh sản ít có hiệu quả. Thừa cân (có chỉ số BMI trên 25) hoặc béo phì (có chỉ số BMI trên 30) cũng làm tăng nguy cơ mắc một số vấn đề khi mang thai, chẳng hạn như huyết áp cao, huyết khối tĩnh mạch sâu, sẩy thai và tiểu đường thai kỳ. Trước khi mang thai, bạn có thể sử dụng công cụ tính cân nặng lành mạnh BMI để biết chỉ số BMI của mình. Nhưng điều này có thể không chính xác khi bạn đang mang thai, vì vậy hãy tham khảo ý kiến ​​của nữ hộ sinh hoặc bác sĩ. Nên có một chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục vừa phải trong thai kỳ và điều quan trọng là không nên tăng cân quá nhiều. Bạn có thể giữ cân nặng hợp lý bằng cách có một chế độ ăn uống cân bằng và tập thể dục thường xuyên.

Biết những loại thuốc bạn có thể dùng Không phải tất cả các loại thuốc đều an toàn để sử dụng khi bạn đang mang thai hoặc dự định mang thai, cho dù chúng được kê đơn hay những loại thuốc bạn có thể mua ở hiệu thuốc hoặc cửa hàng. Nếu bạn dùng thuốc theo toa và dự định có thai, hãy nói chuyện với bác sĩ.

Đừng ngừng dùng thuốc của bạn mà không nói chuyện với bác sĩ.

Tìm hiểu về các loại thuốc trong thai kỳ .

Tiêm phòng và nhiễm trùng Ảnh minh họa: Internet Một số bệnh nhiễm trùng, chẳng hạn như bệnh rubella (bệnh sởi Đức), có thể gây hại cho em bé của bạn nếu bạn mắc phải chúng trong khi mang thai. Hầu hết mọi người ở vương quốc Anh đều miễn dịch với bệnh rubella, nhờ vào việc tiêm vắc xin sởi, quai bị và rubella (MMR). Nếu bạn chưa tiêm đủ 2 liều vắc-xin MMR, hoặc bạn không chắc mình có tiêm hay không, hãy yêu cầu bác sĩ để kiểm tra lịch sử tiêm chủng của bạn. Bạn nên tránh mang thai trong vòng 1 tháng sau khi chủng ngừa MMR, có nghĩa là bạn sẽ cần một phương pháp tránh thai đáng tin cậy .

Nói chuyện với bác sĩ nếu bạn có một tình trạng lâu dài Nếu bạn mắc một bệnh lâu dài, chẳng hạn như bệnh động kinh hoặc tiểu đường, nó có thể ảnh hưởng đến các quyết định bạn đưa ra về việc mang thai của mình, ví dụ, nơi bạn có thể muốn sinh con. Trước khi mang thai, hãy thảo luận với bác sĩ chuyên khoa hoặc bác sĩ gia đình về việc mang thai. Nếu bạn đang dùng thuốc cho một tình trạng bệnh, đừng ngừng dùng thuốc mà không nói chuyện với bác sĩ.