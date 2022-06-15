Đây là 6 cách giúp bố mẹ không bị lạc mất con mình tại những nơi đông người

Có những bước mà mọi phụ huynh có thể thực hiện để ngăn điều này xảy ra. Dưới đây là 6 mẹo để tránh lạc trẻ nhỏ ở nơi công cộng.

Đối với một bậc cha mẹ, ít có trải nghiệm nào tồi tệ hơn việc mất dấu một đứa trẻ nhỏ ở nơi công cộng, chẳng hạn như trung tâm mua sắm hoặc bãi biển. Nỗi sợ hãi dâng lên trong bạn khi bạn bất lực nhìn xung quanh. Bạn băn khoăn không biết nên tìm kiếm hướng nào trước. Bạn tưởng tượng ra nhiều khả năng khác nhau, một số trong số chúng quá đáng sợ để chiêm nghiệm. Trái tim của bạn đập loạn nhịp và bạn cảm thấy nhu cầu quá lớn phải làm một điều gì đó, nhanh chóng.

Đảm bảo rằng con của bạn mặc quần áo sáng màu nếu bạn định dành thời gian ở nơi công cộng vào ngày hôm đó. Và nhớ ghi nhớ những gì trẻ đang mặc.

2. Lên kế hoạch cụ thể

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Nếu bạn đang đi đến một trung tâm mua sắm, chợ ngoài trời hoặc bãi biển, hãy dành một chút thời gian để đảm bảo rằng mọi người biết phải làm gì nếu nhóm bị tách ra. Thỏa thuận về địa điểm gặp gỡ, chẳng hạn như quầy dịch vụ khách hàng, nhà hàng thức ăn nhanh hoặc trạm cứu hộ.

3. Huấn luyện con của bạn

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Ngoài kế hoạch cụ thể cho một tình huống cụ thể, con bạn phải có thể làm theo các hướng dẫn cơ bản. Hướng dẫn chúng cách tiếp cận của người lớn khi chúng bị lạc hoặc gặp nạn - cảnh sát hoặc nhân viên bảo vệ, nhân viên cửa hàng hoặc một bà mẹ có con. Yêu cầu chúng giải thích tình huống của chúng và nhờ người lớn giúp đỡ. Huấn luyện chúng không đi vào xe của người lạ, không trốn và không đi lạc quá xa.

4. Dạy cho con bạn về những thông tin cơ bản mà chúng biết về bản thân

Con của bạn sẽ có thể nói cho người lớn có trách nhiệm biết họ tên và tuổi của chúng, địa chỉ nhà riêng hoặc tên khách sạn, tên và số điện thoại di động của cha mẹ chúng. Bạn có thể cần dành thời gian để dỗ những đứa trẻ còn nhỏ hoặc nhút nhát đọc thuộc lòng thông tin này.

5. Luôn mang bên mình một bức hình về con mình

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Nếu con bạn bị lạc ở một nơi công cộng, sẽ rất có lợi nếu bạn có một bức ảnh để cho những người tìm kiếm khác xem.

6. Cân nhắc sử dụng các thiết bị theo dõi

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Công nghệ hiện có sẵn để gắn thiết bị theo dõi kỹ thuật số trên con bạn (trong túi hoặc trên thắt lưng). Điều đó giúp bạn dễ dàng xác định vị trí của con mình bằng điện thoại di động hoặc máy tính bảng có truy cập tín hiệu theo dõi. Nếu bạn chọn đầu tư vào một hệ thống như vậy, hãy dành thời gian giải thích cho con bạn về tầm quan trọng của việc không vứt bỏ thiết bị.

Mất một đứa trẻ ở nơi công cộng quả thực là một trải nghiệm đau thương. Làm theo những lời khuyên này sẽ giúp đảm bảo rằng tình hình được giải quyết nhanh chóng và mang lại hạnh phúc cho bạn và con bạn.

Theo Child Development.